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20 Iunie, calendarul zilei: Nicole Kidman împlinește 59 de ani. David Popovici devine cel mai tânăr campion mondial la 200 m liber

Elena Stănică-Ezeanu
20 Iunie, calendarul zilei: Nicole Kidman împlinește 59 de ani. David Popovici devine cel mai tânăr campion mondial la 200 m liber
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Mediafaxfoto
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Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 20 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Nicole Kidman este o actriță și producătoare australiano-americană, considerată una dintre cele mai talentate și influente figuri ale industriei cinematografice. S-a născut pe 20 iunie 1967 în Honolulu, dar a crescut în Sydney, unde și-a descoperit pasiunea pentru actorie încă din copilărie. Consacrarea internațională a venit odată cu filmul Days of Thunder, în care a jucat alături de Tom Cruise. Cei doi s-au căsătorit în 1990 și au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri de la Hollywood până la divorțul lor din 2001. De-a lungul carierei, Nicole Kidman a jucat roluri diverse în drame, thrillere, filme romantice și producții muzicale. În 2003 a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță datorită interpretării scriitoarei Virginia Woolf în filmul The Hours. Printre cele mai cunoscute producții ale sale se numără Moulin Rouge!, The Others, Cold Mountain și Big Little Lies. În afara actoriei, este implicată în activități caritabile și susține cauze legate de drepturile femeilor și ale copiilor. Din 2006, este căsătorită cu Keith Urban, unul dintre cei mai cunoscuți artiști de muzică country. Cei doi au împreună două fiice.

Nicole Kidman

Pe 20 iunie 2022, la Campionatele Mondiale de Natație desfășurate la Budapesta, David Popovici a obținut una dintre cele mai mari performanțe din istoria sportului românesc. La doar 17 ani, el a câștigat medalia de aur în proba de 200 de metri liber, devenind cel mai tânăr campion mondial al probei și primul campion mondial al României într-o probă masculină de înot în bazin olimpic la nivel de seniori. Tânărul înotător român a încheiat cursa cu timpul de 1:43,21 minute, stabilind un nou record mondial de juniori. În finală, i-a devansat pe sud-coreeanul Hwang Sun-woo și pe britanicul Tom Dean, confirmând statutul său de mare speranță a natației mondiale. Succesul lui David Popovici a marcat începutul unei perioade excepționale în cariera sa și a readus natația românească în prim-planul sportului mondial.

David Popovici

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1909: Errol Flynn 🇦🇺🎬 cunoscut pentru rolurile sale romantice din filmele de capă și spadă de la Hollywood
🎂1928: Jean Louis Marie Le Pen 🇫🇷🗣️ politician de extremă dreapta
🎂1933: Danny Aiello 🇺🇸🎬
🎂1942: Brian Wilson 🇺🇸🎤 (The Beach Boys)
🎂1949: Lionel Richie 🇺🇸🎤
🎂1952: Benny Urquidez 🇺🇸🥋🥊 pionier al kickboxing-ului
🎂1952: John Goodman 🇺🇸🎬 The Flinstones (1994), The Big Lebowski (1998), 10 Cloverfield Lane (2016)
🎂1967: Nicole Kidman 🇦🇺🎬 Oscar pentru cea mai bună actriță în The Hours, 2002
🎂1978: Frank Lampard 🇬🇧⚽️ golgheterul all-time al lui Chelsea

Decese 🕯

🕯️1891: Mihail Kogălniceanu 🇷🇴🗣️ politician, avocat, istoric și publicist, prim-ministru al României
🕯️1933: Clara Zetkin 🇩🇪🗣️ unul dintre întemeietorii Partidului Comunist din Germania, inițiatoarea sărbătoririi zilei de 8 martie ca „Ziua Internațională a Femeii”
🕯️1947: Bugsy Siegel 🇺🇸🔫 baza personajului Moe Greene din romanul lui Mario Puzo Nașul (1969). În ecranizarea din 1972 este interpretat de Alex Rocco. Filmul lui Sergio Leone A fost odată în America (1984) este vag bazat pe viața lui Siegel. Filmul Bugsy (1991) este o biografie semi-fictivă a lui Siegel, cu Warren Beatty în rolul acestuia. În Femeia visurilor mele (1991) Armand Assante interpretează rolul lui Siegel Bugsy
🕯️1966: Georges Lemaître 🇧🇪✝️🌌 preot catolic și fizician întemeietor al teoriei Big Bang. El a fost creatorul teoriei expansiunii universului, atribuită greșit lui Edwin Hubble
🕯️1995: Emil Cioran 🇷🇴✒️ filozof și scriitor român, devenit apatrid și stabilit în Franța, unde a trăit până la moarte fără să ceară cetățenia franceză
🕯️2005: Jack S. Kilby 🇺🇸📯 laureat Nobel pentru Fizică în 2000, pentru inventarea circuitului integrat (în 1958)
🕯️2015: Angelo Niculescu 🇷🇴⚽️ a antrenat echipa națională a României în șapte mandate între anii 1967-72 și la Campionatul Mondial de Fotbal din 1970
🕯️2024: Donald Sutherland 🇨🇦🎬

Evenimente📋

📋🆘 Ziua Mondială a Refugiaţilor

Calendar 🗒️

🗒️451: A avut loc Bătălia de pe Câmpiile Catalaunice, ultima mare bătălie a antichității, în care o coaliție romano-vizigotă a oprit expansiunea hunilor în Europa Vestică
🗒️1837: Victoria devine regină a Marii Britanii
🗒️1938: Între 20 iunie – 25 iulie 1938 s-a desfășurat procesul de acoperire cu alamă a modulelor din fontă ale „Coloanei fără sfârșit”, operă Constantin Brâncuși
🗒️1963: SUA și URSS au semnat un acord de instalare a „liniei fierbinți” telefonice între Washington și Moscova
🗒️2001: Au fost deschise oficial lucrările la autostrada București – Constanța
🗒️2012: Adrian Năstase a fost condamnat pentru infracțiuni de corupție la doi ani de închisoare cu executare, în dosarul „Trofeul calității”. În timp ce era așteptat de polițiști pentru a fi dus la închisoare, Adrian Năstase a încercat să se sinucidă cu un pistol
🗒️2022: David Popovici devenea, la Budapesta, cel mai tânăr campion mondial la 200 m liber, aducând României singurul titlu în bazin olimpic la masculin, seniori

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