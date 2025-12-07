Meteorologii analizează scenariul unei ierni friguroase, pe fondul uni vortex polar slab care ar putea aduce valuri de frig artic peste Europa, în special după perioada sărbătorilor. Specialiștii spun că acest fenomen ar putea permite incursiuni de aer arctic și episoade de frig intens la începutul anului, iar România se află printre țările vizate.

Valurile de frig artic vor străbate Europa, iar vortexul polar slab ar putea aduce o iarnă puternică în mai multe zone ale continentului. Experții sunt împărțiți, dar avertizează că după Crăciun ar putea urma o perioadă de temperaturi extreme. Aceștia estimeză că în luna ianuarie vremea va fi schimbătoare și destul de blândă, dar avertizează că pe timpul zilei atmosfera aparent calmă va fi urmată de ceață și temperaturi scăzute care vor duce la îngheț. De asemenea, vortexul polar își va face simțită prezența în special în mijlocul anotimpului și va direcționa aerul arctic direct spre Europa.

Cum afectează vortexul polar clima României

Vortexul polar este un fenomen atmosferic de dimenisiuni mari și reprezintă o circulație puternică a aerului rece, în formă de ciclon, din regiunile polare situate în stratosfera și troposfera Pământului. Acest fenomen afectează vremea din România prin influențarea temperaturilor și a condițiilor meteorologice, mai ales în sezonul rece. În condiții normale, vortexul polar menține aerul foarte rece și, atuci când slăbește, poate provoca o răcire accentuată cu valuri de frig, ninsori abundente și viscol. De obicei, fenomenul își face simțită prezența în special în perioada de tranziție către iarnă și primăvara.

Cum va fi vremea de Crăciun în Europa

Meteorologii spun că vremea în perioada Crăciunului va fi în general blândă în Europa, cu mici excepții pentru anumite zone. De asemenea, în Statele Unite, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică, (NOOA) se așteaptă la temperaturi mai mari decât media normală pentru luna decembrie. Totuși o posibilă răcire poate fi influențată de media temperaturilor din următoarele două săptămâni. De asemenea, în acest an, femonemul La Niña va fi prezent iar estimările spun că va persista până în februarie 2026. În general, fenmomenul aduce temperaturi sub medie în Europa de Vest și apare atunci când temperaturile la suprafața oceanului în Pacificul central și estic scad sub medie.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

În timp ce românii se luptă cu frigul, australienii trăiesc zile de foc. Caniculă extremă și incendii de vegetație devastatoare

Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge