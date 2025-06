21 IUNIE, calendarul zilei: Andreea Bănică împlinește 47 de ani, Lana Del Rey face 40/ Ziua internațională a muzicii

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 21 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Andreea Bănică, născută pe 21 iunie 1978 în Eforie Sud, Constanța, este o cântăreață și compozitoare română, activă în industria muzicală încă din 1998. A debutat cu trupa “Exotic”, alături de Claudia Pătrășcanu și Iulia Chelaru, lansând hituri precum Sexy și Un sărut. În 2001 a co-fondat trupa “Blondy”, duo-ul pop-dance alături de Cristina Rus. Au lansat trei albume și au primit premiul pentru “cea mai bună trupă dance” la Radio România Actualități în 2003. Din 2005 Andreea și-a lansat cariera solo, primul album, Dansez, dansez, a primit disc de aur. Au urmat hituri ca Fiesta, Hooky Song, Love in Brasil, Rupem boxele. A primit mai multe premii la Romanian Music Awards, Media Music Awards și Balkan Music Awards. Este căsătorită cu Lucian Mitrea, impresarul ei. Cei doi sunt împreună de peste 25 de ani și au doi copii, Maria Sofia și Noah.

Lana Del Rey, pe numele real Elizabeth Woolridge Grant, este o cântăreață și compozitoare americană născută pe 21 iunie 1985 în New York. În adolescență, Lana a avut o perioadă dificilă, confruntându-se cu anxietate și consum de alcool. Părinții au trimis-o la o școală internat în Connecticut pentru a o ajuta să-și regăsească echilibrul. Mai târziu a studiat filozofie la Fordham University din New York, concentrându-se pe metafizică. A devenit cunoscută la nivel internațional în 2011, odată cu lansarea piesei Video Games, care a captat atenția publicului prin tonul nostalgic și stilul cinematic. Muzica sa este caracterizată de influențe vintage şi teme precum dragostea tragică, melancolia și cultura americană, iar vocea ei distinctivă și imaginea retro au transformat-o într-un simbol al pop-ului alternativ. Albume precum Born to Die şi Ultraviolence au fost apreciate atât de critici, cât și de fani.

Ziua Internațională a Muzicii, sărbătorită pe 21 iunie, coincide cu solstițiul de vară și este cunoscută în multe țări drept Fête de la Musique sau Make Music Day. A fost inițiată în Franța în anul 1982, la propunerea ministrului culturii Jack Lang, cu scopul de a promova muzica live și accesul gratuit la evenimente muzicale. Această zi celebrează muzica în toate formele ei și încurajează artiștii, profesioniști și amatori, să cânte în aer liber, în piețe, parcuri, gări sau chiar pe stradă. În zeci de țări din lume, mii de concerte gratuite au loc simultan, marcând muzica drept un drept universal și o formă de expresie liberă.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1824: Vincenzo Cabianca 🇮🇹🎨 pictor din grupul Macchiaioli, fiind interesat în principal de efectele luminii solare

🎂1857: Charles Alderton 🇺🇸🥤 farmacist, a creat băutura răcoritoare Dr Pepper, în 1880

🎂1863: Max Wolf 🇩🇪🌌 pionier în domeniul astrofotografiei. A descoperit peste 200 de asteroizi

🎂1905: Jean-Paul Sartre 🇫🇷✒️ Diversele sale angajamente sociale sunt inseparabile de gândirea sa filozofică. În 1964 i s-a acordat Premiul Nobel pentru Literatură, dar acesta a refuzat

🎂1920: Puiu Călinescu 🇷🇴🎬 La 6 ani, după moartea mamei (23), a fost crescut de bunica sa. Celebru datorită grimaselor sale și rolului „Trandafir” din „Brigada Diverse”

🎂1943: Andrei Șerban 🇷🇴🎭 regizor de teatru A revenit în România după evenimentele din decembrie 1989 ca director general al TNB. Din 1992 până în 2019 a fost profesor la Universitatea Columbia

🎂1955: Michel Platini 🇫🇷⚽️ a făcut parte din naționala Franței care a câștigat în 1984 Campionatul European de Fotbal, fiind atunci golgeterul competiției și ales cel mai bun jucător. A participat la Campionatele Mondiale de Fotbal din 1978, 1982 și 1986, ajungând în semifinalele celor din urmă. Platini, Alain Giresse, Luis Fernández și Jean Tigana au alcătuit așa-numitul carré magique („Careul magic”), coloana vertebrală a echipei Franței din anii ’80

🎂1961: Manu Chao 🇫🇷🇪🇸🎤 cântă în franceză, engleză, spaniolă, catalană, portugheză, galiciană, arabă și wolof

🎂1971: Anette Olzon 🇸🇪🎤 (ex vocalistă Nightwish)

🎂1978: Andreea Bănică 🇷🇴🎤 A făcut parte din grupul „Exotic”, împreună cu Claudia Pătrășcanu și Julia Chelaru, după care a înființat trupa „Blondy” împreună cu Cristina Rus

🎂1979: Chris Pratt 🇺🇸🎬

🎂1982: Prințul William, duce de Cambridge 🇬🇧♛

🎂1983: Edward Snowden 🇺🇸💬 whistleblower

🎂1985: Lana Del Rey 🇺🇸🎤 afirmă că printre influențele sale muzicale se regăsesc Britney Spears, Kurt Cobain, Bob Dylan, Leonard Cohen și Elvis Presley. Recunoscută pentru „timbrul emotiv, uneori lacrimogen al vocii sale

Decese 🕯

🕯️1527: Niccolo Machiavelli 🇮🇹✒️ exponent de prestigiu al Renașterii italiene. Opera sa capitală „Il principe” este considerată primul tratat modern de politică

🕯️1874: Anders Jonas Ångström 🇸🇪🔴🟢🔵 unul dintre inventatorii spectroscopiei

🕯️1914: Bertha von Suttner 🇦🇹✒️ prima femeie laureată a Premiului Nobel pentru Pace

🕯️1922: Tache Ionescu 🇷🇴🗣 om politic, avocat și ziarist, a deținut funcția de cel de-al 29-lea prim-ministru al României

🕯️1981: Alberto Suppici 🇺🇾⚽️ antrenorul Uruguayului în timpul Campionatului Mondial de Fotbal 1930, conducând țara gazdă spre câștigarea primului Campionat Mondial de Fotbal din istorie

Evenimente📋

📋🎼 Fête de la Musique, Ziua internațională a muzicii

Calendar 🗒

🗒1633: Galileo Galilei este găsit vinovat de către Inchiziție de „bănuită erezie“ pentru apărarea opiniei heliocentrice copernicane, în care se crede că Pământul și alte planete orbitează în jurul Soarelui

🗒1848: În revista „Foaie pentru minte, inima și literatură” a apărut poezia „Un răsunet”, de Andrei Mureșanu. Din data de 24 ianuarie 1990, această poezie, pe muzica lui Anton Pann, a devenit Imnul de Stat al României, cunoscut sub titlul „Deșteaptă-te, române!”

🗒1940: Franța capitulează în fața Germaniei

🗒1941: Armata Română a declanșat operațiunile militare pentru eliberarea Basarabiei și Bucovinei de Nord de sub ocupația sovietică

🗒1977: Elvis Presley susține ultimul său concert în Rapid City, Dakota de Sud

🗒2017: Moțiunea de cenzură intitulată „România nu poate fi confiscată. Apărăm democrația și votul românilor”, inițiată de parlamentarii PSD și ALDE împotriva Guvernului Sorin Grindeanu a fost aprobată cu 241 voturi „pentru” și 10 voturi „împotrivă”

