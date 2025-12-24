24 Decembrie, calendarul zilei: Ricky Martin împlinește 54 de ani. Lemmy Kilmister ar fi împlinit 80 de ani, Mircea Diaconu ar fi făcut 76

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 24 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ricky Martin este unul dintre cei mai influenți artiști latino din ultimele decenii. Născut pe 24 decembrie 1971, în San Juan, Puerto Rico, el a început să cânte de la o vârstă fragedă. La doar 12 ani a devenit membru al celebrei trupe Menudo, cu care a câștigat popularitate în America Latină și nu numai. După ce a părăsit trupa, și-a continuat studiile și a început o carieră solo de succes. Albumele sale în limba spaniolă i-au adus faimă în lumea latino, iar lansarea piesei “Livin’ la Vida Loca” în 1999 l-a propulsat pe scena muzicală internațională. De-a lungul carierei sale, a lansat numeroase albume de succes, a câștigat premii importante (inclusiv Grammy și Latin Grammy) și a susținut turnee mondiale. Pe lângă muzică, a avut roluri în televiziune și teatru, inclusiv pe Broadway. Artistul este cunoscut și pentru implicarea sa în activități umanitare. A fondat Fundația Ricky Martin, care luptă pentru protejarea drepturilor copiilor și împotriva exploatării acestora.

Lemmy Kilmister a fost un muzician britanic legendar, cunoscut mai ales ca fondator, basist și solist al trupei Motörhead. Născut pe 24 decembrie 1945 în Staffordshire, Anglia, Lemmy a devenit una dintre cele mai influente figuri din istoria muzicii rock și heavy metal. Stilul său muzical dur, vocea inconfundabilă și atitudinea rebelă au definit sunetul Motörhead, o combinație puternică de rock, punk și metal. Piese precum Ace of Spades, Overkill și Bomber au devenit emblematice și continuă să inspire generații de muzicieni. Dincolo de imaginea sa nonconformistă, Lemmy a fost apreciat pentru sinceritatea și pasiunea sa pentru muzică. A rămas activ pe scenă până aproape de finalul vieții sale, fiind respectat ca un simbol al autenticității și al libertății artistice.

Mircea Diaconu a fost un actor, regizor și om politic român, apreciat pentru contribuția sa importantă la cultura și viața publică din România. Născut la 24 decembrie 1950 în Vlădești, județul Vâlcea, el s-a remarcat încă din tinerețe prin talentul său artistic, devenind unul dintre cei mai îndrăgiți actori de teatru și film. A jucat în numeroase filme și spectacole de teatru, fiind cunoscut pentru naturalețea și profunzimea interpretărilor sale. Printre cele mai apreciate roluri se numără aparițiile sale în filmele românești clasice precum De ce trag clopotele, Mitică?, Buletin de București sau Filantropica, care l-au consacrat în fața publicului larg. Pe lângă cariera artistică, Mircea Diaconu a fost activ și în politică, ocupând funcții precum cea de senator și de europarlamentar. De-a lungul vieții, a susținut valorile culturii române și a promovat importanța artei în societate.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1922: Ava Gardner 🇺🇸🎬 a devenit cunoscută prin filmele „The Snows of Kilimanjaro” (Zăpezile de pe Kilimanjaro), unde a jucat alături de Gregory Peck, sau în „Mogambo” alături Clark Gable. Pentru acesta a fost nominalizată în 1953 la Oscar

🎂1944: Bela Kamocsa 🇷🇴🎸 membru fondator (1962) Phoenix, unde a fost prezent până în 1971. În 1982 întemeiază Bega Blues Band, una dintre primele formații românești de blues

🎂1945: Lemmy Kilmister 🇬🇧🎸 a fondat Motörhead. Înfățișarea și vocea gravă l-au făcut o persoană cult de neconfundat. A murit la 70 de ani, de cancer de prostată

🎂1949: Mircea Diaconu 🇷🇴🎬

🎂1967: Marina Scupra 🇷🇴🎤 În 1984 a obținut Trofeul Festivalului de la Mamaia interpretând melodia „Joc de copii”. A decedat la doar 49 de ani

🎂1971: Ricky Martin 🇺🇸🇪🇸🎤 a vândut peste 55 de milioane de albume în întreaga lume

🎂1974: Marcelo Salas 🇨🇱⚽️ Gheata de Bronz la Campionatul Mondial de Fotbal 1998

Decese 🕯

🕯️1524: Vasco da Gama 🇵🇹⚓️ a descoperit calea maritimă dintre Europa și India

🕯️1980: Karl Dönitz 🇩🇪🗣 după sinuciderea lui Adolf Hitler a îndeplinit pentru scurt timp, în perioada 30 aprilie – 23 mai 1945, funcția de președinte al Germaniei

🕯️1989: Danny Huwé 🇧🇪📺 a fost un jurnalist belgian angajat la postul tv WTM. Venise la București cu echipa sa din Sofia, Bulgaria, pentru a transmite reportaje despre revoluția română. A fost împușcat în cap de un lunetist în aceeași seară. În locul în care a decedat, zona Răzoare din Drumul Taberei, a fost construit un monument în memoria sa

Evenimente📋

📋🇷🇴 Ziua luptătorului antitero Pe 24 decembrie 1989, opt cadre din USLA și-au pierdut viața într-un eveniment controversat. După 1990, unitatea ia denumirea de Brigada Antiteroristă (BAT), fiind integrată în Serviciul Român de Informații

Calendar 🗒

🗒1777: O expediție condusă de James Cook a ajuns la Insula Crăciunului, cel mai mare atol de corali din lume

🗒1814: SUA și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord au semnat tratatul de la Gent, prin care au pus capăt Războiului din 1812

🗒1818: Austriacul Franz Gruber a compus muzica celebrului cântec de Crăciun „Stille Nacht”

🗒1865: Șase veterani sudiști ai Războiului Civil American au pus bazele organizației Ku Klux Klan

🗒1893: Industriașul american Henry Ford a testat primul său motor de automobil

🗒1897: Octavian Goga a debutat cu versuri în revista „Tribuna” din Sibiu

🗒1924: Albania devine republică

🗒1964: Inaugurarea Teatrului „Ion Creangă” din București cu premiera „Harap Alb”

🗒1968: Misiunea Apollo 8 a orbitat pentru prima dată în jurul Lunii. William Anders a fotografiat răsăritul Pământului

CITEȘTE ȘI:

23 Decembrie, calendarul zilei: Se încheie prima călătorie în jurul Pământului efectuată de o navă românească/ Moare Mihail Kalașnikov

22 Decembrie, calendarul zilei: Ralph Fiennes împlinește 63 de ani, Dan Petrescu 58. Andreea Marin face 51 de ani

21 Decembrie, calendarul zilei: Jane Fonda împlinește 88 de ani, Samuel L. Jackson 77. Premiera primului lung-metraj animat, color și cu sunet