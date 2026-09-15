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Tribunalul Anticorupție din Ucraina i-a retras brățara electronică fostului șeful de cabinet al lui Zelenski „din motive medicale“. Ce obligații are acum Andrii Yermak

Melania Agiu
Tribunalul Anticorupție din Ucraina i-a retras brățara electronică fostului șeful de cabinet al lui Zelenski „din motive medicale“. Ce obligații are acum Andrii Yermak
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Tribunalul Anticorupție din Ucraina îi retrage dispozitivul electronic de monitorizare fostului consilier al lui Zelenski, Andrii Yermak, „din motive medicale”, relatează Ukrainska Prvada.

Fostul șef de cabinet al președintelui ucrainean a fost acuzat oficial de corupție și spălare de bani în cadrul a ceea ce presa internațională numește „cel mai mare scandal de corupție din mandatul actualei președinții de la Kiev“.

Mai exact, Andrii Iermak este suspectat că face parte dintr-un grup infracțional organizat care ar fi spălat aproximativ 460 de milioane de grivne, adică aproximativ 9 milioane de euro. Acești bani ar fi fost rulați prin intermediul unui proiect imobiliar de lux situat în apropierea Kievului. Ca urmare a acestor acuzații, Curtea Supremă Anticorupție din Ucraina a dispus arestarea preventivă a lui Andrii Iermak, acesta fiind ulterior eliberat după achitarea unei cauțiuni de aproximativ 3 milioane de dolari. Iermak respinge categoric toate acuzațiile, numindu-le nefondate.

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Marți, un judecător al Curții Superioare Anticorupție din Ucraina a admis parțial o cerere formulată de un procuror al Parchetului Specializat Anticorupție și a prelungit cu 60 de zile obligațiile procedurale impuse lui Yermak.

Suspectul are următoarele obligații:

  • să se prezinte în fața unui anchetator, a unui procuror sau a unei instanțe ori de câte ori i se solicită acest lucru
  • să notifice anchetatorul, procurorul și instanța cu privire la orice schimbare de domiciliu sau de loc de muncă
  • să nu părăsească localitățile desemnate anterior
  • să predea, spre păstrare, autorităților de stat competente pașaportul, pașapoartele diplomatice și alte documente care îi conferă dreptul de a părăsi și de a intra în Ucraina
  • să se abțină de la a comunica cu persoanele menționate în hotărârea judecătorului de instrucție (alți suspecți din cadrul procedurii și martori) cu privire la circumstanțele prezentate în notificarea de suspiciune.

„De asemenea, dorim să subliniem în mod separat că, potrivit evaluării unui specialist medical independent, utilizarea în continuare a dispozitivului de monitorizare electronică ar putea reprezenta o amenințare la adresa vieții și sănătății persoanei respective. Această circumstanță a constituit unul dintre motivele pe baza cărora Înalta Curte Anticorupție a refuzat prelungirea acestei obligații procedurale.”, a precizat serviciul de presă al Înaltei Curți Anticorupție.

Context:

Pe 28 noiembrie 2025, Volodimir Zelenski l-a demis pe Andrii Yermak din funcția de șef al Biroului Prezidențial. Acest eveniment a fost precedat de percheziții la biroul lui Yermak.

Pe 11 mai 2026, lui Yermak i s-a înmânat o notificare de punere sub învinuire într-un dosar privind spălarea a 460 de milioane de grivne (aproximativ 10,5 milioane de dolari) prin intermediul unui proiect de construcții de lux din afara orașului Kiev. Potrivit anchetatorilor, fondurile utilizate pentru construcție ar putea proveni, printre alte surse, din scheme de corupție de la Energoatom.

*Energoatom (Compania Națională de Generare a Energiei Nucleare din Ucraina) este operatorul de stat care administrează toate cele patru centrale nucleare active ale Ucrainei

În cadrul ședințelor de judecată, a reieșit că Yermak a consultat o ghicitoare în legătură cu numirile în funcții publice. O avea salvată în agenda sa sub numele de „Biroul Veronika Feng Shui”. Mai exact, i-a trimis datele de naștere ale candidaților și i-a cerut sfatul.

Pe 14 mai, Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei a dispus arestarea preventivă a lui Yermak, cauțiunea fiind stabilită la 140 de milioane de grivne (3,18 milioane de dolari).

După audiere, Yermak a declarat că nu se aștepta la o astfel de decizie și că nu dispunea de banii necesari pentru a plăti cauțiunea, dar că avea prieteni care îl puteau ajuta.

În dimineața zilei de 18 mai, Yermak a fost eliberat din centrul de arest preventiv după ce s-a depus cauțiunea în numele său.

Pe 10 august, un judecător de instrucție al Înaltei Curți Anticorupție a modificat măsura preventivă impusă fostului șef al Biroului Președintelui, extinzând restricțiile privind circulația acestuia în mai multe regiuni.

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