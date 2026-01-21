21 Ianuarie, calendarul zilei: Placido Domingo împlinește 85 de ani. Își pierd viața, în accidente auto, Antonio Alexe și Maria Cioncan

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 21 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Plácido Domingo este considerat una dintre cele mai influente și complexe personalități ale artei lirice mondiale. Născut la 21 ianuarie 1941, la Madrid, a studiat pianul, dirijatul și canto la Conservatorul Național de Muzică din Ciudad de México, apoi și-a construit o carieră impresionantă ca tenor. Debutul său a avut loc la începutul anilor ‘60, iar consacrarea internațională a venit rapid datorită vocii sale puternice, expresive și versatilității artistice. De-a lungul carierei, a interpretat peste 150 de roluri, acoperind un repertoriu extrem de variat, de la Verdi și Puccini la Wagner și opere contemporane. În a doua parte a carierei, a abordat cu succes și roluri de bariton, o tranziție rară și dificilă. Pe lângă activitatea de solist, a fost dirijor și director de operă, contribuind semnificativ la promovarea muzicii clasice. Este cunoscut și ca membru al celebrului trio “Cei Trei Tenori”, alături de Luciano Pavarotti și José Carreras. Prin talentul, munca și longevitatea sa artistică, Plácido Domingo rămâne o figură emblematică a operei mondiale.

Antonio Alexe a fost unul dintre cei mai valoroși baschetbaliști români ai generației sale. Născut la 21 decembrie 1969, la Constanța, el s-a remarcat prin forță, inteligență de joc și spirit de lider. Cea mai mare parte a carierei și-a legat-o de clubul Dinamo București, unde a devenit un jucător emblematic și căpitan al echipei. A fost component de bază al echipei naționale a României, participând la numeroase competiții internaționale și fiind apreciat pentru constanța și dăruirea sa. Antonio Alexe a murit într-un accident rutier pe 21 ianuarie 2005, la doar 35 de ani, în zona Sinaia. Din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, mașina pe care o conducea a derapat, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un autocamion. Tragedia a survenit la doar câteva ore după ce echipa sa, CSU Asesoft Ploiești, se calificase pentru faza finală a unei competiții europene. El rămâne în memoria sportului românesc ca un simbol al talentului, profesionalismului și pasiunii pentru baschet.

Maria Cioncan a fost una dintre cele mai valoroase atlete române, specializată în probele de alergare. Născută la 19 iunie 1977, ea s-a remarcat prin ambiție, disciplină și o extraordinară capacitate de efort, devenind un nume important al atletismului românesc. Cea mai mare performanță a carierei sale a fost obținerea medaliei de bronz la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004, în proba de 1500 de metri, rezultat care a consacrat-o pe plan internațional. De-a lungul carierei, a cucerit numeroase titluri naționale și a reprezentat România la competiții europene și mondiale. Viața și cariera sa au fost curmate tragic pe 21 ianuarie 2007, într-un accident rutier, după ce maşina pe care o conducea s-a izbit de un copac de pe marginea şoselei dintre Sofia şi Plevna. Impactul a fost extrem de violent, iar atleta a decedat pe loc. Maria Cioncan rămâne un reper al perseverenței și dedicării totale pentru performanță.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1805: Aaron Florian 🇷🇴✒️ participant la Revoluția de la 1848; a întemeiat, în 1837, împreună cu Georg Hill, primul cotidian românesc, România. A fost printre pri­mii care a subliniat necesitatea cunoașterii istoriei naționale, în lucrarea sa Idee re­pede de istoria Prințipatului Țării Românești

🎂1821: Vincențiu Babeș 🇷🇴✒️ avocat, profesor, ziarist, și om politic român din Banat, unul din membrii fondatori ai Academiei Române

🎂1852: Vasile Lucaciu 🇷🇴✒️ una dintre cele mai importante personalități politice, culturale și istorice ale românilor ardeleni din perioada imperiului Austro-Ungar, și militant pentru drepturile românilor din Transilvania. A avut de suferit în repetate rânduri represiunea autorităților de la Budapesta. În perioadele în care a fost deținut politic, românii ardeleni i-au dedicat în semn de prețuire și solidaritate un cântec: Doina lui Lucaciu

🎂1905: Christian Dior 🇫🇷👗 a exercitat o influență deosebită în lumea modei. La 12 februarie 1947, își prezintă prima colecție, numită „New Look”. Aceasta îl face unul dintre cei mai cunoscuți designeri în arta modei în Paris, la vremea aceea. Lansează totodată și primul parfum din istoria casei, „Miss Dior”, în același an

🎂1922: Telly Savalas 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolul principal jucat în serialul polițist Kojak, difuzat de Televiziunea Română prin anii ’70-’80

🎂1924: Benny Hill 🇬🇧🎬 cunoscut comic, realizator de emisiuni TV. A decedat la 68 ani, găsit mort stând în fotoliu, în fața televizorului. În octombrie 1992, zvonurile că a fost îngropat cu mari cantități de bijuterii din aur au dus la o tentativă de exhumare făcută de hoți. Cu toate acestea, autoritățile au văzut că în sicriul său, deschis în dimineața următoare, nu a fost găsită nici o comoară

🎂1941: Placido Domingo 🇪🇸🎼 A înregistrat peste o sută de opere complete și este binecunoscut pentru versatilitatea sa, interpretând în mod regulat în italiană, franceză, germană, spaniolă, engleză și rusă, în cele mai prestigioase teatre de operă din lume

🎂1953: Paul Allen 🇺🇸💻 co-fondator Microsoft

🎂1956: Geena Davis 🇺🇸🎬 Oscar rol secundar pentru The Accidental Tourist, 1988

🎂1958: Michael Wincott 🇨🇦🎬 Born on the Fourth of July (1989), The Doors (1991), The Three Musketeers (1993), The Crow (1994), Strange Days (1995), Dead Man (1995), Alien: Resurrection (1997), Metro (1997), Along Came a Spider (2001), The Count of Monte Cristo (2002), The Assassination of Richard Nixon (2004), What Just Happened (2008), Hitchcock (2012), Nope (2022)

🎂1976: Emma Bunton 🇬🇧🎤 (Spice Girls)

Decese 🕯

🕯️1793: Regele Ludovic al XVI-lea al Franței 🇫🇷♛ ultimul reprezentant al Absolutismului și victimă a Revoluției Franceze (decapitat). A fost ultimul rege care a locuit în Palatul de la Versailles

🕯️1901: Elisha Gray 🇺🇸📞🕹 creatorul releului telegrafic cu autoadaptare (1867), al telegrafului armonic (1874), teleautografului (1888) ș.a.

🕯️1924: Vladimir Ilici Lenin 🇷🇺🗣

🕯️1938: Georges Méliès 🇫🇷🎞 primul realizator de filme francez

🕯️1950: George Orwell 🇬🇧✒️ autorul a două faimoase romane satiră în care atacă totalitarismul: Ferma Animalelor (1945) și O mie nouă sute optzeci și patru (1949)

🕯️1991: Ileana a României 🇷🇴♛ fiica cea mică a regelui Ferdinand I al României și a reginei Maria

🕯️2005: Antonio Alexe 🇷🇴🏀 A decedat la 35 de ani, într-un accident rutier petrecut la intrarea în Sinaia. A derapat și a intrat pe contrasens într-un camion. La autopsie s-a constatat că decesul a survenit în urma secționării aortei de către două coaste

🕯️2007: Maria Cioncan 🇷🇴🏃🏻‍♀️ laureată cu bronz la proba de 1500 m de la Jocurile Olimpice din 2004 de la Atena. A murit în urma unui accident de mașină, când se întorcea din Bulgaria. Cauza accidentului a fost o explozie la cauciucul față dreapta, mașina izbindu-se violent de un copac

🕯️2019: Emiliano Sala 🇦🇷⚽️ a murit la 28 de ani într-un accident de avion pe insula Alderney (Canalul Mânecii)

🕯️2020: Terry Jones 🇬🇧🎬 cunoscut în special pentru participarea sa în cadrul grupului umoristic Monty Python

🕯️2025: Teoharie Coca-Cosma 🇷🇴🎙 a comentat finala de la Sevilla în 1986, una dintre cele mai respectate voci din audio-vizual

Evenimente📋

📋🫂 Ziua Internațională a Îmbrățișărilor

Calendar 🗒

🗒1643: Navigatorul olandez, Abel Tasman, descoperă Tonga din Oceanul Pacific

🗒1648: La Alba Iulia apare prima traducere integrală în limba română a Noului Testament, cunoscut sub numele de „Noul Testament de la Bălgrad”

🗒1720: Suedia și Prusia semnează Tratatul de la Stockholm. Suedia cedează o parte din Pomerania suedeză Prusiei

🗒1793: După ce a fost găsit vinovat de trădare de către Convenția Națională Franceză, regele Ludovic al XVI-lea al Franței este executat prin ghilotinare

🗒1793: Rusia și Prusia împart Polonia

🗒1899: Se produce primul automobil Opel

🗒1911: Prima ediție a Raliului Monte Carlo

🗒1920: S-au încheiat lucrările Conferinței de Pace de la Paris

🗒1921: Este creat Partidul Comunist Italian

🗒1941: Are loc Rebeliunea legionară. După reprimarea ei, generalul Ion Antonescu impune o dictatură militară. Ia sfârșit Statul Național-Legionar, declarat pe 14 septembrie 1940

🗒1954: Primul submarin bazat pe energie nucleară, „USS Nautilus”, este lansat la apă

🗒1964: Eugène Ionesco (născut Eugen Ionescu), dramaturg francez de origine română, este ales membru al Academiei Franceze

🗒1976: Supersonicul Concorde a fost folosit pentru prima oară

🗒1991: S-a deschis, la București, Oficiul Fondului pentru Copii al Organizației Națiunilor Unite (UNICEF)

🗒1999: A cincea mineriadă: La București are loc o conferință de presă comună a GDS, Alianța Civică, Asociația foștilor deținuți politici din România, Liga Apărării Drepturilor Omului, Asociația victimelor mineriadelor 1990-1991, la care se face publică hotărârea de a organiza un marș de protest față de manifestările minerilor, vineri, 22 ianuarie 1999. La Timișoara, peste o mie de reprezentanți ai societății civile organizează un miting de protest. La ora 15:00, minerii forțează barajul de la Costești, pe care după o oră îl sparg

🗒2001: Jutta Kleinschmidt devine prima femeie care câștigă Raliul Paris-Dakar la categoria motociclete

CITEȘTE ȘI:

20 Ianuarie, calendarul zilei: Paul Stanley împlinește 74 de ani, Lorenzo Lamas 68. Gary Barlow face 55 de ani

19 Ianuarie, calendarul zilei: Actrița Tippi Hedren împlinește 96 de ani, Dolly Parton face 80. Horia Tecău împlinește 41 de ani

18 Ianuarie, calendarul zilei: Kevin Costner împlinește 71 de ani, Dave Bautista 57. Peste 10.000 de mineri încep un marș spre București