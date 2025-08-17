17 AUGUST, calendarul zilei: Robert De Niro împlinește 82 de ani, Sean Penn 65/ Thierry Henry face 48 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 17 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Robert De Niro, născut pe 17 august 1943 la New York, este unul dintre cei mai apreciați și respectați actori ai cinematografiei americane. Cunoscut pentru dedicarea extremă față de rolurile sale, De Niro a devenit celebru prin colaborările cu regizorul Martin Scorsese, în filme de succes precum Taxi Driver (1976), Raging Bull (1980) și Goodfellas (1990). A câștigat două premii Oscar, pentru rol secundar în The Godfather Part II (1974) și pentru rol principal în Raging Bull, în care a trecut printr-o transformare fizică impresionantă. Cariera sa acoperă o gamă largă de genuri, de la dramă și crimă la comedie și filme de acțiune. Pe lângă activitatea artistică, De Niro este cofondator al Festivalului de Film Tribeca și un susținător activ al industriei cinematografice independente. Viața sa personală a fost discretă, deși este cunoscut pentru implicarea în cauze sociale și pentru atitudinea sa directă în spațiul public.

Născut pe 17 august 1960 în Santa Monica, California, Sean Penn este un actor, regizor și activist american. Fiul regizorului Leo Penn și al actriței Eileen Ryan, Penn și-a început cariera în anii ‘80, impunându-se rapid prin roluri complexe și controversate. A câștigat de două ori premiul Oscar pentru cel mai bun actor, pentru Mystic River (2003) și Milk (2008), și a fost nominalizat de mai multe ori pentru filme precum Dead Man Walking și I Am Sam. În paralel, a regizat lungmetraje apreciate, precum The Pledge și Into the Wild. Pe plan personal, a fost căsătorit cu Madonna și cu actrița Robin Wright, cu care are doi copii. Dincolo de carieră, Penn este cunoscut pentru activismul său politic și umanitar, implicându-se în ajutorarea zonelor afectate de dezastre naturale, inclusiv în Haiti și New Orleans.

Thierry Henry, născut pe 17 august 1977 în Les Ulis, Franța, este considerat unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului. Crescut în cartierele pariziene, și-a început cariera profesionistă la AS Monaco, sub îndrumarea lui Arsène Wenger. După o scurtă perioadă la Juventus, a cunoscut consacrarea la Arsenal (1999–2007), unde a devenit golgheterul all-time al clubului, câștigând de două ori Premier League și de patru ori titlul de cel mai bun marcator al campionatului englez. Cu echipa națională a Franței, Henry a câștigat Cupa Mondială din 1998 și Campionatul European din 2000, fiind unul dintre cei mai importanți jucători ai “generației de aur” franceze. A mai evoluat la FC Barcelona, unde a câștigat Liga Campionilor în 2009, și la New York Red Bulls, în MLS. După retragere, Henry a devenit antrenor și analist sportiv, rămânând o voce respectată în fotbalul mondial.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1872: Traian Vuia 🇷🇴🇫🇷🛩 pionier al aviației mondiale, la 18 martie 1906, a realizat unul din primele zboruri autopropulsate (fără catapulte sau alte mijloace exterioare) cu un aparat mai greu decât aerul

🎂1893: Mae West 🇺🇸🎬 actriță, cântăreață, dramaturgă, scenaristă, comediană și sex simbol, cunoscută și pentru independența sa sexuală clar afișată, a cărei carieră s-a întins pe șapte decenii. American Film Institute a numit-o între primele 15 cele mai mari stele ale cinematografului clasic american

🎂1941: Stere Adamache 🇷🇴⚽️ portar, a participat la Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic, 1970. S-a înecat în în Delta Dunării în fața mai multor martori neputincioși. A fost văzut ridicând disperat o mână spre cer, după care a dispărut definitiv sub apă. Avea doar 37 de ani

🎂1943: Robert De Niro 🇺🇸🎬 dublu câștigător al Premiului Oscar. Este considerat ca unul dintre cei mai mari și mai influenți actori din toate timpurile, având la activ roluri în peste 90 de filme

🎂1952: Guillermo Vilas 🇦🇷🥎 A fost numărul 1 al sezoanelor Grand Prix în 1974, 1975 și 1977, și a câștigat patru turnee de Grand Slam, un Turneu al Campionilor, nouă titluri Grand Prix Super Series și un total de 62 de titluri ATP

🎂1953: Herta Müller 🇷🇴🇩🇪✒️ scriitoare și traducătoare germană originară din România, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură pe 2009

🎂1958: Belinda Carlisle 🇺🇸🎤 Heaven Is a Place on Earth (1987), Circle In The Sand (1987)

🎂1960: Sean Penn 🇺🇸🎬 A obținut Oscar pentru cel mai bun actor în 2004 (Mystic river) și 2009 (Milk)

🎂1983: Tom Ford 🇬🇧🎱 jucător englez de snooker A fost finalist în trei turnee de clasament. A realizat breakul maxim de cinci ori în carieră

🎂1977: William Gallas 🇫🇷⚽️ A fost titular de bază la naționala Franței, făcând cuplu în centrul apărării cu Philippe Mexès

🎂1977: Thierry Henry 🇫🇷⚽️ Monaco, Juventus, Barcelona, New York Red Bulls și a petrecut opt ani la Arsenal, fiind golgheterul all-time al clubului. Cu naționala Franței a câștigat Cupa Mondială din 1998 și Euro 2000 și este considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume. În 2007, l-a surclasat pe Michel Platini în topul all-time al golgheterilor naționalei Franței

🎂2000: Lil Pump 🇺🇸🎤 rapper

Decese 🕯

🕯️1925: Ioan Slavici 🇷🇴✒️ L-a cunoscut pe Mihai Eminescu la Viena, iar la îndemnul acestuia a debutat cu comedia Fata de birău în 1871. Printre cele mai importante scrieri literare ale sale se numără romanul Mara, nuvelele Moara cu noroc și Pădureanca

🕯️1964: Mihai Ralea 🇷🇴✒️ psiholog, sociolog, eseist, estetician, filosof

🕯️1987: Rudolf Hess 🇩🇪 în ajunul războiului cu URSS, a zburat singur spre Scoția, cu scopul de a negocia pacea cu Regatul Unit, dar a fost arestat. A fost judecat la Nürnberg și condamnat la închisoare pe viață, unde a murit în 1987, mulți consideră prin suicid, la 93 de ani

Evenimente📋

📋🐈‍⬛ Ziua internațională de apreciere a pisicilor negre

📋🇮🇩 Ziua naţională a Republicii Indonezia; aniversarea proclamării republicii (1945)

Calendar 🗒

🗒986: Bulgarii au învins forțele bizantine în bătălia de la Porțile lui Traian, în Munții Balcani, împăratul Vasile al II-lea scăpând cu viață cu dificultate

🗒1807: Primul vapor comercial al lui Robert Fulton a efectuat prima cursă pe râul Hudson

🗒1896: Londra: Bridget Driscoll este prima victimă care a decedat ca urmare a unui accident de circulație, în care a fost implicat un automobil, autoritățile afirmând speranța că nu se vor mai inregistra accidente mortale niciodată. Între timp, peste jumătate de milion de oameni au murit în accidente rutiere în Londra, până în prezent

🗒1909: Pionierul aviației germane Hans Grade efectuează primul zbor cu Libelle, un avion cu un singur loc

🗒1942: Forțele aeriene ale SUA zboară primul raid aerian în timpul celui de-al doilea Război Mondial în Europa

🗒1956: Curtea Constituțională a Germaniei Federale interzice Partidul Comunist din cauză de neconstituționalitate

🗒1962: Polițiștii de frontieră est-germani ucid un băiat de 18 ani, Peter Fechter, în timp ce acesta încerca să treacă Zidul Berlinului spre Berlinul de Vest, devenind prima victimă a zidului

🗒1982: Royal Philips Electronics a inventat CD-ul, la Hanovra, Germania. ABBA a fost prima trupă care a înregistrat pe acest mediu de stocare un album. Primul CD player comercial a fost modelul Sony CDP-101, fabricat în același an

🗒1998: Bill Clinton admite în mărturia inregistrată că a avut o „relație fizică necorespunzătoare” cu interna de la Casa Albă Monica Lewinsky

🗒2008: Michael Phelps devine prima persoană care a câștigat opt medalii de aur la Jocurile Olimpice

🗒2017: O furgonetă condusă de un marocan a intrat în mulțimea de oameni de pe La Rambla din Barcelona, ucigând 16 persoane și lăsând în urmă peste 130 de răniți. Statul Islamic își asumă responsabilitatea

CITEȘTE ȘI:

16 AUGUST, calendarul zilei: Madonna împlinește 67 de ani/ Se naște Charles Bukowski/ Se stinge Elvis Presley

15 AUGUST, calendarul zilei: Ziua Marinei Române/ Jennifer Lawrence împlinește 35 de ani/ Moare Gerd Müller

14 AUGUST, calendarul zilei: Halle Berry împlinește 59 de ani, Mila Kunis 42/ Franța devine prima țară care introduce numere de înmatriculare auto