Gheorghe Dănulețiu, cunoscut românilor drept „Ghiță Ciobanul”, a intervenit în direct în emisiunea Ai Aflat! pentru a face precizări chiar de la fața locului, după ce protestele oierilor au degenerat în Piața Victoriei. Unul dintre liderii protestatarilor de azi acuză faptul că au fost sacrificate peste 70.000 de ovine, pentru care au primit o despăgubire derizorie. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Ghiță Ciobanul a devenit celebru în urmă cu 12 ani, când a apărut într-o reclamă la Vodafone, devenind un model național al oierilor. Aflat în fruntea protestului din 15 septembrie, acesta a făcut o serie de declarații grave în studioul Gândul.

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„ L a unii le dau bani, la unii nu”

Dialogul a pornit de la premisa că România a oprit aceste exporturi problematice ca să păstreze încrederea piețelor globale pentru piața europeană. Însă practic oile românești au fost sacrificare într-un număr uriaș, pentru câteva exemplare bolnave, în condițiile în care o parte din vină îi revine ANSVSR. Despăgubirile au fost mici și nici nu s-au plătit tuturor crescătorilor, spune Ghiță Ciobanul.

Concret, oierul a informat că au fost sacrificate de către autorități peste 70.000 de capete. În schimb, crescătorii de oi primesc doar 140 de euro pe cap de oaie.

„Cam 70.000 am sacrificat. Zice că îi despăgubește la 140 euro oaia. La unii le dau (bani), la unii nu. Păi și acum, toată ziua aproape sacrifică pe Brăila. Nu ce-am înțeles. Incredibil. Ia să vină domnul președinte și să spună că deschide piața. Ei omoară toată ziua oi”.

Răzvan Dumitrescu despre criza provocată de interdicția UE

Prezent în emisiune, realizatorul Gândul Răzvan Dumitrescu a precizat că, atunci când au primit interdicție de a exporta nu numai în Uniunea Europeană, ci și în țările arabe, unde se exporta în viu, România era pe primul loc la export în viu din UE. Cu această măsură, se pierde cota de piață, se teme invitatul.

„Tu dacă ai înterdicție de mult timp, ai pierdut cota de piață. S-a dus, s-a evaporat, n-a stat nimeni după tine să-ți revină”, a observat jurnalistul.

„Lumea n-a putut să asocieze această chestiune cu primul loc când a venit această interdicție. Pentru că oricât de Uniune Europeană suntem, există și interese economice, există competiție și lucrurile astea pe niște chestiuni pe care le semnalau încă din 2024, în care nu s-a făcut nimic, le-a dat cu virgulă. Domne, de ce n-ați făcut”, a completat Răzvan Dumitrescu.