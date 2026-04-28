28 Aprilie, calendarul zilei: Jessica Alba împlinește 45 de ani. Un american devine primul om care pleacă în spațiu ca turist

Elena Stănică-Ezeanu
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 28 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Jessica Alba este o actriță și antreprenoare americană. Născută pe 28 aprilie 1981, în Pomona, California, a devenit celebră încă din adolescență, odată cu rolul principal din serialul TV Dark Angel, produs de James Cameron. A apărut în filme populare precum Fantastic Four, Sin City și Into the Blue, fiind apreciată atât pentru talentul actoricesc, cât și pentru carisma sa. De-a lungul timpului, a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri de la Hollywood. Pe lângă actorie, este și cofondatoarea companiei The Honest Company, lansată în 2011, care produce articole ecologice și sigure pentru familie și copii. Prin această inițiativă, s-a remarcat ca o antreprenoare preocupată de sănătate și sustenabilitate. Este căsătorită cu producătorul de film Cash Warren, cu care are trei copii, şi vorbește frecvent despre echilibrul dintre carieră și familie. A apărut în numeroase clasamente ale celor mai frumoase femei din lume și a devenit un simbol al eleganței și al succesului modern. Jessica Alba este considerată un model de succes atât în industria divertismentului, cât și în mediul de afaceri, îmbinând cariera artistică cu cea antreprenorială.

Jessica Alba

Pe 28 aprilie 2001 a avut loc un moment istoric pentru explorarea spațiului: Dennis Tito, un om de afaceri american, a devenit primul turist spațial din lume. El a zburat la bordul navei Soyuz TM-32, lansată de agenția Roscosmos, având ca destinație Stația Spațială Internațională. Dennis Tito, fost inginer și investitor, a plătit aproximativ 20 de milioane de dolari pentru această călătorie, deschizând astfel o nouă eră în domeniul turismului spațial. Deși inițial misiunea a fost privită cu scepticism de către NASA, zborul s-a desfășurat cu succes. Pe durata șederii sale de aproximativ 8 zile pe Stația Spațială Internațională, Tito a realizat experimente simple și a trăit condițiile de imponderabilitate. Evenimentul a demonstrat că accesul civililor în spațiu este posibil și a pus bazele unei industrii care continuă să se dezvolte și astăzi.

Dennis Tito, primul turist spațial din lume

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂32: Marcus Salvius Otho♛, împărat roman
🎂1925: Bruce Kirby 🇺🇸🎬
🎂1926: Harper Lee 🇺🇸✒️ To Kill a Mockingbird (1961) – roman premiat cu Pulitzer
🎂1937: Saddam Hussein 🇮🇷🗣
🎂1950: Jay Leno 🇺🇸📺
🎂1953: Bogdan Hossu 🇷🇴🗣, președintele Cartel Alfa
🎂1967: Kari Wuhrer 🇺🇸🎬 The Crossing Guard (1995), Thinner (1996), Anaconda (1997)
🎂1976: Alessandra Stoicescu 🇷🇴📺
🎂1981: Jessica Alba 🇺🇸🎬

Decese 🕯

🕯️1945: Benito Mussolini 🇮🇹🗣
🕯️2000: Aleksandr Lebed 🇷🇺🗣, general, fost comandant al Armatei a 14-a din Transnistria

Evenimente📋

📋🆘Ziua internațională pentru comemorarea victimelor accidentelor de muncă
📋🆘Ziua Internațională pentru Sănătate și Securitate la locul de muncă

Calendar 🗒

🗒1502: Se încheie traducerea în limba germană a letopisețului slavon al domniei lui Ștefan cel Mare – „Die Kronicke des Stephan Voyvoda” – denumită și „Cronica moldo–germană” sau „Cronica lui Ștefan cel Mare”
🗒1859: Alexandru Ioan Cuza înființează Biroul de Statistică al Țării Românești
🗒1908: A fost înființată Societatea Scriitorilor Români
🗒1920: Azerbaidjan intră in componența Uniunii Sovietice
🗒1952: Ia sfârșit ocupația Japoniei de către SUA
🗒1969: Charles de Gaulle demisionează din funcția de președinte al Franței
🗒1992: Se încheie procesul fostului șef al Securității, Iulian Vlad, care este condamnat la 12 ani închisoare și degradare militară
🗒1997: Semnarea protocolului de înfrățire a orașelor Suceava și Chișinău
🗒2001: Milionarul american Dennis Tito a devenit primul om care a plecat în spațiu ca turist
🗒2001: S-a lansat Teatrul Național pentru Copii

CITEȘTE ȘI:

27 Aprilie, calendarul zilei: Steaua pierde accederea în finala cupei UEFA. Cel mai mare avion de pasageri efectuează primul său zbor

26 Aprilie, calendarul zilei: Jet Li împlinește 63 de ani, Melania Trump 56. 40 de ani de la accidentul nuclear devastator de la Cernobîl

25 Aprilie, calendarul zilei: Al Pacino împlinește 86 de ani, Renée Zellweger 57. România și Bulgaria semnează Tratatul de aderare la UE

Recomandarea video

Citește și

LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1524. Rezervoare rusești de stocare a petrolului, ținta unui atac cu drone
07:33
Război în Ucraina, ziua 1524. Rezervoare rusești de stocare a petrolului, ținta unui atac cu drone
SANCȚIUNI Amendă de 500 lei pentru toți românii care locuiesc la curte, au câine și refuză să cumpere acest obiect banal
07:26
Amendă de 500 lei pentru toți românii care locuiesc la curte, au câine și refuză să cumpere acest obiect banal
ACTUALITATE Valentin Stan: Au existat speculații că și mentalistul de lângă Trump ar fi fost pus acolo ca parte din scenariu
06:30
Valentin Stan: Au existat speculații că și mentalistul de lângă Trump ar fi fost pus acolo ca parte din scenariu
CONTROVERSĂ S-a declanșat operațiunea digitală: „Susțin Bolojan!” Zeci de pagini și grupuri au apărut peste noapte. Gândul a descoperit conturi de boți, unele folosite și la fraude online, toate dedicate lui Bolojan
06:00
S-a declanșat operațiunea digitală: „Susțin Bolojan!” Zeci de pagini și grupuri au apărut peste noapte. Gândul a descoperit conturi de boți, unele folosite și la fraude online, toate dedicate lui Bolojan
STATISTICĂ Sondaj Gândul. Ziarul a întrebat cititorii: „Vă doriți ca PSD și AUR să guverneze împreună?” Răspunsurile au fost 64% VS. 35%. Care a fost rezultatul. Au votat 2.700 de cititori
06:00
Sondaj Gândul. Ziarul a întrebat cititorii: „Vă doriți ca PSD și AUR să guverneze împreună?” Răspunsurile au fost 64% VS. 35%. Care a fost rezultatul. Au votat 2.700 de cititori
ACTUALITATE Valentin Stan: Charlie Kirk a murit din cauza propagandei care a ajuns să ucidă
06:00
Valentin Stan: Charlie Kirk a murit din cauza propagandei care a ajuns să ucidă
Mediafax
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Digi24
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
Cancan.ro
ALERTĂ medicală în România! Doctorii trag un semnal de alarmă după creșterea neașteptată a cazurilor
Prosport.ro
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu! „Vineri, după infarct...”
Adevarul
Fostul combinat din Oțelu Roșu, readus la viață. Uzina lui Umbrărescu schimbă fața orașului monoindustrial
Mediafax
Un studiu arată că și cantitățile mici de alcool pot afecta creierul
Click
Adela Popescu, vacanță spectaculoasă alături de Radu Vâlcan. Unde au călătorit cei doi: „Să nu vă luați soț căruia îi place sportul!”
Digi24
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
Cancan.ro
Ce a făcut Codruța Filip cu cei 24.000 euro primiți de la Pro TV pentru participarea la Desafio. Pe ce a 'spart' toți banii
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Descopera.ro
Noi reguli pe plajele din Grecia din cauza numărului prea mare de turiști
POLITICĂ Politico: Alianța PSD-AUR, testul credibilității stângii europene în raport cu extrema dreaptă. Socialiștii din UE n-au știut de mișcarea din România
08:03
Politico: Alianța PSD-AUR, testul credibilității stângii europene în raport cu extrema dreaptă. Socialiștii din UE n-au știut de mișcarea din România
ECONOMIE Prețul petrolului Brent a sărit 109 dolari, după eșecul negocierilor SUA – Iran. Criza din Strâmtoarea Ormuz continuă
07:24
Prețul petrolului Brent a sărit 109 dolari, după eșecul negocierilor SUA – Iran. Criza din Strâmtoarea Ormuz continuă
EXCLUSIV Cum trăiește, în pușcărie, Dani Mocanu. Ce îl rugase manelistul pe directorul penitenciarului
05:00
Cum trăiește, în pușcărie, Dani Mocanu. Ce îl rugase manelistul pe directorul penitenciarului
ULTIMA ORĂ Regele Charles și Regina Camilla au ajuns în SUA. Cei doi au fost întâmpinați de Donald Trump și Melania Trump
00:04
Regele Charles și Regina Camilla au ajuns în SUA. Cei doi au fost întâmpinați de Donald Trump și Melania Trump
CONTROVERSĂ Alianța NATO, afectată de declarațiile lui Donald Trump, ia în considerare să anuleze summitul de anul acesta din Turcia
22:59
Alianța NATO, afectată de declarațiile lui Donald Trump, ia în considerare să anuleze summitul de anul acesta din Turcia
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 28 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 28 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu

Cele mai noi

Trimite acest link pe