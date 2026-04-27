27 Aprilie, calendarul zilei: Steaua pierde accederea în finala cupei UEFA. Cel mai mare avion de pasageri efectuează primul său zbor

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 27 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Pe 27 aprilie 2006, Steaua București a fost foarte aproape de o performanță istorică în Cupa UEFA, dar a ratat calificarea în finală în fața echipei engleze Middlesbrough FC. Semifinala s-a disputat în dublă manșă. În tur, Steaua a câștigat cu 1-0, rezultat care a creat mari speranțe pentru calificare. În retur însă, desfășurat în Anglia, Middlesbrough a reușit o revenire spectaculoasă, câștigând cu 4-2 și obținând calificarea în finală. Meciul a fost unul dramatic, cu multe momente tensionate și schimbări de scor, iar eliminarea a fost una dureroasă pentru echipa română și suporteri, mai ales după avantajul obținut în prima manșă. Performanța din sezonul 2005-2006 rămâne totuși una dintre cele mai bune din istoria recentă a clubului Steaua, fiind una dintre rarele ocazii în care o echipă românească a fost atât de aproape de o finală europeană.

Pe 27 aprilie 2005 a avut loc primul zbor al avionului Airbus A380, considerat cel mai mare avion de pasageri construit vreodată. Evenimentul a avut loc pe aeroportul din Toulouse, unde aeronava a decolat pentru prima dată în cadrul testelor. Zborul inaugural a durat aproximativ patru ore și a fost un moment istoric pentru industria aeronautică, marcând debutul unui proiect ambițios dezvoltat de compania Airbus. Avionul a fost conceput pentru a transporta un număr foarte mare de pasageri pe rute lungi, oferind un nivel ridicat de confort și eficiență. Succesul primului zbor a confirmat viabilitatea designului și a deschis drumul pentru certificarea și introducerea în serviciul comercial, care a urmat câțiva ani mai târziu. Airbus A380 a rămas un simbol al ingineriei moderne și al ambiției în aviație, fiind apreciat pentru dimensiunile sale impresionante și tehnologia avansată.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1791: Samuel Morse🕹🇺🇸, inventatorul codului Morse

🎂1822: Ulysses Grant☆, al 18-lea președinte 🇺🇸

🎂1937: Sandy Dennis 🇺🇸🎬 oscar rol secundar Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1966). A murit la 54 de ani, de cancer ovarian

🎂1959: Cezar Preda 🇷🇴🗣

🎂1968: Cristian Mungiu 🇷🇴🎥

Decese 🕯

🕯️1521: Ferdinand Magellan 🇵🇹🛞 navigator

🕯️1872: Ion Heliade Rădulescu 🇷🇴✒️ scriitor, filolog și om politic român, membru fondator al Academiei Române și primul său președinte, considerat cea mai importantă personalitate din cultura română prepașoptistă

🕯️2002: Ruth Handler 🇺🇸💃 femeie de afaceri și inventatoare americană cunoscută în primul rând pentru crearea păpușii Barbie

🕯️2023: Jerry Springer 🇺🇸📺 renumit pentru talk show-ul tabloid „The Jerry Springer Show” (1991 – 2018)

Evenimente📋

📋🇲🇩 Ziua drapelului național al Republicii Moldova

📋Ziua mondială a oraşelor înfrăţite

Calendar 🗒

🗒1578: În ciuda interdicțiilor, are loc duelul Mignonilor, unul dintre cele mai faimoase dueluri din istoria Franței

🗒1667: Poetul John Milton, sărac și orb, este nevoit să vândă drepturile de autor pentru poemul Paradisul pierdut. Suma primită: 10£

🗒1865: SUA: nava cu aburi Sultana, purtând 2.300 de pasageri a explodat și s-a scufundat în Mississippi omorând 1.700 de oameni

🗒1922: În Valea Jiului are loc o explozie provocată în mina de cărbune Aurelia, care a dus la decesul a 82 de mineri

🗒1931: George Enescu a terminat orchestrația operei „Oedip”

🗒1945: Benito Mussolini este arestat de partizanii italieni la Dongo, în timp ce încerca să scape deghizat ca un soldat german

🗒1948: Lucrețiu Pătrășcanu a fost arestat sub acuzație falsă de complot

🗒1992: Este proclamată Republica Federală Iugoslavia, care cuprinde Serbia și Muntenegru

🗒1994: Au avut loc primele alegeri multirasiale din Africa de Sud.

🗒2002: Echipa masculină a României a devenit campioană europeană la gimnastică

🗒2012: Guvernul Ungureanu a căzut în urma adoptării Moțiunii de cenzură intitulate „Opriți Guvernul șantajabil. Așa nu, niciodată” organizată de USL, după cel mai scurt mandat din istoria României moderne (doar 78 de zile de la învestire)

