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Marius Tucă: Fac un apel la jandarmerie să nu mai atace protestatarii/Zeci de dube de jandarmi apără o clădire goală

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Violențele și fricțiunile care au însoțit protestul din 15 septembrie, organizat de crescătorii de animale în Piața Victorieri, readuc aminte de protestul din 10 august 2018, a afirmat jurnalistul Marius Tucă în emisiunea Ai Aflat! de marți. Cunoscutul realizator de televiziune a lansat un apel public către jandarmerie să nu mai instige protestatarii, reamintind că dreptul la protest este unul câștigat cu greu, după o jumătate de secol de interdicție. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

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Tucă: Dreptul la protest este o libertate câștigată cu greu

Marius Tucă a subliniat, în studioul Gândul, că este evident, din imaginile surprinse la fața locului, jandarmii încearcă să intimideze oamenii ieșiți la protest. Ca dovadă că au fost alocate dispozitive impresionante în Piața Victoriei, cu scopul de a intimida protestatarii. Practic, statul încearcă să înăbușe protestul, afirmă realizatorul de televiziune.

Ăsta este statul care vrea, înainte de a se întâmpla orice, să înăbușe. Eu fac un apel la jandarmerie, la jandarmii în sine, să lase protestatorii să protesteze de pașnic, să nu mai instige protestatarii, să nu mai atace protestatarii. Dreptul la protest este o libertate câștigată cu greu în România. Până în 89, până în decembrie 89, nu s-a putut protesta în România aproape 50 de ani

Dreptul la protest, ca și libertatea de exprimare, sunt sfinte în România”

În aceeași intervenție, Marius Tucă a reamintit că s-a murit pentru a avea dreptul de a protesta, care a fost recâștigat abia odată cu Revoluția anticomunistă din anul 1989.
Dreptul la protest, ca și libertatea de exprimare, sunt sfinte în România. Să nu mai vină să descurajeze oamenii să protesteze, pentru că vin cu zeci de dube de jandarmi și cu nu știu câte cordoane, care să apere o clădire goală. Fiți siguri că Bolojan și aceia care au fost demiși, acum vreo 798 de zile, nu mai sunt acolo. Deci să lase oamenii să protesteze în România”.
În context, invitatul a observat că protestul de azi seamănă bine cu cel din 10 august 1918, dar în sens invers.
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