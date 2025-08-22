Prima pagină » Actualitate » 22 AUGUST, calendarul zilei: Dua Lipa împlinește 30 de ani, Irina Rimes 34/ Moare Ecaterina Teodoroiu

Elena Stănică-Ezeanu
22 aug. 2025, 07:15, Actualitate
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 22 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Dua Lipa, născută pe 22 august 1995 în Londra, Marea Britanie, este o cântăreață și compozitoare britanică de origine kosovaro-albaneză, considerată una dintre cele mai influente artiste pop ale generației sale. A debutat în 2017 cu albumul Dua Lipa, care i-a adus consacrarea internațională. Al doilea său album, Future Nostalgia (2020), a primit elogii critice și a dominat topurile globale, cu piese precum Don’t Start Now și Levitating. Pentru acest material, artista a câștigat un premiu Grammy și a fost nominalizată la numeroase distincții internaționale. Pe lângă succesul muzical, Dua Lipa este recunoscută pentru stilul său original, implicarea în campanii sociale și activitatea filantropică. A reușit să devină nu doar o voce reprezentativă a muzicii pop contemporane, ci și un simbol al tinerei generații care promovează libertatea de expresie și autenticitatea.

Născută pe 22 august 1991 în Republica Moldova, Irina Rimes este o cântăreață și compozitoare apreciată pentru sensibilitatea versurilor și stilul său inconfundabil, care îmbină pop-ul cu influențe indie și electro. A devenit cunoscută în România în 2016, odată cu piesa Visele, care a cucerit rapid topurile muzicale și i-a deschis drumul către o carieră de succes. De-a lungul timpului, a lansat albume și hituri care au confirmat statutul ei de artist complex, precum Cosmos, Despre el sau N-avem timp. Este recunoscută nu doar ca interpretă, ci și ca autoare de versuri pentru alți artiști consacrați. Irina Rimes face parte din juriul emisiunii “Vocea României”, unde ocupă rolul de antrenor de mai multe sezoane.

Ecaterina Teodoroiu a fost o eroină româncă a Primului Război Mondial, supranumită “Soldatul de Plumb al României”. Născută pe 22 august 1894 în satul Vădeni, județul Gorj, a crescut într-o familie modestă și și-a urmat studiile la școli locale, manifestând încă din copilărie curaj și determinare. La început, a lucrat ca asistentă medicală pe front, dar, după moartea fratelui său în lupte, s-a înrolat ca voluntar în armată, devenind singura femeie ofițer pe frontul românesc. Ecaterina a participat activ la luptele de la Jiu și pe Valea Prahovei, fiind decorată post-mortem cu Ordinul “Coroana României” și “Virtutea Militară”. A murit eroic pe 3 septembrie 1917, la doar 23 de ani, în timpul unui atac asupra pozițiilor inamice. Sacrificiul ei a rămas simbol al vitejiei și devotamentului, iar memoria sa este comemorată în România prin statui, străzi și școli care îi poartă numele.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1647: Denis Papin 🇫🇷🧮 fizician, matematician și unul dintre inventatorii motorului cu aburi
🎂1802: Ecaterina Varga 🇷🇴🗣 a fost o luptătoare pentru drepturile românilor din Munții Apuseni
🎂1862: Claude Debussy 🇫🇷🎼 considerat unul dintre cei mai influenți compozitori, creatorul unui stil inovativ, cu o finisare tehnică și cu un aer de natură poetică
🎂1874: Max Scheler 🇩🇪✒️ filosof și sociolog
🎂1930: Gylmar dos Santos Neves 🇧🇷⚽️ A fost ales drept cel mai bun portar brazilian al secolului al XX-lea și unul din cei mai buni portari din lume de către IFFHS
🎂1933: Sylva Koscina 🇮🇹🎬 actriță, fotomodel Muncile lui Hercule (1958)
🎂1961: Roland Orzabal 🇬🇧🎤 (Tears for Fears) Albumul lor de debut, The Hurting, certificat cu platină, a atins poziția #1 în UK Albums Chart, iar cel de-al doilea album, Songs from the Big Chair, s-a clasat pe poziția #2 în US Billboard 200, fiind certificat cu multi-platină atât în UK cât și în US
🎂1963: Tori Amos 🇺🇸🎤 La vârsta de cinci ani începuse deja să compună piese instrumentale la pian, primind astfel o bursă de studii din partea Universității Johns Hopkins, fiind cea mai tânără persoana admisă vreodată
🎂1963: Bogdan Teodorescu 🇷🇴✒️scriitor și jurnalist
🎂1964: Mats Wilander 🇸🇪🥎 s-a clasat pe locul 1 în clasamentul ATP timp de 20 de săptămâni (1988-1989)
🎂1991: Irina Rimes 🇲🇩🇷🇴🎤
🎂1995: Diana Bulimar 🇷🇴🤸🏻 participantă la Jocurile Olimpice de vară 2012
🎂1995: Dua Lipa 🇬🇧🇦🇱🎤 s-a născut la Londra din părinți de etnie albaneză din Kosovo care au părăsit Priștina în anii 1990
🎂1997: Lautaro Martínez 🇦🇷⚽️

Decese 🕯

🕯️1890: Vasile Alecsandri 🇷🇴✒️ scriitor și politician 69 de ani, cancer pulmonar
🕯️1917: Ecaterina Teodoroiu 🇷🇴★ cercetașă și participantă la Primul Război Mondial, unde a murit la sfârșitul bătăliei de la Mărășești luptând în fruntea unui pluton de infanterie al Armatei Române. Avea doar 23 de ani
🕯️1967: Gregory Pincus 🇺🇸💊 a inventat pilula contraceptivă orală combinată
🕯️1970: Hermann Knaus 🇦🇹📆 chirurg și ginecolog, a dezvoltat teoria medicului japonez Ogino Kyūsaku privind perioada fertilă din cadrul ciclului menstrual, pe baza căreia a fost elaborată una din metodele de contracepție numită metoda Ogino-Knaus (metoda calendarului)
🕯️1985: Octavian Cotescu 🇷🇴🎭🎬 unul dintre interpreții preferați ai teatrului de televiziune și ai teatrului radiofonic din epocă
🕯️2020: Emil Jula 🇷🇴⚽️ A jucat la echipe precum Energie Cottbus, Oțelul Galați, Universitatea Cluj, MSV Duisburg, TuS Bersenbrück pe postul de atacant. S-a stins din viață la doar 40 de ani, după ce a suferit un infarct
🕯️2023: Toto Cutugno 🇮🇹🎤 A avut peste 400 de melodii compuse și peste 100 de milioane de discuri vândute în întreaga lume. A fost primul cantautor care a câștigat marele premiu de la Sanremo (în 1980) și singurul italian care a câștigat marele premiu la Eurovision în secolul XX

Calendar 🗒

🗒1233: Prima mențiune documentară a unui ban de Severin, în persoana lui Luca
🗒1456: A început a doua domnie a lui Vlad Țepeș în Țara Românească
🗒1531: Bătălia de la Obertyn: Petru Rareș a fost înfrânt de poloni
🗒1642: Începutul Războiului civil în Anglia, Marea Rebeliune, între partizanii regelui Carol I și parlamentari. Regele califică Parlamentul englez drept trădător
🗒1770: Expediția condusă de James Cook ajunge pe coasta de est a Australiei
🗒1780: Nava lui James Cook Resolution se întoarce în Anglia după moartea lui Cook în Hawaii
🗒1785: Patenta lui Iosif al II-lea de abolire a iobăgiei in Transilvania
🗒1846: SUA au anexat New Mexico
🗒1864: Douăsprezece țări europene au semnat Prima Convenție de la Geneva, prin care s-a înființat Comitetul Internațional al Crucii Roșii
🗒1875: Este ratificat tratatul de la Sankt Petersburg dintre Japonia și Rusia, legat de statutul Sakhalin din insulele Kurile
🗒1909: A avut loc primul miting aviatic internațional, organizat la Reims, Franța
🗒1910: Coreea a fost anexată Japoniei, după cinci ani de protectorat nipon. Numele Coreea a fost abolit și înlocuit cu vechea denumire Joseon
🗒1941: Ion Antonescu a fost numit mareșal
🗒1942: Brazilia declară război puterilor Axei (Germania, Italia și Japonia)
🗒1989: Este descoperit primul inel al lui Neptun
🗒1991: Reintroducerea drapelului de stat tricolor al Rusiei. Ziua drapelului de stat al Federației Ruse

