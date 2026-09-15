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Zeci de copii dintr-o localitate băcăuană au ajuns la spital cu toxiinfecții alimentare. Planul Roșu a fost activat

Zeci de copii dintr-o localitate băcăuană au ajuns la spital cu toxiinfecții alimentare. Planul Roșu a fost activat
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Autoritățile din județul Bacău au activat Planul Roșu de intervenție după ce mai mulți copii dintr-o localitate din Bacău s-au simțit rău. Zeci de elevi cu vârste între 6 și 14 ani au fost transportați la spital sau primesc îngrijiri medicale la dispensar. Numeroase echipaje medicale se află la fața locului pentru a acorda primul ajutor. Autoritățile anunță că cel puțin 44 de persoane au ajuns la spital, dintre acestea, 34 au fost duse la Spitalul din Onești, iar 10 la Unitatea de Primiri Urgențe Bacău, transmite Mediafax.

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Incidentul s-a produs în localitatea Căiuți din județul Bacău. Autoritățile vorbesc despre o posibilă toxiinfecție alimentară deoarece mai mulți copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani acuză stări de rău. Dată fiind gravitatea situației, pentru buna gestionare a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

„Până la acest moment, 20 de copii s-au prezentat la CPU Onești, iar 16 copii au fost evaluați la dispensarul din comuna Căiuți, unde a fost constituit un Punct Medical Avansat, în vederea triajului și evaluării medicale. La fața locului se află personal medical, iar apelurile prin 112 continuă să fie primite și evaluate”, a transmis ISU Bacău.

S-au cerut ajutoare din Vrancea

La misiune participă mai multe forțe și mijloace din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău și ai Serviciului de Ambulanță Județean. Este vorba despre cinci ambulanțe SMURD, două autospeciale pentru transport victime multiple și șase echipaje SAJ. În sprijinul forțelor din județul Bacău au fost trimise o autospecială pentru transport victime multiple și un microbuz din cadrul ISU Vrancea.

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