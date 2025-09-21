21 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Stephen King împlinește 78 de ani, Bill Murray 75/ Apare romanul Hobbitul, de J. R. R. Tolkien

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 21 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Stephen King este unul dintre cei mai cunoscuți și prolifici autori contemporani de literatură horror, thriller și fantezie. Născut pe 21 septembrie 1947, în Portland, Maine (SUA), King a publicat peste 60 de romane și sute de povestiri, multe dintre ele ecranizate în filme și seriale de succes. Printre cele mai celebre opere ale sale se numără Carrie, Shining, It și The Dark Tower. Stilul lui este caracterizat prin îmbinarea elementelor de groază cu analiza psihologică a personajelor și descrierea vieții cotidiene din micile comunități americane. A reușit să transforme fricile universale – de la monștri și clovni malefici până la amenințări invizibile – în povești captivante și tulburătoare. Pe lângă succesul comercial, Stephen King a câștigat numeroase premii literare, inclusiv Medalia pentru Contribuții Remarcabile la Literatura Americană din partea National Book Foundation. Supranumit adesea “Regele Groazei”, el continuă să scrie și astăzi, influențând generații întregi de cititori și scriitori.

Bill Murray este un actor și comedian american, născut pe 21 septembrie 1950, în Wilmette, Illinois. Are opt frați și surori, iar câțiva dintre ei au urmat, de asemenea, o carieră în actorie. Și-a făcut debutul în anii ‘70 la celebra emisiune Saturday Night Live, unde umorul său nonconformist l-a transformat rapid într-o vedetă. Este cunoscut pentru rolurile sale din comedii clasice precum Ghostbusters (1984), Groundhog Day (1993) și Caddyshack (1980), dar și pentru prestațiile sale mai dramatice, apreciate de critici, cum ar fi în Lost in Translation (2003), care i-a adus o nominalizare la Oscar. Murray a fost căsătorit de două ori și are șase copii. Este cunoscut pentru stilul său de viață excentric și imprevizibil, de la apariții neașteptate la petreceri sau nunți ale necunoscuților, până la refuzul de a avea un agent tradițional la Hollywood. Comunicarea cu el pentru roluri se face printr-o linie telefonică specială.

În 1937, literatura fantasy a primit un moment definitoriu odată cu apariția romanului Hobbitul (The Hobbit), scris de filologul și profesorul britanic J. R. R. Tolkien. Publicată pe 21 septembrie 1937, cartea spune povestea hobbitului Bilbo Baggins, care pornește într-o aventură neașteptată alături de un grup de pitici și vrăjitorul Gandalf, în căutarea comorii păzite de dragonul Smaug. Romanul, destinat inițial copiilor, a atras rapid și publicul adult prin bogăția universului imaginar, limbajul inventiv și combinația dintre basm și mitologie. Succesul său a determinat editura să îi ceară autorului o continuare, care s-a materializat în monumentala trilogie Stăpânul Inelelor. Apariția Hobbitului este considerată astăzi un moment de cotitură în literatura fantastică modernă, punând bazele unei lumi mitice care va influența generații întregi de cititori, scriitori și creatori de film.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1864: Elena Văcărescu 🇷🇴🇫🇷✒️ scriitoare română stabilită în Franța, membră de onoare a Academiei Române, laureată în două rânduri cu premiul Academiei Franceze. A avut o bogată activitate politică și literară la Paris. A avut o idilă cu viitorul rege Ferdinand, relație dezaprobată de Regele Carol I și de guvern

🎂1866: H.G. Wells 🇬🇧✒️ celebru pentru cărțile sale de ficțiune precum Mașina timpului, Războiul lumilor, Omul invizibil, Primii oameni în Lună și Insula Doctorului Moreau. Atât Wells cât și Jules Verne sunt recunoscuți ca „părinții genului științifico-fantastic”

🎂1912: Chuck Jones 🇺🇸🎞 grafician, creator de desene animate, scenarist, producător și regizor. Este personajul din spatele multor filme clasice având în rol principal personaje Bugs Bunny, Daffy Duck, Wile E. Coyote și Road Runner, Pepé Le Pew

🎂1929: Sándor Kocsis 🇭🇺⚽️ În anii 1950, alături de Ferenc Puskás, Zoltán Czibor, József Bozsik și Nándor Hidegkuti, a fost membru al celebrei echipe Maghiarii Magici. După Revoluția ungară din 1956 s-a mutat în Spania, unde a jucat la FC Barcelona

🎂1931: Larry Hagman 🇺🇸🎬 cel mai cunoscut pentru rolul său J. R. Ewing în Dallas

🎂1931: Dem Rădulescu 🇷🇴🎭🎬 s-a stins din viață la București în urma unui infarct. Este înmormântat la cimitirul Bellu. De Ziua Mondială a Teatrului din 2016, a primit postum o stea pe Aleea Celebrităților din Piața Timpului (Cocor) și Placheta Orașului București, în semn de recunoaștere și prețuire pentru întreaga sa activitate în domeniul teatrului și filmului

🎂1934: Leonard Cohen 🇨🇦✒️🎤 a trăit intermitent în Anglia, pe insula grecească Hydra, în California și la New York. Este autorul unui număr impresionant de volume de versuri bine primite de critică, dar și al unei discografii care a făcut din el idolul mai multor generații. Primul său disc a fost remasterizat și vocea lui groasă, guturală a fost modificată pentru a semăna cu cea a lui Bob Dylan, pe atunci în mare vogă. A început să imprime la studiourile din Nashville, cele care l-au lansat pe Elvis Presley și vocea sa a revenit la tonalitatea sa normală.

🎂1947: Stephen King 🇺🇸✒️ celebru prin romanele sale horror, acestea fiind ecranizate aproape în totalitate pe micul sau marele ecran. A scris câteva titluri și în afara genului horror, inclusiv nuvelele „The Body” și „Rita Hayworth and the Shawshank Redemption” (adaptate pe marele ecran sub titlurile „Stand By Me” și „The Shawshank Redemption”), precum și romanele „The Green Mile” (de asemenea ecranizat, cu Tom Hanks în rolul principal), „The Eyes of the Dragon”, și „Hearts in Atlantis” (Suflete Pierdute în Atlantida, cu Anthony Hopkins)

🎂1950: Bill Murray 🇺🇸🎬 A jucat în numeroase filme de comedie, inclusiv Caddyshack (1980), Ghostbusters (1984) și Groundhog Day (1993). A câștigat în 2004 Premiul BAFTA, Globul de aur și a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor, cu rolul Bob Harris din Lost in Translation (2003), regizat de Sofia Coppola

🎂1952: Valeriu Sterian 🇷🇴🎤 Iubitor de protest și cu un spirit acid, a reprezentat un segment artistic practic neîntâlnit în întreg peisajul muzicii românești. A criticat constant în cântecele sale lipsa de orientare a omului societății contemporane, nedreptatea, subproducțiile muzicale și de critică ale vremii sau ororile determinate de Războiul Rece. A murit la 47 de ani, de cancer

🎂1954: Shinzō Abe 🇯🇵🗣 prim-ministru al Japoniei. În 2022 a fost împușcat în spate de două ori, în timpul unei campanii electorale, în timp ce ținea un discurs în orașul Nara

🎂1955: Ducu Bertzi 🇷🇴🎤 A susținut aproximativ 4.500 de concerte atât în țară, cât și în străinătate în mijlocul comunităților românești (21 de țări)

🎂1957: Ethan Coen 🇺🇸🎥 Joel David Coen (n. 29 noiembrie 1954) și Ethan Jesse Coen, cunoscuți profesional ca frații Coen, sunt doi renumiți regizori, scenariști și producători de film, câștigători a 4 premii Oscar. Cei doi își produc și regizează filmele împreună, având viziuni aproape identice asupra diferitelor momente din filme

🎂1959: Crin Antonescu 🇷🇴🗣

🎂1967: Faith Hill 🇺🇸🎤 interpretă de muzică country

🎂1972: Liam Gallagher 🇬🇧🎤(Oasis)

🎂1983: Maggie Grace 🇺🇸🎬 cunoscută mai ales pentru rolul lui Kim din filmele Taken (2008), Taken 2 (2012) și Taken 3 (2015). În 2004, a jucat în serialul tv Lost

🎂1986: Roxana Cogianu 🇷🇴🚣🏻‍♀️ medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice din 2016 în proba de 8+1

Decese 🕯

🕯️1939: Armand Călinescu 🇷🇴🗣 al 39-lea prim-ministru al României. Asasinat de un comando legionar condus de avocatul Miti Dumitrescu. Aceștia s-au predat, fiind împușcați pe loc, fără judecată, cadavrele lor fiind lăsate în stradă timp de 3 zile. La locul respectiv a fost pusă o pancartă pe care scria „Aceasta va fi de aici înainte soarta asasinilor trădători de țară”

🕯️1860: Arthur Schopenhauer 🇩🇪✒️ cel mai bine cunoscut pentru lucrarea sa din 1818 Lumea ca voință și reprezentare, unde caracterizează lumea fenomenelor ca un produs al unei voințe metafizice oarbe și insațiabile. Opera sa a fost descrisă ca o manifestare exemplară a pesimismului filosofic

🕯️1992: Ion Băieșu 🇷🇴✒️ scriitor, dramaturg și autor de scenarii pentru tv și film. A lansat celebrul cuplu comic Tanța și Costel, în interpretarea a doi mari actori români, Coca Andronescu și Octavian Cotescu

🕯️1961: Claudia Millian 🇷🇴✒️ poetă, soția poetului Ion Minulescu

🕯️1974: Walter Brennan 🇺🇸🎬 a câștigat trei Premii Oscar

🕯️2010: Valentin Popa 🇷🇴🎨 renumit artist plastic, pictor, grafician și gravor, recunoscut la nivel internațional ca fiind unul dintre cei mai proeminenți gravori ai lumii. A lucrat pe lângă mari maeștri ai artei plastice precum Joan Miró și Salvador Dali, pe care l-a cunoscut cu ocazia unei expoziții la Viena. A fost un obișnuit al cercurilor artistice din Paris, acolo unde i-a cunoscut pe Emil Cioran și Mircea Eliade

Evenimente📋

📋🕊 Ziua Internațională a Păcii

📋🆘 Ziua Internațională de Luptă împotriva Maladiei Alzheimer

📋🇦🇲 Ziua independenței Armeniei (1991)

📋🇲🇹 Ziua naţională a Republicii Malta; aniversarea proclamării independenţei (1964)

Calendar 🗒

🗒1538: În Moldova își începe domnia Ștefan Lăcustă, nepotul lui Ștefan cel Mare, și va domni 2 ani.

🗒1792: Convenția Națională Franceză, constituită în Franța cu o zi înainte, votează pentru abolirea monarhiei. Instaurarea primei Republici Franceze

🗒1847: Are loc inaugurarea primei lucrări moderne de alimentare cu apă a Bucureștiului – „Stabilimentul fântânilor de la Mihai Vodă”

🗒1881: Primul Congres Internațional de Electricitate adoptă ohmul ca unitate de măsură pentru rezistența electrică. Îl onorează pe fizicianul german Georg Simon Ohm și munca sa

🗒1937: Apare romanul Hobbitul, de J. R. R. Tolkien

🗒1939: Prim-ministrul Armand Călinescu este asasinat, la București, de un comando legionar condus de avocatul Miti Dumitrescu

🗒1942: Boeing B-29 Superfortress își face zborul inaugural. Se va dovedi a fi cel mai mare și mai puternic bombardier din cel de-Al Doilea Război Mondial

🗒1964: Malta devine stat independent față de Marea Britanie

🗒1983: Telefonul mobil Motorola DynaTAC 8000X, în greutate de 800 de grame, a primit aprobare de la Comisia Federală de Comunicații din SUA și va deveni primul telefon mobil din lume (poreclit Cărămida). O incărcare completă a bateriei dura 10 ore și oferea 30 minute de convorbire

🗒1990: Tribunalul Militar Teritorial București l-a condamnat pe Nicu Ceaușescu la 20 de ani de închisoare, 10 ani de interdicție a unor drepturi și degradare militară. În noiembrie 1992 a rămas în picioare doar acuzația de port ilegal de armă, pentru care a primit 5 ani de detenție și a fost pus în libertate condiționată pe motive medicale

🗒2003: Sonda spațială Galileo a NASA își termină misiunea de studiere a planetei Jupiter și a sateliților săi și este trimisă controlat în atmosfera planetei Jupiter

