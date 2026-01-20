Prima pagină » Actualitate » 20 Ianuarie, calendarul zilei: Paul Stanley împlinește 74 de ani, Lorenzo Lamas 68. Gary Barlow face 55 de ani

Elena Stănică-Ezeanu
20 ian. 2026, 07:15, Actualitate
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Facebook

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 20 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Paul Stanley este un muzician, cântăreț și compozitor american, cunoscut mai ales ca solist vocal și chitarist ritmic al trupei rock KISS, una dintre cele mai influente formații din istoria rockului. Născut pe 20 ianuarie 1952, în New York, Stanley a fost cofondatorul trupei în 1973 și a devenit celebru datorită vocii sale puternice, prezenței scenice și machiajului emblematic “Starchild”. A fost principalul compozitor al multor piese celebre, precum Rock and Roll All Nite, Detroit Rock City sau Love Gun. A lansat albume solo, a jucat în musicaluri, a produs spectacole și s-a afirmat și ca pictor, organizând expoziții de artă apreciate de fani. De asemenea, a scris o autobiografie în care vorbește deschis despre cariera sa, relațiile din trupă și luptele personale. În 2014, KISS a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, confirmând impactul durabil al contribuției sale la istoria muzicii rock.

Lorenzo Lamas este un actor american, cunoscut mai ales pentru rolurile sale din seriale de televiziune populare în anii ‘80 și ‘90. S-a născut pe 20 ianuarie 1958, în Santa Monica, California, fiind fiul actorului argentinian Fernando Lamas și al actriței Arlene Dahl, ceea ce l-a adus în contact cu lumea filmului încă din copilărie. A devenit faimos datorită rolului lui Lance Cumson din serialul Falcon Crest, iar consacrarea internațională a venit cu personajul Reno Raines din serialul Renegade. Pe lângă televiziune, a jucat în numeroase filme de acțiune, westernuri și producții independente, fiind apreciat pentru condiția sa fizică și prezența scenică. În viața personală, a fost adesea în atenția presei, având mai multe căsătorii și o familie numeroasă. S-a remarcat și ca pilot de elicopter, obținând licență profesională și lucrând inclusiv în domeniul aviației. Cu o imagine de erou dur, carismatic și atletic, Lorenzo Lamas a rămas o figură reprezentativă pentru televiziunea americană a sfârșitului de secol XX.

Gary Barlow este un cântăreț, compozitor și producător muzical britanic, cunoscut mai ales ca lider al trupei Take That, una dintre cele mai de succes formații pop din Marea Britanie. S-a născut la 20 ianuarie 1971, în Frodsham, Cheshire, și a manifestat încă din copilărie un talent deosebit pentru muzică, învățând să cânte la pian și să compună de la o vârstă fragedă. A semnat majoritatea hiturilor Take That care au dominat topurile britanice, precum Back for Good, A Million Love Songs, Relight My Fire sau Rule the World. A avut și o carieră solo de succes și a scris piese pentru artiști celebri, printre care Robbie Williams, Elton John, Shirley Bassey sau Westlife. A fost, de asemenea, jurat și mentor în emisiunea “The X Factor UK”, unde a jucat un rol important în descoperirea și promovarea unor noi talente muzicale. Pentru contribuția sa la muzică și la activități caritabile, Gary Barlow a fost decorat cu titlul de Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic (OBE).

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1775: André-Marie Ampère 🇫🇷🔌 Introduce noțiunea de curent electric și tensiune electrică. Contribuțiile sale în domeniul electromagnetismului au constituit un punct de plecare pentru cercetările lui Maxwell, Ohm, Joule
🎂1809: Andrei Șaguna 🇷🇴✝️ mitropolit ortodox al Transilvaniei, promotor al drepturilor românilor ortodocși din Marele Principat al Transilvaniei, fondator al Gimnaziului Românesc din Brașov (1851), membru de onoare al Academiei Române
🎂1872: Ștefan Popescu 🇷🇴🎨 unul dintre gravorii de referință din arta românească, operele sale reprezentând un punct de reper în dezvoltarea graficii de șevalet cât și a gravurii din România.
🎂1920: Federico Fellini 🇮🇹🎥 5 Oscaruri, a avut una dintre cele mai mari influențe asupra viziunii cinematografice a secolului XX
🎂1930: Buzz Aldrin 🇺🇸🧑🏻‍🚀 al doilea om, după Neil Armstrong, coechipierul său, care a pășit pe Lună
🎂1946: David Lynch 🇺🇸🎥 Filmele lui sunt cunoscute pentru elementele lor de suprarealism, secvențele de vis și coșmar. Wild at Heart, Twin Peaks, Mulholland Drive, The Elephant Man, Dune, Blue Velvet
🎂1952: Paul Stanley 🇺🇸🎸🎤 Kiss
🎂1958: Lorenzo Lamas 🇺🇸🎬 Renegade (1992 – 1997)
🎂1967: Stacey Dash 🇺🇸🎬 Clueless (1995)
🎂1968: Cătălin Micula 🇷🇴🗣
🎂1969: Nicky Wire 🇬🇧🎸 Manic Street Preachers
🎂1971: Gary Barlow 🇬🇧🎤Take That
🎂1975: Pavel Bartoș 🇷🇴📺 prezentator la Vocea României și Românii au talent
🎂1981: Owen Hargreaves 🇨🇦🇬🇧⚽️

Decese 🕯

🕯️1907: Dimitri Mendeleev 🇷🇺📃 a publicat un tabel periodic al elementelor asemănător cu cel actual. Majoritatea previziunilor sale au fost confirmate de descoperirile ulterioare din chimie
🕯️1984: Johnny Weissmuller 🇺🇸🏊🎬 înotător și actor american, născut la Timișoara. L-a interpretat pe „Tarzan” în anii ’30, deținător a cinci medalii olimpice
🕯️1990: Barbara Stanwyck 🇺🇸🎬 a avut o carieră de peste 60 de ani, fiind favorita unor regizori ca Cecil B. DeMille, Fritz Lang sau Frank Capra
🕯️1993: Audrey Hepburn 🇧🇪🎬 Oscar pentru rolul din „Roman Holiday”, 1953
🕯️2012: Etta James 🇺🇸🎤 Cunoscută pentru vocea sa gravă, caracteristică contraltelor
🕯️2014: Adrian Iovan 🇷🇴✈️ În 2005, cuplul Adrian și Romanița Iovan a intrat în atenția presei din cauza unui incident: un hoț a pătruns noaptea prin efracție în locuința acestora. Adrian Iovan l-a împușcat mortal și a intrat sub incidența justiției care, în final, a apreciat că a fost în legitimă apărare. A decedat la 20 ianuarie 2014, la 55 de ani, în accidentul aviatic din Munții Apuseni
🕯️2022: Meat Loaf (Michael Lee Aday) 🇺🇸🎤🎬 A murit de Covid, la 74 de ani

Calendar 🗒

🗒1265: Primul parlament englez conduce prima ședință la Palatul Westminster
🗒1368: Prima mențiune documentară a orașului Slatina într-un act oficial al lui Vladislav I Vlaicu, care acordă scutire de vamă negustorilor brașoveni la trecerea peste râul Olt; prima mențiune documentară a cetății Brăila, menționată ca Brayla
🗒1390: S-a încheiat tratatul de la Lublin dintre Mircea cel Bătrân, domnul Țării Românești, și Wladislaw al II-lea Jagello, regele Poloniei
🗒1527: Începe prima domnie a lui Petru Rareș în Moldova
🗒1567: Bătălia de la Rio de Janeiro: forțele portugheze aflate sub comanda lui Estácio de Sá alungă definitiv francezii din Rio de Janeiro
🗒1649: În Anglia, după înfrângerea sa în Războiul Civil englez, procesul de înaltă trădare împotriva regelui Carol I începe în fața parlamentului la instigarea lui Oliver Cromwell
🗒1841: Insula Hong Kong este ocupată de britanici în Primul Război al Opiului împotriva Chinei
🗒1884: Ia ființă, din inițiativa lui Spiru Haret, „Casa pentru ajutorul școalelor”
🗒1887 Senatul SUA permite Marinei să închirieze Pearl Harbor ca bază navală
🗒1920: Guvernele României, Cehoslovaciei și Regatului sîrbilor, croaților și slovenilor cer Conferinței ambasadorilor să interzică revenirea pe tronul Ungariei a habsburgilor, subliniind că ei nu vor tolera o asemenea tentativă
🗒1928: Are loc premiera filmului „Năpasta”, după I.L. Caragiale
🗒1937: Franklin D. Roosevelt depune jurământul pentru al doilea mandat ca președinte al SUA
🗒1941: Un ofițer german este ucis la București, declanșând o rebeliune și un pogrom din partea Gărzii de Fier, ucigând 125 de evrei și 30 de soldați
🗒1942: SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich și alți oficiali din Germania Nazistă au ținut Conferința de la Wannsee în care au discutat implementarea „Soluției finale a problemei evreiești”
🗒1947: SUA semnează Tratatul de pace cu România
🗒1950: Capitala statului Israel este transferată de la Tel Aviv la Ierusalimul de Vest, împreună cu instituțiile centrale și ale administrației de stat. Statele lumii nu recunosc acest act și își mențin misiunile diplomatice la Tel Aviv
🗒1961: Democratul John F. Kennedy este inaugurat cel de-al 35-lea președinte al SUA, devenind cel mai tânăr bărbat care a fost ales în această funcție și primul catolic
🗒1969: Republicanul Richard Nixon devine cel de-al 37-lea președinte
🗒1981: La douăzeci de minute după ce republicanul Ronald Reagan este inaugurat ca cel de-al 40-lea președinte al SUA, Iranul eliberează 52 de ostatici americani
🗒1990: Armata Roșie a reprimat violent demonstrațiile pro-independență din Baku, RSS Azerbaidjan
🗒1992: Zborul Air Inter 148, un Airbus A320-111, se prăbușește într-un munte în apropiere de Strasbourg, Franța, ucigând 87 din cele 96 de persoane aflate la bord
🗒1993: Democratul Bill Clinton devine cel de-al 42-lea președinte al Statelor Unite
🗒1996: Primele alegeri generale libere organizate vreodată în teritoriile palestiniene autonome, Cisiordania, Fâșia Gaza și Ierusalimul de Est. Yasser Arafat a fost ales în funcția de președinte al Autorității Naționale Palestiniene
🗒1999: A cincea mineriadă: Minerii părăsesc Târgu Jiu, în direcția București. Președintele convoacă parlamentul în sesiune extraordinară. Guvernul este gata să negocieze, cu condiția ca minerii să se oprească. Aceștia sunt gata să discute, dar numai cu primul ministru
🗒2004: Președintele Ion Iliescu i-a decernat Regelui Mihai I Marele Premiu al Institutului Cultural Român
🗒2009: Democratul Barack Obama este inaugurat ca cel de-al 44-lea președinte
🗒2014: Se petrece accidentul aviatic din Munții Apuseni, în care sunt 2 morți și 5 răniți. Aeronava aparţinea Agenţiei Naţionale de Transplant şi se îndrepta către Oradea pentru o prelevare de organe. În accident au murit comandantul Adrian Iovan şi studenta la medicină Aurelia Ion, iar copilotul şi cei patru medici au fost răniţi
🗒2021: Democratul Joe Biden este inaugurat ca ce de-al 46-lea președinte al Statelor Unite

Cele mai noi

