21 AUGUST, calendarul zilei: Centenar Toma Caragiu/ Usain Bolt împlinește 39 de ani, Robert Lewandowski 37

Elena Stănică-Ezeanu
21 aug. 2025, 07:15, Actualitate
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 21 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Toma Caragiu a fost unul dintre cei mai mari actori români de teatru și film, recunoscut pentru talentul său unic de a îmbina umorul fin cu dramatismul profund. Născut pe 21 august 1925 la Argos Orestiko, în Grecia, a ajuns în România când era copil și a urmat studiile la Conservatorul de Artă Dramatică din București. Cariera sa a cuprins roluri memorabile pe scena Teatrului Bulandra și în filme de referință ale cinematografiei românești, precum Actorul și sălbaticii sau Operațiunea Monstrul. În paralel, a cucerit publicul prin scenetele de televiziune pline de satiră și ironie, unde spiritul său carismatic și inteligența artistică au devenit inconfundabile. Dincolo de comedie, Toma Caragiu a fost un actor cu mare forță dramatică, capabil să transmită emoții puternice și să creeze personaje complexe. Viața sa s-a sfârșit tragic în cutremurul din 4 martie 1977, dar moștenirea artistică pe care a lăsat-o îl menține printre marile simboluri ale culturii române.

Usain Bolt, născut pe 21 august 1986 în Jamaica, este considerat cel mai rapid om din lume și una dintre legendele sportului mondial. Supranumit “Fulgerul”, el a dominat atletismul timp de un deceniu, stabilind recorduri mondiale care au uimit întreaga planetă: 9,58 secunde la 100 m și 19,19 secunde la 200 m, performanțe obținute în 2009 și încă neegalate. De-a lungul carierei, Bolt a câștigat 8 medalii de aur olimpice și 11 titluri mondiale, devenind simbolul vitezei, al spectacolului și al carismei pe pista de atletism. Stilul său relaxat, zâmbetul și celebra poziţie de fulger i-au adus o popularitate uriașă dincolo de sport. A lansat și o autobiografie, a investit în afaceri și este implicat în acțiuni caritabile prin Usain Bolt Foundation, care sprijină educația și dezvoltarea copiilor și tinerilor.

Născut pe 21 august 1988 în Varșovia, Polonia, Robert Lewandowski este unul dintre cei mai mari atacanți ai fotbalului modern, apreciat pentru tehnica rafinată și profesionalismul exemplar. Crescut într-o familie de sportivi, și-a început cariera la cluburile locale poloneze, iar consacrarea internațională a venit odată cu transferul la Borussia Dortmund, unde a câștigat două titluri de campion al Germaniei. Perioada de glorie s-a consolidat la Bayern München, unde a scris istorie: multiple titluri de campion în Bundesliga, o Ligă a Campionilor și recorduri spectaculoase, precum cele cinci goluri marcate în doar nouă minute împotriva lui Wolfsburg. În 2022, s-a transferat la FC Barcelona, continuând să fie un lider și marcator constant. Pe plan internațional, este căpitanul echipei naționale a Poloniei, pentru care a marcat zeci de goluri, fiind cel mai bun marcator din istoria selecționatei. Dincolo de teren, Lewandowski este cunoscut pentru disciplina sa, implicarea în acțiuni caritabile și imaginea de sportiv-model.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1819: Allan Pinkerton 🇬🇧🔍 scoțian, a fondat prima agenție de detectivi din SUA
🎂1821: Andrei Kim 🇰🇷✝️ primul preot catolic coreean, torturat și decapitat la vârsta de 25 de ani
🎂1896: Alexandru Pantazi 🇷🇴🧮 matematician, profesor universitar și academician
🎂1925: Toma Caragiu 🇷🇴🎭🎬 S-a născut într-o familie de aromâni (Nico Caragiu și Atena Papastere Caragiu) originară din satul grecesc Aetomilitsa, provincia Konitsa, regiunea Epir. A murit sub dărâmăturile blocului din București unde locuia ca rezultat al cutremurului din 1977
🎂1927: Jean Constantin 🇷🇴🎭🎬 considerat „maestrul comediei”, printre personajele memorabile întruchipate se numără cele din seria B.D., filmele regizorului Sergiu Nicolaescu și bucătarul Ismail din serialul Toate pânzele sus
🎂1938: Kenny Rogers 🇺🇸🎤 a fost prezent în varii clasamente, având succes în diferite genuri muzicale, „punctând” cu 120 de melodii de succes, fiind prezent în clasamente de muzică country și pop
🎂1951: Glenn Hughes 🇬🇧🎤🎸 Notorietatea a realizat-o ca basist al trupei Deep Purple (1973-1976) și ca voce a Black Sabbath (1985-1986)
🎂1967: Serj Tankian 🇺🇸🎤solistul trupei System of a Down
🎂1971: Liam Howlett 🇬🇧🎹 The Prodigy
🎂1973: Nikolai Valuev 🇷🇺🥊 fost campion mondial WBA, la categoria grea
🎂1984: Alizée 🇫🇷🎤 „Moi…Lolita” este cea mai de succes melodie din cariera
🎂1986: Usain Bolt 🇯🇲🏃🏾‍♂️ recordman mondial la proba de 100 m, cu 9,58 secunde, iar la proba de 200 m, cu 19,19 secunde și împreună cu coechipierii săi, la proba de ștafetă 4 x 100 m, cu 37,1 secunde
🎂1988: Robert Lewandowski 🇵🇱⚽️ În sezonul 2020-2021 a depășit recordul celor mai multe goluri înscrise într-un sezon de Bundesliga, deținut anterior de Gerd Müller. A inscris 41 de goluri în 29 de meciuri pentru Bayern München

Decese 🕯

🕯️1614: Elisabeta Báthory 🇭🇺♛ contesă maghiară. Cunoscută pentru infamiile comise prin torturarea și uciderea a câtorva sute de fete
🕯️1723: Dimitrie Cantemir 🇷🇴🗣 scriitor, istoric, filosof, om de știință umanist, voievod al Moldovei osemintele sale se odihnesc în Biserica „Trei Ierarhi” din Iași, repatriate grație lui Nicolae Iorga, în 1935. Pe lespedea raclei sale este scris: „Aici, întors din lunga și pre greaua pribegie înfruntată pentru libertatea țării sale, odihnește Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei”
🕯️1940: Leon Troțki 🇷🇺🗣 În urma luptei pentru putere cu Stalin din anii 1920, a fost exclus din Partidul Comunist și deportat din Uniunea Sovietică. A fost în cele din urmă asasinat în Mexic de un agent sovietic
🕯️1947: Ettore Bugatti 🇮🇹🇫🇷🏁 constructor de automobile italian, care a realizat cele mai cunoscute modele ale sale în Franța
🕯️1979: Giuseppe Meazza 🇮🇹⚽️ a jucat în principal pentru Internazionale în anii 1930, marcând 242 de goluri în 365 de meciuri pentru club. A condus Italia la victorie la două Campionate Mondiale: în 1934 și în 1938, câștigând Balonul de Aur în 1934
🕯️2008: Iosif Constantin Drăgan 🇷🇴🇮🇹💰 om de afaceri român stabilit în Italia A scris mai multe cărți, în general cu tematică istorică
🕯️2016: Marin Moraru 🇷🇴🎭🎬 actor de film, radio, teatru, televiziune și voce
🕯️2024: John Amos 🇺🇸🎬 a jucat în rolul James Evans Sr., din serialu TV Vremurile Bune, din anii ’70. Die Hard 2 (1990)

Evenimente📋

📋🇷🇴🩺 Ziua Medicinei Militare – la 21 august 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului de ofițeri sanitari

Calendar 🗒

🗒1485: Sfârșitul războiului „celor două roze”
🗒1770: James Cook revendică în mod oficial estul Australiei pentru Marea Britanie, numindu-o Noul Wales de Sud
🗒1831: În SUA izbucnește o rebeliune a sclavilor din Southampton County, Virginia, condusă de Nat Turner, în care au fost uciși 55 de albi înainte ca poliția să oprească protestatarii. Turner era un fanatic religios, care susținea că primea ordine de la Dumnezeu
🗒1897: Chimistul german Felix Hoffmann de la Bayer a sintetizat heroina prin metoda folosită de chimistul englez C.R. Wright în 1874. Pînă în 1910 a fost etichetată ca fiind un derivat substituit al morfinei, utilizat pentru tratarea tusei iritative la copii
🗒1911: Mona Lisa de Leonardo da Vinci a fost furată din Muzeul Luvru din Paris de un angajat al muzeului, urmând să fie recuperată după două zile
🗒1943: Sfârșitul bătăliei de la Kursk. Cea mai mare bătălie a blindatelor din istorie. Armata germană a pierdut peste 500.000 de oameni
🗒1945: Regele Mihai I a somat guvernul Petru Groza să demisioneze. În urma refuzului primit, a hotărât să nu mai semneze decretele de legi („greva regală”)
🗒1955: La ora 20.00 începe prima emisiune experimentală de televiziune în România
🗒1959: Hawaii devine cel de-al 50-lea stat al SUA
🗒1961: De la Galeria Națională din Londra a fost furat celebrul tablou al lui Goya „Ducele de Wellington”. A fost recuperat în 1965.
🗒1965: Este proclamată Republica Socialistă România în urma adoptării unei noi constituții
🗒1968: Nicolae Ceaușescu condamnă public Invazia Cehoslovaciei de către forțe armate din cinci state membre în Pactul de la Varșovia, încurajând populația română să se înarmeze împotriva eventualelor represalii sovietice. În noaptea de 20-21 august 1968, forțe militare din Uniunea Sovietică, RDG, Polonia, Ungaria și Bulgaria au invadat Cehoslovacia. Între 5.000 și 7.000 de tancuri sovietice au ocupat străzile, ele fiind acompaniate de un număr mare de trupe (estimat între 200.000 și 600.000 de soldați). Pe durata atacului armat, 72 de cehi și slovaci au fost uciși și sute au fost răniți
🗒1991: Eșuează tentativa de lovitură de stat împotriva lui Mihail Gorbaciov
🗒2012: După 23 de zile de la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu, Curtea Constituțională a constatat că acesta nu a întrunit cvorumul

