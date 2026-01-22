Prima pagină » Actualitate » 22 Ianuarie, calendarul zilei: Diane Lane împlinește 61 de ani. Moare Heath Ledger, la 28 de ani

Elena Stănică-Ezeanu
22 ian. 2026, 07:15, Actualitate
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 22 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Diane Lane este o actriță americană renumită pentru rafinamentul și profunzimea rolurilor sale, cu o carieră care se întinde pe mai multe decenii. S-a născut la 22 ianuarie 1965, în New York, într-o familie cu legături strânse cu lumea artistică: mama sa era cântăreață și dansatoare, iar tatăl său, profesor de teatru și antrenor de actorie. Lane a debutat pe scena teatrală la doar 6 ani, iar în adolescență a atras atenția criticilor prin roluri în filme precum A Little Romance (1979), pentru care a primit o nominalizare la Globul de Aur. Consacrarea a venit în anii ‘80, odată cu apariția în The Outsiders și Rumble Fish, ambele regizate de Francis Ford Coppola. A jucat atât în drame romantice, cât și în thrillere sau producții de amploare. Rolul din Unfaithful (2002) i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriță. Alte filme cunoscute includ Under the Tuscan Sun, The Perfect Storm și Man of Steel. Discretă în viața personală și cunoscută pentru profesionalismul său, Diane Lane rămâne una dintre cele mai respectate actrițe ale generației sale, continuând să apară în proiecte de film și televiziune de calitate.

Heath Ledger a fost un actor australian, cunoscut pentru intensitatea și profunzimea interpretărilor sale. Născut pe 4 aprilie 1979, în Perth, Australia, și-a început cariera în televiziunea australiană înainte de a se muta la Hollywood, unde a atras rapid atenția industriei cinematografice. A devenit celebru la sfârșitul anilor ‘90 cu roluri în filme precum 10 Things I Hate About You și A Knight’s Tale. Ulterior, Ledger a ales roluri tot mai complexe, remarcându-se în producții precum The Patriot, Monster’s Ball și Brokeback Mountain (2005), pentru care a primit o nominalizare la Oscar pentru rolul lui Ennis Del Mar. Cel mai memorabil rol al său rămâne Jokerul din The Dark Knight (2008), o interpretare considerată una dintre cele mai bune din istoria cinematografiei. Pentru acest rol, a primit Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar, acordat postum. Actorul a murit prematur pe 22 ianuarie 2008, la doar 28 de ani, lăsând în urmă o moștenire artistică impresionantă.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1788: Lord Byron 🇬🇧✒️ unul dintre cei mai cunoscuți poeți romantici englezi, alături de Percy Bysshe Shelley și John Keats. Printre cele mai cunoscute opere ale sale sunt poemele narative Pelerinajul lui Childe Harold și Don Juan (incomplet)
🎂1869: Grigori Rasputin 🇷🇺🧔🏻‍♀️ mistic rus care a avut o mare influență asupra familiei ultimului țar al dinastiei Romanov. Ajucat un rol foarte important în viața Țarului Nicolae al II-lea, a Țarinei Alexandra și a unicului lor fiu, Țareviciul Alexei, care a suferit de hemofilie
🎂1940: John Hurt 🇬🇧🎬 cunoscut pentru roluri ca Joseph Merrick în The Elephant Man, Winston Smith în 1984, Mr. Braddock în The Hit, Stephen Ward în Scandal și Quentin Crisp în The Naked Civil Servant și An Englishman in New York
🎂1959: Costel Orac 🇷🇴⚽️ 308 meciuri în Divizia A, 54 de goluri
🎂1965: Diane Lane 🇺🇸🎬 Mama ei, Colleen Leigh Farrington, a fost cântăreță într-un club de noapte și a apărut în Playboy (Miss Octombrie 1957). Tatăl ei, Burton Eugene Lane, a fost profesor de dramă și a condus un curs de actorie cu John Cassavetes
🎂1968: Ecaterina Szabo 🇷🇴🤸 multiplu medaliată la Jocurile Olimpice din 1984, Los Angeles

Decese 🕯

🕯️1907: Vincențiu Babeș 🇷🇴✒️ avocat, profesor, ziarist, și om politic român din Banat, unul din membrii fondatori ai Academiei Române
🕯️1973: Lyndon B. Johnson 🇺🇸🗣 A preluat președinția după asasinarea președintelui John F. Kennedy
🕯️1994: Telly Savalas 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolul principal jucat în serialul polițist Kojak, difuzat de Televiziunea Română prin anii ’70-’80
🕯️2008: Heath Ledger 🇦🇺🎬 Oscar pentru „The Dark Knight” – postmortem 2009. A murit la 28 de ani în urma unei supradoze accidentale de somnifere și medicamente pe care le lua din cauza insomniilor
🕯️2010: Jean Simmons 🇬🇧🎬
🕯️2022: Corneliu „Bibi” Ionescu 🇷🇴🎸 Membru fondator (1962-1963) al trupei rock bucureștene Sfinx, singurul care nu a părăsit formația până la destrămarea ei, la începutul anilor ’90
🕯️2024: Luigi Riva 🇮🇹⚽️ Rombo di Tuono (Fulgerul) a fost un jucător italian de fotbal și cel mai bun marcator din istoria Italiei (35 goluri)

Calendar 🗒

🗒1506: Este întemeiată oficial Garda Elvețiană a Vaticanului
🗒1517: Sultanul Selim I a zdrobit armata sultanului mameluc al Egiptului și a cucerit Cairo, după care urmează supunerea întregului Egipt
🗒1771: Spania cedează Port Egmont din Insulele Falkland Regatului Unit
🗒1862: Se formează primul guvern unitar al României, condus de Barbu Catargiu
🗒1901: Eduard al VII-lea devine rege al Regatului Unit, în urma decesului mamei sale, regina Victoria
🗒1905: În Rusia izbucnește prima revoluție cu caracter democratic (Duminica însângerată), îndreptată împotriva autocratismului țarului Nicolae al II-lea (revoluția burghezo-democratică din 1905-1907), reprimată de autoritățile țariste
🗒1915: Peste 600 de persoane sunt ucise în Guadalajara, Mexic, când un tren se prăbușește de pe șine într-un canion adânc
🗒1939: Pentru prima oară, în cadrul Universității Columbia, a fost divizat un atom de uraniu
🗒1952: Se înființează, la București, Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Dr. Ana Aslan”
🗒1980: Andrei Saharov, fizician nuclear de naționalitate sovietică, militant și reformator pentru drepturile omului, este arestat la Moscova
🗒1981: La Academia Franceză are loc ședința de recepție a primei femei, scriitoarea Marguerite Yourcenar, autoarea romanului istoric Memoriile lui Hadrian
🗒1983: Björn Borg se retrage din tenis după ce câștigă de cinci ori consecutiv Wimbledon
🗒1999: A cincea mineriadă: „Pacea de la Cozia”, încep negocierile dintre comisia condusă de Radu Vasile și liderul minerilor, Miron Cozma. La ora 18:30, negocierile se încheie, primul-ministru declarând: „Nicio parte nu a câștigat, în schimb a câștigat țara”
🗒1999: A fost semnată, la București, Convenția dintre guvernul român și cel bulgar privind recunoașterea reciprocă a diplomelor și certificatelor de studii eliberate de instituțiile de învățământ și a titlurilor știintifice din cele două state
🗒2006: Evo Morales este învestit în funcția de președinte al Boliviei, devenind primul președinte indigen al țării
🗒2017: Continuă protestele din România, față de proiectul PSD-ALDE de modificare a Codului penal și grațierea unor pedepse

Cele mai noi

