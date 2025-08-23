23 AUGUST, calendarul zilei: Ștefan Iovan împlinește 65 de ani, Andra face 39/ Este executat William Wallace

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 23 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ștefan Iovan, născut pe 23 aprilie 1960 la Constanța, este un fost fotbalist român, cunoscut pentru cariera sa ca fundaș și pentru longevitatea în fotbalul românesc. A jucat cea mai mare parte a carierei la Steaua București, unde a câștigat numeroase titluri de campion al României și Cupa Campionilor Europeni în 1986. De asemenea, Iovan a fost component al echipei naționale a României, participând la competiții internaționale importante. După retragerea din activitatea de jucător, a activat ca antrenor și director sportiv, rămânând o figură respectată în sportul românesc pentru profesionalismul și loialitatea sa.

Andra Măruță, născută Alexandra Irina Mihai pe 23 august 1986 în Câmpia Turzii, este o cântăreață, compozitoare și vedetă de televiziune, una dintre cele mai iubite și respectate artiste din țară. Cariera sa muzicală a început la vârsta de 7 ani, când a avut prima apariție în cadrul concursului TVR “Tip Top Minitop”, interpretând piesa I Will Always Love You de Whitney Houston. La 14 ani, Andra a lansat primul său single, „În noapte mă trezesc”, debutând astfel în industria muzicală românească. De-a lungul carierei sale, a lansat numeroase albume și hituri, devenind o prezență constantă în topurile muzicale din România. Printre piesele sale celebre se numără Inevitabil va fi bine, Avioane de hârtie și Jumătatea mea mai bună. Andra este cunoscută și pentru implicarea sa în televiziune, fiind jurat în emisiunea “Românii au talent”. Ea este căsătorită cu prezentatorul TV Cătălin Măruță din 2008 și au împreună doi copii, David și Eva.

William Wallace a fost un lider militar și simbol al luptei pentru independența Scoției împotriva dominației engleze. Provenind dintr-o familie nobilă modestă, Wallace a condus răscoale împotriva forțelor engleze în timpul războiului de independență scoțian, obținând victorii notabile, precum bătălia de la Stirling Bridge în 1297. Capturat în 1305, a fost executat la Londra pe 23 august, printr-o metodă extrem de brutală: tragerea pe roată, decapitarea și expunerea trupului, practici menite să descurajeze rebeliunea. A devenit un martir și un simbol al curajului și al luptei pentru libertate. Moștenirea sa a fost păstrată în cultura populară prin legende, cărți și filme, cel mai cunoscut fiind filmul Braveheart.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1754: Regele Ludovic al XVI-lea al Franței 🇫🇷♛ ultimul reprezentant al Absolutismului și victimă a Revoluției Franceze (decapitat). A fost ultimul rege care a locuit în Palatul de la Versailles

🎂1910: Giuseppe Meazza 🇮🇹⚽️ a jucat în principal pentru Internazionale în anii 1930, marcând 242 de goluri în 365 de meciuri pentru club. A condus Italia la victorie la două Campionate Mondiale: în 1934 și în 1938, câștigând Balonul de Aur în 1934

🎂1912: Gene Kelly 🇺🇸🎬actor și dansator, cunoscut pentru rolul său din musicalul Cântând în ploaie (Singin’ in the Rain)

🎂1927: Radion Cucereanu 🇷🇴🇲🇩✒️ autor de manuale, lucrări didactice și povestiri și profesor din Basarabia, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, precum și un luptător pentru românism, autor al trilogiei „Lacrimile românilor basarabeni”

🎂1929: Zoltán Czibor 🇭🇺⚽️ în anii 1950 a făcut parte din celebra echipă Maghiarii Magici, numită și ”Echipa de aur”. După Revoluția ungară din 1956, s-a mutat în Spania, unde a devenit un jucător de bază la FC Barcelona

🎂1930: Vera Miles 🇺🇸🎬 a colaborat frecvent cu Alfred Hitchcock, fiind notabilă pentru rolul din Psycho (1960)

🎂1944: Augustin Deleanu 🇷🇴⚽️ a jucat în echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal 1970 din Mexic, performanță pentru care în martie 2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a

🎂1946: Keith Moon 🇬🇧🥁The Who, considerat unul dintre cei mai mari toboșari din istorie. A murit la 32 de ani, supradoză de clomethiazol, un medicament pentru tratarea sevrajului alcoolic

🎂1948: Andrei Pleșu 🇷🇴✒️ filosof, scriitor și eseist După prăbușirea regimului comunist, a înființat institutul de studii avansate „New Europe College”, revista culturală Dilema și a acceptat în diverse perioade o serie de funcții publice

🎂1951: Jimi Jamison 🇺🇸🎤 Survivor (1984 – 1988): Burning Heart (1985, coloana sonoră Rocky IV)

🎂1951: Ahmat Kadîrov 🇷🇺🗣 primul președinte al Republicii Cecene, asasinat în 2004

🎂1952: Santillana (Carlos Alonso González) 🇪🇸⚽️ Este al treilea jucător la numărul de apariții (643), dar și de goluri (290), pentru Real Madrid, cunoscut pentru lovitura sa de cap uimitoare, cu o săritură de 1,80 m, și este cunoscut ca unul din cei mai buni atacanți din istoria fotbalului spaniol

🎂1960: Ștefan Iovan 🇷🇴⚽️ câștigător al Cupei Europei cu Steaua București în 1986, în acel moment fiind căpitanul echipei

🎂1963: Park Chan-wook 🇰🇷🎥 regizor, scenarist, producător. Cunoscut pentru The Vengeance Trilogy: Sympathy for Mr. Vengeance (2002), Oldboy (2003) și Lady Vengeance (2005). Filmele sale se remarcă prin cinematografia impecabilă, umorul negru și abordarea subiectelor brutale

🎂1970: River Phoenix 🇺🇸🎬 A fost fratele mai mare al lui Joaquin Phoenix. A avut primul rol important în 1986 în „Stand by Me”. A murit după o supradoză de droguri pe trotuarul din fața clubului de noapte West Hollywood The Viper Room, la numai 23 de ani

🎂1976: Fuego 🇷🇴🎤

🎂1978: Kobe Bryant 🇺🇸⛹🏾‍♂️ La 14 decembrie 2014, a devenit al treilea cel mai bun marcator din NBA, depășindu-l pe Michael Jordan (32.292). A murit împreună cu alte opt persoane în urma unui accident de elicopter, în California, în 2020. În elicopterul care s-a prăbușit se afla și fiica lui de 13 ani, Gianna

🎂1986: Andra (Alexandra Irina Măruță) 🇷🇴🎤

🎂1995: Răzvan Grădinaru 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1305: William Wallace 🇬🇧⚔️ cavaler și erou național scoțian (Braveheart)

🕯️1806: Charles Augustin de Coulomb 🇫🇷🔬 cunoscut pentru descoperirea legii lui Coulomb: definiția forței electrostatice de atracție sau respingere. Unitatea din Sistemul Internațional pentru sarcină, Coulombul, a fost numită în cinstea lui

🕯️1892: Deodoro da Fonseca 🇧🇷🗣 mareșal, om politic brazilian, primul președinte al Braziliei

🕯️1926: Rudolf Valentino 🇺🇸🎬 Supranumit „The Latin Lover”, a reprezentat unul dintre cele mai populare sex simboluri ale anilor 1920

🕯️2023: Evgheni Prigojin 🇷🇺🔨 oligarh. A controlat grupul Wagner, o structură de mercenari susținută de guvernul rus. A murit în 2023

Evenimente📋

📋🆘 Ziua internaţională de amintire despre comerţul cu sclavi şi abolirea acestuia

Calendar 🗒

🗒1244: Mercenarii musulmani ocupă Ierusalimul, care a fost definitiv pierdut de creștini

🗒1595: Bătălia de la Călugăreni, încheiată cu victoria armatelor munteano-transilvănene, conduse de Mihai Viteazul

🗒1821: Mexic își câștigă independența față de Spania

🗒1833: Sclavia este abolită în coloniile britanice

🗒1839: Hong-Kong-ul a fost anexat la Marea Britanie (până la 1 iulie 1997)

🗒1881: Prin Decretul nr. 2134, regele Carol I autorizează funcționarea în urbea Brăila a Muzeului științific (în prezent „Muzeul Brăilei”) și a bibliotecii publice, fondate din inițiativă privată

🗒1914: Japonia declară război Germaniei și bombardează Qingdao, China

🗒1927: La Boston au fost executați anarhiștii italieni Sacco și Vanzetti, în ciuda protestelor internaționale

🗒1939: Germania Nazistă și Uniunea Sovietică au semnat, la Moscova, Pactul Ribbentrop-Molotov, al cărui protocol adițional secret stipula împărțirea Europei de Est și Centrale între cele două puteri

🗒1942: Începutul Bătăliei de la Stalingrad

🗒1943: Ia sfârșit Bătălia de la Kursk, cea mai mare bătălie de blindate din toate timpurile

🗒1944: România a ieșit din alianța cu Puterile Axei, trecând de partea aliaților. Mareșalul Ion Antonescu, conducător al statului, a fost arestat

🗒1956: Înființarea Bibliotecii Centrale de Stat din București

🗒1966: Lunar Orbiter 1 face prima fotografie a Pământului de pe orbita în jurul Lunii

🗒1973: Ilie Năstase devine lider mondial al clasamentului ATP, poziție păstrată timp de 40 săptămâni

🗒1973: Jaful unei bănci din Stockholm, Suedia, se transformă într-o criză de ostatici; în următoarele cinci zile, ostaticii încep să simpatizeze cu răpitorii lor, ducând la termenul de „sindromul Stockholm”

🗒1983: Are loc prima transmisie color a Televiziunii Române cu ocazia festivităților prilejuite de Ziua Națională

🗒1989: Aproximativ două milioane de oameni au demonstrat în Țările Baltice în favoarea independenței față de URSS dându-și mâinile și formând un lanț uman de 600 km de la Vilnius la Tallinn

🗒1990: Proclamarea independenței Armeniei față de URSS

🗒1991: Tim Berners-Lee, cercetător la CERN, a permis accesul la reţeaua informatică www publicului general – utilizatori obişnuiţi, din lumea întreagă, care nu aveau legătură cu laboratorul de cercetare din Elveţia. El a inventat World Wide Web (WWW) în 1989, în timp ce lucra la CERN (Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare). Reţeaua a fost iniţial concepută şi dezvoltată pentru a asigura nevoia de partajare automatizată de informaţii între savanţii de la universităţile şi institutele de cercetare

🗒2007: Rămășițele ultimilor membri ai familiei regale ai Rusiei, Alexei Nikolaevici, țareviciul Rusiei, și sora sa, Marea Ducesă Anastasia, sunt descoperite în apropiere de Ekaterinburg

CITEȘTE ȘI:

22 AUGUST, calendarul zilei: Dua Lipa împlinește 30 de ani, Irina Rimes 34/ Moare Ecaterina Teodoroiu

21 AUGUST, calendarul zilei: Centenar Toma Caragiu/ Usain Bolt împlinește 39 de ani, Robert Lewandowski 37

20 AUGUST, calendarul zilei: Cristian Gațu împlinește 80 de ani, Robert Plant 77/ Este lansat autoturismul Dacia 1100