20 IUNIE, calendarul zilei: Nicole Kidman împlinește 58 de ani, Frank Lampard 47/ Un an de la decesul lui Donald Sutherland

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 20 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Nicole Kidman este una dintre cele mai apreciate actrițe ale generației sale, cunoscută pentru versatilitatea actoricească și prezența impunătoare pe ecran. Născută pe 20 iunie 1967, în Honolulu, Hawaii, dar crescută în Australia, Kidman și-a început cariera în anii ‘80 și a devenit cunoscută la nivel internațional odată cu filmul Days of Thunder, unde a jucat alături de Tom Cruise. De-a lungul carierei sale, Nicole a interpretat roluri complexe în filme precum Moulin Rouge!, The Others, The Hours (pentru care a câștigat Premiul Oscar în 2003) și Lion. A colaborat cu regizori de renume și a primit numeroase premii, inclusiv Globuri de Aur și BAFTA. Nicole este și o susținătoare activă a cauzelor umanitare, fiind ambasador ONU pentru drepturile femeilor. Cunoscută pentru eleganța sa, Kidman rămâne o figură influentă atât în film, cât și în modă. Este căsătorită cu muzicianul Keith Urban din 2006.

Frank Lampard este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști englezi din toate timpurile, cunoscut mai ales pentru cariera sa impresionantă la clubul Chelsea FC. Născut pe 20 iunie 1978 în Londra, Lampard a fost un mijlocaș central cu o viziune excelentă asupra jocului, o capacitate remarcabilă de a marca goluri și o etică a muncii exemplară. Și-a început cariera la West Ham United, dar consacrarea a venit odată cu transferul la Chelsea în 2001. Aici a devenit cel mai bun marcator din istoria clubului. A câștigat numeroase trofee, inclusiv trei titluri în Premier League, patru Cupe ale Angliei și prestigioasa UEFA Champions League în 2012. După retragerea din activitatea de jucător, Lampard a devenit antrenor, conducând echipe precum Derby County și chiar Chelsea, clubul unde a cunoscut cele mai mari succese ca jucător.

Donald Sutherland a fost unul dintre cei mai versatili și respectați actori canadieni, cu o carieră impresionantă de peste șase decenii în film și televiziune. Născut pe 17 iulie 1935 în Saint John, Canada, Sutherland s-a remarcat prin talentul său actoricesc profund și prin prezența sa impunătoare pe ecran. A devenit cunoscut în anii ‘70 cu roluri în filme precum MASH, Klute și Don’t Look Now. De-a lungul carierei, a interpretat o gamă largă de personaje, de la eroi excentrici la figuri autoritare, demonstrând o extraordinară adaptabilitate. În ultimii ani, a fost remarcat de noile generații în rolul președintelui Snow din seria The Hunger Games. Deși nu a primit niciodată un Oscar competitiv, Sutherland a fost onorat în 2017 cu un Oscar pentru întreaga carieră, o recunoaștere a contribuției sale de excepție la arta cinematografică. Donald Sutherland a murit pe 20 iunie 2024, la vârsta de 88 de ani, lăsând în urmă o moștenire artistică de neuitat.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1909: Errol Flynn 🇦🇺🎬 cunoscut pentru rolurile sale romantice din filmele de capă și spadă de la Hollywood

🎂1928: Jean Louis Marie Le Pen 🇫🇷🗣 politician de extremă dreapta

🎂1933: Danny Aiello 🇺🇸🎬

🎂1942: Brian Wilson 🇺🇸🎤 (The Beach Boys)

🎂1949: Lionel Richie 🇺🇸🎤

🎂1952: Benny Urquidez 🇺🇸🥋🥊 pionier al kickboxing-ului

🎂1967: Nicole Kidman 🇦🇺🎬 Oscar pentru cea mai bună actriță în The Hours, 2002

🎂1978: Frank Lampard 🇬🇧⚽️ golgheterul all-time al lui Chelsea

Decese 🕯

🕯️1891: Mihail Kogălniceanu 🇷🇴🗣 politician, avocat, istoric și publicist, prim-ministru al României

🕯️1933: Clara Zetkin 🇩🇪🗣 unul dintre întemeietorii Partidului Comunist din Germania, inițiatoarea sărbătoririi zilei de 8 martie ca „Ziua Internațională a Femeii”

🕯️1947: Bugsy Siegel 🇺🇸🔫 baza personajului Moe Greene din romanul lui Mario Puzo Nașul (1969). În ecranizarea din 1972 este interpretat de Alex Rocco. Filmul lui Sergio Leone A fost odată în America (1984) este vag bazat pe viața lui Siegel. Filmul Bugsy (1991) este o biografie semi-fictivă a lui Siegel, cu Warren Beatty în rolul acestuia. În Femeia visurilor mele (1991) Armand Assante interpretează rolul lui Siegel Bugsy

🕯️1966: Georges Lemaître 🇧🇪✝️🌌 preot catolic și fizician întemeietor al teoriei Big Bang. El a fost creatorul teoriei expansiunii universului, atribuită greșit lui Edwin Hubble

🕯️1995: Emil Cioran 🇷🇴✒️ filozof și scriitor român, devenit apatrid și stabilit în Franța, unde a trăit până la moarte fără să ceară cetățenia franceză

🕯️2005: Jack S. Kilby 🇺🇸📯 laureat Nobel pentru Fizică în 2000, pentru inventarea circuitului integrat (în 1958)

🕯️2015: Angelo Niculescu 🇷🇴⚽️ a antrenat echipa națională a României în șapte mandate între anii 1967-72 și la Campionatul Mondial de Fotbal din 1970

🕯️2024: Donald Sutherland 🇨🇦🎬

Evenimente📋

📋🆘 Ziua Mondială a Refugiaţilor

Calendar 🗒

🗒451: A avut loc Bătălia de pe Câmpiile Catalaunice, ultima mare bătălie a antichității, în care o coaliție romano-vizigotă a oprit expansiunea hunilor în Europa Vestică

🗒1837: Victoria devine regină a Marii Britanii

🗒1938: Între 20 iunie – 25 iulie 1938 s-a desfășurat procesul de acoperire cu alamă a modulelor din fontă ale „Coloanei fără sfârșit”, operă Constantin Brâncuși

🗒1963: SUA și URSS au semnat un acord de instalare a „liniei fierbinți” telefonice între Washington și Moscova

🗒2001: Au fost deschise oficial lucrările la autostrada București – Constanța

🗒2012: Adrian Năstase a fost condamnat pentru infracțiuni de corupție la doi ani de închisoare cu executare, în dosarul „Trofeul calității”. În timp ce era așteptat de polițiști pentru a fi dus la închisoare, Adrian Năstase a încercat să se sinucidă cu un pistol

🗒2022: David Popovici devenea, la Budapesta, cel mai tânăr campion mondial la 200 m liber, aducând României singurul titlu în bazin olimpic la masculin, seniori

