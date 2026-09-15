a subliniat, în studioul Gândul, că este evident, din imaginile surprinse la fața locului, jandarmii încearcă să intimideze oamenii ieșiți la protest. Ca dovadă că au fost alocate dispozitive impresionante în Piața Victoriei, cu scopul de a intimida protestatarii. Practic, statul încearcă să înăbușe protestul, afirmă realizatorul de televiziune.

„Ăsta este statul care vrea, înainte de a se întâmpla orice, să înăbușe. Eu fac un apel la jandarmerie, la jandarmii în sine, să lase protestatorii să protesteze de pașnic, să nu mai instige protestatarii, să nu mai atace protestatarii. Dreptul la protest este o libertate câștigată cu greu în România. Până în 89, până în decembrie 89, nu s-a putut protesta în România aproape 50 de ani”.