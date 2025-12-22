22 Decembrie, calendarul zilei: Ralph Fiennes împlinește 63 de ani, Dan Petrescu 58. Andreea Marin face 51 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 22 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ralph Fiennes este unul dintre cei mai respectați actori britanici ai generației sale, cunoscut pentru eleganța, profunzimea psihologică și forța cu care își construiește personajele. Născut pe 22 decembrie 1962, în Ipswich, Anglia, provine dintr-o familie de artiști, mai mulți dintre frații săi fiind implicați în domeniul filmului și teatrului. Fiennes şi-a început formarea la Royal Academy of Dramatic Art (RADA), una dintre cele mai prestigioase școli de teatru din Marea Britanie. A debutat pe scenă în teatru clasic, remarcându-se rapid în producții shakespeariene. A devenit cunoscut la nivel internațional prin rolul lui Amon Göth din Schindler’s List (1993), performanță care i-a adus o nominalizare la Premiul Oscar. Publicul larg îl recunoaște și pentru interpretarea Lordului Voldemort din seria Harry Potter, dar și pentru roluri memorabile în filme precum The English Patient, The Grand Budapest Hotel sau Coriolanus. Ralph Fiennes s-a remarcat și ca regizor, demonstrând o profundă înțelegere a artei cinematografice și teatrale.

Dan Petrescu este o figură importantă a fotbalului românesc, cunoscut atât pentru cariera sa de jucător, cât și pentru cea de antrenor. S-a născut pe 22 decembrie 1967, la București, și s-a remarcat ca fundaș dreapta prin disciplină, inteligență tactică și spirit de lider. Ca jucător, a cunoscut succesul la cluburi importante precum Steaua București, Genoa, Sheffield Wednesday și Chelsea. La echipa națională a României a fost un om de bază, participând la turnee finale majore, inclusiv Campionatul Mondial din 1994, unde a contribuit la una dintre cele mai mari performanțe din istoria fotbalului românesc. După retragere, Dan Petrescu a avut o carieră apreciată de antrenor, obținând rezultate notabile cu mai multe echipe din România și din străinătate. Este recunoscut pentru stilul său riguros, orientat spre organizare defensivă și eficiență, fiind considerat unul dintre cei mai valoroși antrenori români ai ultimelor decenii.

Andreea Marin este una dintre cele mai cunoscute și influente prezentatoare de televiziune din România, apreciată pentru carisma, eleganța și implicarea sa în proiecte sociale. S-a născut pe 22 decembrie 1974, în Baia Mare, și a început cariera în televiziune la începutul anilor ‘90. Cel mai cunoscut proiect al său este emisiunea Surprize, Surprize, difuzată timp de peste un deceniu, care i-a adus supranumele de “Zâna Surprizelor”. Pe lângă televiziune, Andreea Marin a desfășurat o activitate intensă în domeniul social. A colaborat cu organizații non-guvernamentale și a promovat campanii pentru educație, sănătate și drepturile copiilor. Este autoarea unor cărți și articole care reflectă experiența sa profesională și implicarea în societate. A devenit un model de profesionalism pentru tinerii din România.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1858: Giacomo Puccini 🇮🇹🎼 reprezentant al curentului artistic realist numit în Italia verismo

🎂1949: Robin Gibb 🇬🇧🎹 (Bee Gees)

🎂1949: Maurice Gibb 🇬🇧🎹 (Bee Gees)

🎂1962: Ralph Fiennes 🇬🇧🎬 s-a remarcat inițial ca actor al Royal Shakespeare Company. Pentru rolul lui Amon Goeth din Lista lui Schindler (1993) a câștigat Premiul BAFTA pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, fiind nominalizat și la Oscar. Alte roluri remarcabile: Conclave (2024), The Menu (2022), The English Patient (1996), The Constant Gardener (2005), Red Dragon (2002)

🎂1963: Silviu Prigoană 🇷🇴💰 acționar principal al Rosal Grup și fondator al posturilor de televiziune Realitatea TV, Etno TV și Taraf TV. A suferit un accident de muncă la vârsta de 22 de ani, în 1984, în urma căruia a rămas fără un picior. A murit de infarct, la 60 de ani

🎂1967: Dan Petrescu 🇷🇴⚽️ Alături de Chelsea, a câștigat Cupa Angliei în 1997, Cupa Ligii Angliei și Cupa Cupelor în 1998. În 2000 a căzut în dizgrația antrenorului Gianluca Vialli și a părăsit echipa, evoluând câte un sezon la Bradford City și Southampton

🎂1967: Richey Edwards 🇬🇧🎸 a fost textierul și chitaristul trupei galeze Manic Street Preachers. A dispărut pe 1 februarie 1995, în noaptea dinaintea plecării în turneu în SUA. Două săptămâni mai târziu, mașina lui a fost găsită abandonată și de atunci nu a mai fost văzut. Se presupune că s-ar fi aruncat de pe podul Severn

🎂1972: Vanessa Paradis 🇫🇷🎤 S-a lansat la 14 ani cu hitul „Joe le Taxi”, în care apărea ca o Lolită franțuzoaică. Are doi copii cu Johnny Depp

🎂1974: Andreea Marin 🇷🇴📺

Decese 🕯

🕯️1956: Nicolae Labiș 🇷🇴✒️ Criticul Eugen Simion l-a supranumit, metaforic, „buzduganul unei generații”. La scurt timp după aniversarea împlinirii a 21 de ani, Labiș, care petrecuse câteva ore în compania unor cunoștințe și consumând țuică la Casa Capșa și apoi la restaurantul Victoria, a fost victima unui grav accident de tramvai, în staţia de la Spitalul Colţea. A fost diagnosticat cu „traumatism cranian şi al coloanei vertebrale; paraplegie”. La 22 decembrie 1956, la ora 2 dimineața, a decedat

🕯️1989: Samuel Beckett 🇮🇪🇫🇷✒️ Piesele lui aparțin teatrului absurdului. A îmbinat umorul nostalgic cu un sentiment devastator de durere și înfrângere

🕯️1989: Vasile Milea 🇷🇴✩ a fost declarat erou al Revoluției Române și, în memoria sa, mai multe străzi și bulevarde de pe cuprinsul țării au fost botezate cu numele fostului ministru al Apărării

🕯️1989: Jean-Louis Calderon 🇫🇷📰 jurnalist francez decedat la București în timpul evenimentelor din decembrie 1989. În noaptea de 22 decembrie 1989, Calderon se afla în Piața Palatului. Din cauza schimburilor dese de focuri, jurnalistul francez s-a adăpostit, împreună cu alți tineri, în spatele unui tanc. Dinspre CC a apărut brusc un ARO asupra căruia s-a tras, crezând că este plin cu „teroriști”. ARO a intrat brusc în tanc, iar tancul, cu spatele, a trecut cu șenilele peste mai mulți tineri, printre care se afla și Calderon

🕯️2006: Elena Muhina 🇷🇺🤸 multiplă campioană europeană și mondială, una dintre cele mai bune gimnaste din a doua jumătate a anilor ’70. Cu două săptămâni înainte de Olimpiada de la Moscova, un tragic accident petrecut în timpul unui antrenament la sol i-a întrerupt brutal cariera: ratează execuția unui salt extrem de riscant, aterizând pe bărbie și fracturându-și coloana vertebrală la nivelul gâtului. A rămas tetraplegică pentru tot restul vieții (a decedat la doar 46 de ani)

🕯️2014: Joe Cocker 🇬🇧🎤 S-a remarcat în anii ’60, prin vocea specifică și versatilă, cu un timbru inconfundabil de bariton-bas, și prin mișcările scenice energice

Calendar 🗒

🗒1849: O grațiere din partea țarului Nicolae I îl salvează pe scriitorul rus Fiodor Dostoievski de plutonul de execuție, în ultima clipă

🗒1894: Afacerea Dreyfus începe în Franța, când Alfred Dreyfus este condamnat pe nedrept pentru trădare

🗒1927: S-a înființat Societatea de Difuziune Radiofonică din România (în prezent Societatea Română de Radiodifuziune)

🗒1942: Adolf Hitler semnează ordinul de dezvoltare a rachetei V-2 ca armă

🗒1968: Revoluția Culturală: Ziarul poporului a postat instrucțiunile lui Mao Zedong că „Tinerii intelectuali trebuie să meargă la țară și vor fi educați din sărăcia rurală”

🗒1989: După o săptămână de demonstrații populare și reprimări sângeroase, Nicolae Ceaușescu și soția sa, Elena, fug din București cu un elicopter în timp ce protestatarii izbucnesc în urale

🗒1989: Poarta Brandenburg din Berlin se redeschide după aproape 30 de ani, punând efectiv capăt diviziunii Germaniei de Est și de Vest

🗒2008: Emil Boc devine prim-ministrul României

🗒2017: Rezoluția 2397 a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite împotriva Coreei de Nord este aprobată în unanimitate

