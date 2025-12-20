20 Decembrie, calendarul zilei: Nicușor Dan împlinește 56 de ani, Kylian Mbappé face 27. Moare Brittany Murphy, la 32 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 20 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Nicușor Dan este președintele României, învestit oficial pe 26 mai 2025, după o campanie centrată pe pro-Europa, reforme instituționale și susținerea statului de drept. Născut pe 20 decembrie 1969 în Făgăraș, acesta are o carieră academică puternică, a câștigat medalii de aur la Olimpiadele Internaționale de Matematică și a făcut doctoratul în Franța. După revenirea în România a fost implicat în activismul civic, fondând Școala Normală Superioară București și asociații pentru protejarea patrimoniului și combaterea corupției. În 2015, a creat platforma Uniunea Salvați Bucureștiul și, ulterior, a cofondat Uniunea Salvați România (USR), dar a părăsit partidul din motive ideologice. A devenit primar general al Bucureștiului în 2020 și a fost reales în 2024, fiind cunoscut pentru proiecte de infrastructură și transparență. Se află într-o relație de lungă durată cu Mirabela Grădinaru, împreună având doi copii.

Kylian Mbappé este unul dintre cei mai valoroși fotbaliști ai generației sale, cunoscut pentru viteza, tehnica și eficiența sa ofensivă. S-a născut la 20 decembrie 1998, în Bondy, Franța, și a debutat în fotbalul de elită la AS Monaco, unde a atras rapid atenția marilor cluburi europene. Consacrarea internațională a venit odată cu transferul la Paris Saint-Germain, unde a devenit golgheter și lider al echipei, câștigând multiple titluri în Franța. La nivel de echipă națională, Mbappé a avut un rol esențial în câștigarea Cupei Mondiale din 2018, devenind unul dintre cei mai tineri marcatori într-o finală de Mondial. Pe lângă performanțele sportive, este apreciat pentru maturitatea sa, implicarea în proiecte sociale și statutul de model pentru tinerii pasionați de fotbal.

Brittany Murphy a fost o actriță și cântăreață americană apreciată pentru energia și versatilitatea sa artistică. S-a născut pe 10 noiembrie 1977, în Atlanta, Georgia, și a devenit cunoscută în anii ‘90, odată cu rolul din filmul Clueless (1995). De-a lungul carierei, a jucat într-o varietate de producții de succes, precum Girl, Interrupted, 8 Mile, Sin City și Just Married, demonstrând atât talent dramatic, cât și comic. Vocea ei a fost folosită și în animații populare, inclusiv în serialul King of the Hill. Brittany Murphy a murit pe 20 decembrie 2009, la vârsta de 32 de ani, în locuința sa din Los Angeles. Cauza oficială a decesului a fost pneumonia, combinată cu anemie severă și efectele mai multor medicamente prescrise, administrate conform indicațiilor medicale. A rămas în memoria publicului ca o actriță carismatică și sensibilă, cu o prezență aparte pe ecran.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1808: Andrei Șaguna 🇷🇴✝️ mitropolit ortodox al Transilvaniei, promotor al drepturilor românilor ortodocși din Marele Principat al Transilvaniei, fondator al Gimnaziului Românesc din Brașov

🎂1852: Ion Mincu 🇷🇴📐 întemeietorul școlii românești de arhitectură

🎂1969: Nicușor Dan 🇷🇴🗣

🎂1879: Ion G.Duca 🇷🇴🗣 cel de-al 35-lea prim-ministru al României între 14 noiembrie și 30 decembrie 1933, la această ultima dată fiind asasinat de 3 legionari, supranumiți de ai lor „Nicadori”, din cauza eforturilor sale de a opri Mișcarea Legionară

🎂1980: Ashley Cole 🇬🇧⚽️

🎂1980: Martín Demichelis 🇦🇷⚽️

🎂1998: Kylian Mbappé 🇫🇷⚽️

🕯️1944: Nicolae Cartojan 🇷🇴✒️ Specialist în literatura română veche, profesor la Universitatea din București, s-a remarcat prin amplitudinea documentării și prin analiza minuțioasă a contextului istoric și cultural al epocilor literare

🕯️1968: John Steinbeck 🇺🇸✒️ cunoscut pe scară largă pentru romanul care a câștigat Premiul Pulitzer Fructele mâniei (1939), romanele La răsărit de Eden (1952) și Șoareci și oameni (1937)

🕯️1982: Arthur Rubinstein 🇵🇱🇺🇸🎹 unul dintre cei mai mari pianiști ai secolului al XX-lea

🕯️1996: Carl Sagan 🇺🇸📡 fondator al programului de căutare a inteligenței în Univers (SETI – Search for Extra-Terrestrial Intelligence). Este cunoscut în lumea întreagă datorită cărților sale cu temă științifică, dar mai ales datorită serialului de televiziune Cosmos: Călătorie în Univers, cel mai vizionat program al televiziunii PBS înainte de 1990. A scris și romanul Contact, care a fost ecranizat în 1997, având-o în rolul principal pe Jodie Foster

🕯️2009: Brittany Murphy 🇺🇸🎬 cunoscută pentru rolurile din Girl, Interrupted, Don’t Say a Word sau 8 Mile. A murit la 32 de ani, de pneumonie

🕯️2016: Michèle Morgan 🇫🇷🎬 una dintre cele mai mari actrițe franceze ale secolului XX. A fost prima câștigătoare a Premiului pentru cea mai bună actriță la Festivalul Internațional de Film de la Cannes

Decese 🕯

📋🫂 Ziua Internaţională a Solidarităţii Umane

Calendar 🗒

🗒1191: Prima atestare documentară a cetății Sibiului, într-un document emis de papa Celestin al III-lea

🗒1803: SUA au cumpărat provincia Louisiana de la oficialii francezi, cu 15 milioane $

🗒1842: Obșteasca Adunare Extraordinară a Țării Românești a ales ca domn pe Gheorghe Bibescu care a abdicat în iunie 1848

🗒1915: Prima audiție, la Ateneul Român din București, sub bagheta lui Dimitrie Dinicu, a primului poem simfonic românesc „Acteon” de Alfred Alessandrescu

🗒1937: Au loc alegeri parlamentare în România. Partidul Național Liberal câștigă alegerile cu 1.103.352 de voturi, pe al doilea loc fiind Partidul Național-Țărănesc cu 626.612 de voturi, iar pe al treilea loc Partidul Totul pentru Țară cu 478.368 de voturi. Regele Carol al II-lea demite guvernul liberal și îl numește premier pe Octavian Goga. Va fi ultimul guvern înainte de dictatura regală

🗒1940: A fost deschisă prima autostradă din California

🗒1946: A fost etatizată Banca Națională a României, primul pas în preluarea controlului comunist asupra pârghiilor economice

🗒1946: Popularul film It’s a Wonderful Life (regia Frank Capra) se lansează la New York

🗒1973: A fost inaugurată noua clădire a Teatrului Național „I.L.Caragiale” din București

🗒1987: Feribotul de pasageri MV Doña Paz, care se îndrepta către capitala statului Filipine, s-a ciocnit cu petrolierul Vector în strâmtoarea Tablas, în apropiere de Marinduque. Scufundarea navei a dus la pierderea a 4.385 de vieți omenești; doar 26 de persoane au supraviețuit. Este considerat cel mai mare dezastru maritim pe timp de pace

🗒1989: Nicolae Ceaușescu a calificat într-o intervenție televizată evenimentele de la Timișoara drept opera unor „huligani”, respectiv a unor „grupuri fasciste și antinaționale”

🗒1997: A avut loc premiera filmului La vita é bella (regia Roberto Benigni) distins, la Cannes, cu Marele Premiu al Juriului și cu trei Premii Oscar

🗒1999: Macao, care a fost timp de 442 de ani colonie portugheză, a revenit sub suveranitatea Republicii Populare Chineze

🗒2000: Ion Iliescu a depus jurământul pentru un nou mandat de președinte al României

🗒2004: Traian Băsescu a depus primul jurământ de președinte al României

🗒2004: Sunt furate 50 de milioane lire sterline de la Banca Nordică din Belfast, Irlanda de Nord. Jaful este considerat unul dintre cele mai mari din istoria UK

🗒2007: Elisabeta a II-a devine cel mai în vârstă monarh al Regatului Unit, surclasând-o pe regina Victoria, care a trăit 81 de ani, 7 luni și 29 de zile

