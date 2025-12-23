23 Decembrie, calendarul zilei: Se încheie prima călătorie în jurul Pământului efectuată de o navă românească/ Moare Mihail Kalașnikov

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 23 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

La 23 decembrie 1963 se încheia prima călătorie în jurul Pământului realizată de o navă românească. Cargoul “București” era o navă comercială modernă pentru acea perioadă, parte a eforturilor României de a-și dezvolta flota maritimă și de a se afirma pe rutele internaționale de transport. Plecat din portul Constanța la 11 august 1963, vasul a traversat mări și oceane, a acostat în porturi de pe mai multe continente și a demonstrat capacitatea marinarilor români de a naviga pe distanțe foarte lungi, în condiții variate de climă și trafic maritim. Expediția a fost realizată cu un echipaj de 37 de marinari, aflați sub comanda căpitanului Liviu Neguț. Finalizarea voiajului a reprezentat un important succes tehnic și profesional, consolidând prestigiul flotei comerciale românești și marcând o etapă semnificativă în istoria transportului maritim național.

Mihail Kalașnikov, născut la 10 noiembrie 1919, în satul Kurya, regiunea Altai, a fost un inginer și inventator rus, cunoscut mai ales ca proiectant al puștii automate AK-47. Provenit dintr-o familie modestă, Kalașnikov a manifestat încă din tinerețe un interes deosebit pentru mecanică și tehnică. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, fiind rănit pe front, a început să lucreze la proiectarea unor arme mai fiabile pentru soldați. Rezultatul a fost AK-47, adoptată oficial în 1947 de armata sovietică. Arma s-a remarcat prin simplitate, rezistență și ușurință în utilizare, devenind una dintre cele mai răspândite arme de foc din istorie. De-a lungul vieții, Mihail Kalașnikov a primit numeroase distincții și a rămas o figură emblematică a ingineriei militare a secolului XX, numele său fiind strâns legat de evoluția tehnologiei armamentului modern. A murit la 23 decembrie 2013, în orașul Ijevsk, Rusia, la vârsta de 94 de ani.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1790: Jean François Champollion 🇫🇷🔎 cunoscut orientalist francez; a descifrat, în 1822, hieroglifele, punând bazele egiptologiei moderne

🎂1823: Alexandru Flechtenmacher 🇷🇴🎼 compozitor, violonist, dirijor și pedagog din Regatul României, autorul muzicii pentru Hora Uniri

🎂1867: Traian Băcilă 🇷🇴🇦🇹✯ general român în armata austro-ungară, care a avansat până la gradul de general de brigadă

🎂1884: Nicolae Malaxa 🇷🇴🚂 unul din cei mai importanți industriași ai României interbelice. A înființat (1921) un atelier de fabricare de material rulant, pe un teren situat la periferia Bucureștiului. Se reparau locomotive și vagoane de cale ferată, Malaxa extinzându-și afacerile în mod continuu

🎂1933: Akihito 🇯🇵♛ împăratul Japoniei, al 125-lea descendent în linie directă de la primul împărat, Jimmu Tenno

🎂1950: Vicente del Bosque 🇪🇸⚽️ a câștigat Mondialul din 2010 si Europeanul din 2012, cu Spania

🎂1956: Dave Murray 🇬🇧🎸 Iron Maiden

🎂1967: Carla Bruni 🇫🇷🇮🇹💃🏻 model

🎂1973: Liviu-Ionuț Moșteanu 🇷🇴🗣

🎂1979: Holly Madison 🇺🇸💃🏼 fotomodel și personalitate de televiziune, cel mai bine cunoscută pentru că a apărut ca una dintre prietenele lui Hugh Hefner la The Girls Next Door

Decese 🕯

🕯️1948: Hideki Tōjō 🇯🇵✩ laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1907. Este celebru prin povestirea sa pentru copii „Cartea Junglei” (1894)

🕯️1953: Lavrenti Beria 🇷🇺 însărcinat cu serviciile de securitate și represiune în regimul sovietic, unul din principalii responsabili ai epurărilor staliniste

🕯️1982: Alexandru Apolzan 🇷🇴⚽️ a jucat în epoca cea mai întunecată a istoriei moderne a României, când conexiunile cu lumea din exterior erau practic interzise. A strâns 22 de selecții în națională, într-o perioadă în care aceasta juca de regulă mai puțin de cinci meciuri pe an

🕯️2013: Mihail Kalașnikov 🇷🇺🔫 cel mai cunoscut pentru crearea armelor de asalt AK-47, AKM și AK-74

🕯️2021: Romulus Sârbu 🇷🇴🎭 renumit actor de pantomimă. Tatăl cântăreței Oana Sârbu

Evenimente📋

📋🇯🇵 Sărbătoarea Naţională a Japoniei. Ziua de naştere a împăratului Akihito (23.12.1933)

Calendar 🗒

🗒1672: Italianul Giovanni Cassini a descoperit Rhea, al doilea satelit ca mărime al lui Saturn

🗒1806: Războiul ruso-turc (1806-1812) – în primele lupte care s-au dat după ocuparea Moldovei, la Fierbinți și la Olteanu, rușii au ieșit victorioși. Au intrat în București la 25 dec. 1806, reinstalând ca domn pe Constantin Ipsilanti

🗒1888: Pictorul olandez Vincent van Gogh, într-unul din desele sale momente de rătăcire, își taie o parte din urechea stângă

🗒1919: Un cutremur în Mexic a făcut peste 7.000 de victime

🗒1920: Irlanda de Nord (Ulster) a fost separată administrativ de restul Irlandei și a fost semnat „Ireland Act”. Parlamentul s-a împărțit în două: unul la Dublin și celălalt la Belfast

🗒1941: Premiera, la Opera Română din București, a operei „Capra cu trei iezi”, de Alexandru Zirra (libret Al. Zirra, după povestea lui Ion Creangă)

🗒1947: Fizicienii americani John Bardeen, Walter Brattain și William Shockley au conceput primul tranzistor

🗒1948: În Japonia sunt executați opt criminali de război, printre care și fostul premier Hideiki Tojo

🗒1963: Se încheie prima călătorie în jurul Pământului efectuată de o navă românească, cargoul „București”. La 11 august 1963, a plecat din portul Constanța, cu un echipaj de 37 de marinari sub comanda căpitanului Liviu Neguț

🗒1970: Este finalizat Turnul de Nord al World Trade Center din districtul Manhattan, New York. Cu o înălțime de 417 metri, este cea mai înaltă clădire din lume la acea vreme

🗒1972: Un cutremur cu magnitudinea de 6,5 a lovit capitala Nicaraguei, Managua, omorând peste 10.000 de oameni

🗒1972: Cei 16 supraviețuitori ai dezastrului zborului Andes sunt salvați după 73 de zile; ei au supraviețuit prin canibalism

🗒1979: Trupele militare sovietice ocupă Kabul, capitala Afganistanului

🗒1986: Voyager, pilotat de Dick Rutan și Jeana Yeager, aterizează la baza Edwards Air Force din California, devenind prima aeronavă care zboară non-stop în jurul lumii fără realimentare aeriană sau terestră

🗒1990: La Aeroportul Otopeni se dezvelește un monument din marmură neagră pe care sunt gravate numele celor care și-au pierdut viața în acest loc, în evenimentele din decembrie 1989

🗒1990: Printr-un referendum, populația Sloveniei votează cu 88% pentru independență

🗒1994: Adoptarea Legii privind statutul special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri)

🗒2020: Noul guvern PNL-USR-PLUS-UDMR, condus de Florin Cîțu, este învestit de Parlament cu 260 de voturi „pentru” și 186 „împotrivă”

