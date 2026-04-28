28 Aprilie, calendarul zilei: Jessica Alba împlinește 45 de ani. Un american devine primul om care pleacă în spațiu ca turist

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 28 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Jessica Alba este o actriță și antreprenoare americană. Născută pe 28 aprilie 1981, în Pomona, California, a devenit celebră încă din adolescență, odată cu rolul principal din serialul TV Dark Angel, produs de James Cameron. A apărut în filme populare precum Fantastic Four, Sin City și Into the Blue, fiind apreciată atât pentru talentul actoricesc, cât și pentru carisma sa. De-a lungul timpului, a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri de la Hollywood. Pe lângă actorie, este și cofondatoarea companiei The Honest Company, lansată în 2011, care produce articole ecologice și sigure pentru familie și copii. Prin această inițiativă, s-a remarcat ca o antreprenoare preocupată de sănătate și sustenabilitate. Este căsătorită cu producătorul de film Cash Warren, cu care are trei copii, şi vorbește frecvent despre echilibrul dintre carieră și familie. A apărut în numeroase clasamente ale celor mai frumoase femei din lume și a devenit un simbol al eleganței și al succesului modern. Jessica Alba este considerată un model de succes atât în industria divertismentului, cât și în mediul de afaceri, îmbinând cariera artistică cu cea antreprenorială.

Pe 28 aprilie 2001 a avut loc un moment istoric pentru explorarea spațiului: Dennis Tito, un om de afaceri american, a devenit primul turist spațial din lume. El a zburat la bordul navei Soyuz TM-32, lansată de agenția Roscosmos, având ca destinație Stația Spațială Internațională. Dennis Tito, fost inginer și investitor, a plătit aproximativ 20 de milioane de dolari pentru această călătorie, deschizând astfel o nouă eră în domeniul turismului spațial. Deși inițial misiunea a fost privită cu scepticism de către NASA, zborul s-a desfășurat cu succes. Pe durata șederii sale de aproximativ 8 zile pe Stația Spațială Internațională, Tito a realizat experimente simple și a trăit condițiile de imponderabilitate. Evenimentul a demonstrat că accesul civililor în spațiu este posibil și a pus bazele unei industrii care continuă să se dezvolte și astăzi.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂32: Marcus Salvius Otho♛, împărat roman

🎂1925: Bruce Kirby 🇺🇸🎬

🎂1926: Harper Lee 🇺🇸✒️ To Kill a Mockingbird (1961) – roman premiat cu Pulitzer

🎂1937: Saddam Hussein 🇮🇷🗣

🎂1950: Jay Leno 🇺🇸📺

🎂1953: Bogdan Hossu 🇷🇴🗣, președintele Cartel Alfa

🎂1967: Kari Wuhrer 🇺🇸🎬 The Crossing Guard (1995), Thinner (1996), Anaconda (1997)

🎂1976: Alessandra Stoicescu 🇷🇴📺

🎂1981: Jessica Alba 🇺🇸🎬

Decese 🕯

🕯️1945: Benito Mussolini 🇮🇹🗣

🕯️2000: Aleksandr Lebed 🇷🇺🗣, general, fost comandant al Armatei a 14-a din Transnistria

Evenimente📋

📋🆘Ziua internațională pentru comemorarea victimelor accidentelor de muncă

📋🆘Ziua Internațională pentru Sănătate și Securitate la locul de muncă

Calendar 🗒

🗒1502: Se încheie traducerea în limba germană a letopisețului slavon al domniei lui Ștefan cel Mare – „Die Kronicke des Stephan Voyvoda” – denumită și „Cronica moldo–germană” sau „Cronica lui Ștefan cel Mare”

🗒1859: Alexandru Ioan Cuza înființează Biroul de Statistică al Țării Românești

🗒1908: A fost înființată Societatea Scriitorilor Români

🗒1920: Azerbaidjan intră in componența Uniunii Sovietice

🗒1952: Ia sfârșit ocupația Japoniei de către SUA

🗒1969: Charles de Gaulle demisionează din funcția de președinte al Franței

🗒1992: Se încheie procesul fostului șef al Securității, Iulian Vlad, care este condamnat la 12 ani închisoare și degradare militară

🗒1997: Semnarea protocolului de înfrățire a orașelor Suceava și Chișinău

🗒2001: Milionarul american Dennis Tito a devenit primul om care a plecat în spațiu ca turist

🗒2001: S-a lansat Teatrul Național pentru Copii

