20 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Sophia Loren împlinește 91 de ani/ Ziua Bucureștiului

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 20 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Sophia Loren este considerată una dintre cele mai mari legende ale cinematografiei mondiale și un simbol al frumuseții italiene. Născută pe 20 septembrie 1934, la Roma, sub numele Sofia Villani Scicolone, a crescut în Napoli, într-o familie modestă. Cariera sa a început cu participări la concursuri de frumusețe, iar în scurt timp a atras atenția regizorilor italieni. Debutul cinematografic a avut loc la începutul anilor ‘50, dar consacrarea a venit prin colaborările cu regizorul Vittorio De Sica și prin rolurile alături de mari actori internaționali, precum Marcello Mastroianni, Cary Grant sau Clark Gable. Loren a devenit prima actriță italiană recompensată cu Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în 1961, pentru filmul La Ciociara (Două femei). S-a căsătorit în 1966 cu producătorul italian Carlo Ponti, care a fost un sprijin esențial în cariera sa. Au rămas împreună până la moartea lui, în 2007. Chiar și în prezent, Sophia Loren rămâne un simbol al feminității, al forței și al frumuseții atemporale.

La 20 septembrie 1459, Bucureștiul a fost menționat pentru prima dată într-un document oficial. Este vorba despre un hrisov emis de Vlad Țepeș, domnul Țării Românești, redactat în limba slavonă, limba de cancelarie a epocii. Documentul atesta existența unei cetăți la București, având rol militar și strategic. Așezarea era plasată într-o zonă de graniță, între Dunăre și Carpați, ceea ce îi conferea o importanță deosebită în apărarea țării. Mențiunea arată că localitatea era suficient de dezvoltată pentru a găzdui o curte domnească și pentru a fi recunoscută drept centru politic. De-a lungul timpului, Bucureștiul a cunoscut o evoluție rapidă, devenind în 1659 capitala Țării Românești și, mai târziu, capitala României moderne. Ziua Bucureştiului este sărbătorită prin numeroase evenimente care includ concerte și spectacole în aer liber, expoziții tematice despre istoria oraşului, evenimente culturale, străzi deschise, tururi ghidate gratuite.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1866: George Coșbuc 🇷🇴✒️ Poezia sa aparține patrimoniului cultural național, creația sa recomandându-l drept un autor clasic al literaturii române, un om cu un gust literar desăvârșit și un autor canonic

🎂1872: Gheorghe Dabija 🇷🇴✯ general al Armatei României în Primul Război Mondial

🎂1876: Alexandrina Cantacuzino 🇷🇴🗣 filantroapă și diplomată, una dintre liderele feministe din România în anii 1920 și ’30. În calitate de conducătoare a Consiliului Național al Femeilor din România și a Asociației Femeilor din România

🎂1878: Upton Sinclair 🇺🇸✒️ activist politic și nominalizatul din 1934 al Partidului Democrat la postul de guvernator al Californiei, a scris aproape 100 de cărți. A câștigat Premiul Pulitzer pentru ficțiune în 1943. În 1906 a devenit faimos pentru romanul „Jungla”, care a expus condițiile de muncă și sanitare din industria americană a cărnii, provocând un scandal public

🎂1890: Friedrich Paulus 🇩🇪✯ general german din timpul celui de-al doilea război mondial, promovat în timpul luptelor de la Stalingrad la gradul de feldmareșal

🎂1934: Sophia Loren 🇮🇹🇫🇷🎬 Apariția ei pe coperta Life Magazine în 1955 marchează începutul carierei internaționale, datorită frumuseții sale. Începând cu 1956 interpretează și în limba engleză producțiile filmate în SUA. Definitiva consacrare ca actriță va veni cu Premiul Oscar câștigat în 1961 pentru interpretarea din La ciociara, de Vittorio De Sica

🎂1946: Laura Lavric 🇷🇴🎤 solistă de muzică populară din Bucovina

🎂1948: Dan Grigore Adamescu 🇷🇴💰 A fost un om de afaceri care a deținut companiile Astra Asigurări, AXA Life Insurance, Unirea Shopping Center, Medien Holding și FC Oțelul Galați, prin intermediul companiei The Nova Group

🎂1971: Henrik Larsson 🇸🇪⚽️ a câștigat patru titluri de campion al Scoției cu Celtic Glasgow și două titluri de campion al Spaniei și Liga Campionilor cu FC Barcelona

🎂1972: Victor Ponta 🇷🇴🗣

🎂1975: Asia Argento 🇮🇹🎬 fiica regizorului Dario Argento și a actriței Daria Nicolodi. De la vârsta de 9 ani apare în câteva filme. Mai cunoscută devine în anul 1988 cu filmul Zoo

🎂1976: Caddy (Dragoș-Vlad Neagu) 🇷🇴🎤 În 1993 formează împreună cu Tata Vlad trupa Bucharest UnderGround (B.U.G. Mafia)

🎂1976: Jon Bernthal 🇺🇸🎬 The Punisher (2017)

🎂1993: Julian Draxler 🇩🇪⚽️

Decese 🕯

🕯️1863: Jakob Grimm 🇩🇪✒️ cunoscut mai ales pentru cele două volume de povești pe motive populare germane (Albă ca Zăpada, Hänsel și Gretel, Tom Degețel, Frumoasa din pădurea adormită, Cenușăreasa, Muzicanții din Bremen și multe altele), pe care le-a scris împreună cu fratele său, Wilhelm Grimm

🕯️1898: Theodor Fontane 🇩🇪✒️ A aparținut, alături de Paul Heyse, grupării literar-artistice Tunnel über der Spree

🕯️1999: Raisa Gorbaciova 🇷🇺🗣 soția fostului șef al statului sovietic Mihail Gorbaciov

🕯️2005: Simon Wiesenthal 🇦🇹🇵🇱✡️ vânător de naziști, fondatorul centrului Simon Wiesenthal

🕯️2016: Curtis Hanson 🇺🇸🎥 Regizorul filmelor L.A. Confidential (1997, cu Kevin Spacey, Russell Crowe, Kim Basinger și Danny DeVito) și 8 Mile (2002, cu Eminem, Kim Basinger și Brittany Murphy)

Evenimente📋

📋🇷🇴 Ziua Bucureștiului. La 20 septembrie 1459 a fost prima menţiune documentară a cetăţii Bucureştilor, într-un hrisov al lui Vlad Ţepeş, domn al Ţării Româneşti

📋🏃🏻 Ziua internațională a sportului universitar

📋🚯 Ziua Internațională a Curățeniei (marcată anual în a treia sâmbătă a lunii septembrie)

Calendar 🗒

🗒1187: Sultanul Saladin începe Asediul Ierusalimului, care va dura până pe 2 octombrie, și va duce la căderea Regatului Ierusalimului. Aceasta declanșează a treia cruciadă

🗒1347: Prima atestare documentară a orașului Baia Mare, printr-un act emis de cancelaria regelui Ludovic I al Ungariei

🗒1459: Prima mențiune documentară a cetății Bucureștilor, într-un hrisov al lui Vlad Țepeș redactat în slavonă, limba oficială de cancelarie a Țării Românești

🗒1519: Navigatorul Ferdinand Magellan a plecat de la Sanlúcar de Barrameda în călătoria sa în jurul lumii

🗒1702: A fost inaugurat Palatul de la Mogoșoaia, așa cum stă scris pe pisania din foișorul de pe latura de răsărit a palatului

🗒1792: Bătălia de la Valmy: Armata prusacă a generalului Karl Wilhelm Ferdinand de Braunschweig este înfrântă de armata franceză. Ca urmare a acestei victorii, la 21 septembrie 1792, va fi proclamată Republica Franceză

🗒1811: Napoleon o alungă din Paris pe Madame de Récamier, la șapte ani după ce a făcut același gest față de prietena ei, Madame de Staël. În opinia suveranului, cele două doamne aveau limba prea ascuțită. Saloanele lor erau frecventate de foarte mulți oponenți ai monarhului francez

🗒1854: Războiul Crimeii: victorie franco-britanică în bătălia de la Alma

🗒1870: Anexarea Romei de către Regatul Italiei, după o confruntare militară soldată cu 68 de morți

🗒1880: Buenos Aires este declarat capitala Republicii Argentina

🗒1904: Frații Wright au rezolvat problemele de control al zborului obținând viraje controlate pe un circuit de 1,5 km, urmate de zboruri de cinci minute în săptămânile următoare

🗒1913: A avut loc primul meci oficial de rugby din România. Tennis Clubul Român a jucat cu Sporting Club. Cum, întâlnirea s-a terminat cu un scor egal (3-3), cele două echipe s-au întâlnit din nou, în 13 octombrie. De data aceasta Tennis Clubul Român a învins cu 6-0, cu 2 încercări. Punctajul acelor vremuri acorda 4 puncte pentru un drop-gol şi 3 puncte pentru o încercare sau transformarea unei lovituri de pedeapsă. Meciurile s-au desfăşurat pe un teren aflat pe Şoseaua Bonaparte (astăzi Iancu de Hunedoara)

🗒1940: A început procesul de evacuare a populației din teritoriul cedat Bulgariei (Cadrilaterul) în urma tratatului de la 7 septembrie 1940, proces încheiat la 1 octombrie 1940

🗒1946: Prima ediție a Festivalului de Film de la Cannes, care a fost amânat șapte ani din cauza celui de-Al Doilea Război Mondial

🗒1954: Harlan Herrick realizează primul program în limbaj Fortran

🗒1968: Inaugurarea Uzinei de la Pitești, prima uzină de autoturisme din România

🗒1974: Inaugurarea oficială a drumului național Transfăgărășan, magistrală cu o lungime de peste 90 km, situată la altitudinea de 2.040 m, în prezența lui Nicolae Ceaușescu

🗒1980: A început războiul dintre Irak și Iran, care s-a încheiat în 1988. Irakul denunță Acordul de la Alger din 1975, revendicând unele teritorii ; în conflictul iraniano-irakian au murit peste un milion de oameni

🗒1982: Are loc zborul inaugural al primului avion de pasageri produs în România, RomBac 1 – 11, în prezența oficialităților statului român

🗒2019: Aproximativ 4 milioane de oameni, majoritatea studenți, demonstrează în întreaga lume privind schimbările climatice. Greta Thunberg, 16 ani, din Suedia, conduce demonstrația din New York

17 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Se nasc George Bacovia și Ken Kesey/ Moare Dem Rădulescu