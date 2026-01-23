23 Ianuarie, calendarul zilei: Tiffani Thiessen împlinește 52 de ani. Ilfov devine al șaptelea sector al Capitalei

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 23 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Tiffani Thiessen este o actriță americană cunoscută mai ales pentru rolurile sale emblematice din serialele de televiziune ale anilor ‘90. Născută pe 23 ianuarie 1974, ea a devenit celebră interpretând-o pe Kelly Kapowski în Salvați de clopoțel, un personaj care a marcat o generație întreagă de telespectatori. Ulterior, și-a consolidat cariera cu rolul mai matur al lui Valerie Malone în Beverly Hills, 90210. Pe lângă actorie, Tiffani Thiessen s-a remarcat și ca personalitate TV și autoare pasionată de gastronomie, fiind gazda emisiunii Dinner at Tiffani’s. De-a lungul timpului, a demonstrat versatilitate și longevitate într-o industrie competitivă, rămânând o figură apreciată atât pentru talentul său artistic, cât și pentru naturalețea și carisma sa.

La 23 ianuarie 1981, organizarea administrativă a Capitalei României a cunoscut o formă aparte, Municipiul București înglobând, pe lângă cele șase sectoare cunoscute, și Sectorul Agricol Ilfov. Acesta devenea astfel al șaptelea sector al Capitalei, având în componență 38 de comune și orașul Buftea, cu rol predominant agricol și periurban. Această structură administrativă a funcționat până după schimbările politice de la începutul anilor ‘90. La 24 septembrie 1996, Sectorul Agricol Ilfov a fost reorganizat și transformat în județul Ilfov, cu reședința în București, statut pe care îl păstrează și astăzi. Transformarea a marcat o etapă importantă în adaptarea administrației teritoriale la noile realități economice și sociale din zona metropolitană a Capitalei.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1783: Stendhal (Henri Beyle) 🇫🇷✒️ renumit pentru finețea analizei sentimentelor personajelor sale și pentru lipsa intenționată de sensibilitate a stilului său

🎂1832: Édouard Manet 🇫🇷🎨 precursor al impresionismului. A fost ultimul pictor clasic și totodată primul pictor modern. Tablourile lui uimesc și astăzi

🎂1922: Grigore Baștan 🇷🇴🪂 primul general parașutist român. La 20 august 1970 stabilește un record național la saltul cu parașuta, executând un salt din aeronavă de la înălțimea de 10.000 m cu o cădere liberă de 7.000 m

🎂1928: Jeanne Moreau 🇫🇷🎬 a obținut statutul de actriță proeminentă a generație sale, fiind distribuită în roluri principale, de mari regizori. A trăit 89 de ani

🎂1944: Rutger Hauer 🇳🇱🎬

🎂1970: Constantina Diţă 🇷🇴🏃‍♀️🥇 singura campioană olimpică a României la maraton, în 2008

🎂1974: Tiffani Thiessen 🇺🇸🎬 Saved by the Bell (1989 – 1993)

🎂1985: Doutzen Kroes 🇳🇱💃🏼 fotomodel/manechin

🎂1998: XXXTentacion 🇺🇸🎤 rapper, ucis la 20 de ani, prin împușcare

Decese 🕯

🕯️1931: Anna Pavlovna Pavlova 🇷🇺🩰 balerina principală din Baletul Imperial Rus și din Ballets Russes al lui Sergei Diaghilev. Este cunoscută pentru baletul Moartea lebedei

🕯️1939: Aurel Vernescu 🇷🇴🚣🏻 dublu laureat cu bronz la Tokyo 1964 și cu argint la München 1972. A fost de trei ori portdrapelul României la Jocurile Olimpice

🕯️1989: Salvador Dalí 🇪🇸🎨 reprezentant de seamă al curentului suprarealist în artă. Grație aparițiilor excentrice și megalomaniei sale, a devenit o vedetă mondială, care a reușit să folosească forța mass-media pentru a-și spori averea și gloria

🕯️2005: Johnny Carson 🇺🇸📺 a fost gazda The Tonight Show Starring Johnny Carson timp de 30 de ani, pentru care a primit șase Premii Emmy

🕯️2016: Elisabeta Polihroniade 🇷🇴♟ A devenit maestru internațional în 1960, iar din 1982 mare maestru internațional. A fost campioană națională în 1966, 1970, 1971, 1972, 1975, 1976 și 1977

🕯️2021: Larry King 🇺🇸📺 recunoscut în SUA ca fiind unul dintre cei mai mari intervievatori. A câștigat un Premiu Emmy, două Peabody Award și zece Cable ACE Award

Calendar 🗒

🗒1465: Ștefan cel Mare începe asediul care va duce la cucerirea cetății Chilia

🗒1512: Începe domnia, în Țara Românească, a lui Neagoe Basarab (1512-1521)

🗒1556: A avut loc cel mai dezastruos cutremur din lume, ducând la uciderea a 830.000 de oameni, în provincia chineză Shaanxi. Magnitudine 8

🗒1793: A doua împărțire a Poloniei

🗒1821: Tudor Vladimirescu s-a adresat printr-o proclamație locuitorilor Țării Românești, chemându-i la luptă împotriva orânduirii. Acesta a fost momentul declanșării revoluției

🗒1878: Armistițiul din războiul ruso-româno-turc de la 1877-1878. Sfârșitul Războiului de Independență

🗒1945: Armata a 4-a română eliberează orașul Roznava din Cehoslovacia

🗒1955: A avut loc prima audiție, la Paris, a „Simfoniei de cameră pentru 12 instrumente”, de George Enescu

🗒1973: Richard Nixon a anunțat încheierea unui acord care a dus la încetarea ostilitățiilor militare din Vietnam

🗒1981: Municipiul București înglobează, alături de cele șase sectoare administrative, și Sectorul Agricol Ilfov. Acest al șaptelea sector al Capitalei, alcătuit din 38 de comune și orașul Buftea a fost transformat (24 septembrie 1996) în județ, cu reședința în București

🗒1986: Rock and Roll Hall of Fame: au fost introduși primii membri: Little Richard, Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Fats Domino, Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis și Elvis Presley

🗒1990: CFSN hotărăște participarea Frontului Salvării Naționale la alegeri și amânarea alegerilor pentru 20 mai. Ca urmare, Doina Cornea demisionează din CFSN

🗒1999: A cincea mineriadă: Miron Cozma și Romeo Beja, liderii minerilor, îl conving pe primul-ministru Radu Vasile să redeschidă minele Dâlja și Bărbăteni și să promită o creștere salarială pentru ortaci de 30-35%. Minerii se reîntorc în Valea Jiului

🗒2001: Camera Lorzilor a Parlamentului Marii Britanii a adoptat o lege care autorizează clonarea embrionilor umani în scopuri științifice

🗒2005: Viktor Iușcenko a fost investit oficial ca președinte al Ucrainei

