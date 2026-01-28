28 Ianuarie, calendarul zilei: Alan Alda împlinește 90 de ani. Răzvan Ciobanu ar fi împlinit 50 de ani. Are loc catastrofa navetei spațiale Challenger

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 28 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Alan Alda este un actor, regizor și scriitor american, cunoscut mai ales pentru rolul căpitanului Benjamin Franklin “H”awkeye Pierce din M*A*S*H, unul dintre cele mai apreciate seriale TV din toate timpurile. Născut pe 28 ianuarie 1936, Alda s-a remarcat nu doar prin talentul său comic, ci și prin profunzimea și umanitatea pe care le-a adus personajelor sale. De-a lungul timpului, a apărut în numeroase filme și seriale de succes, precum The Aviator, Crimes and Misdemeanors, Marriage Story, The West Wing și 30 Rock. Interpretările sale sunt apreciate pentru naturalețe, inteligență și subtilitate. A avut o carieră solidă ca regizor și scenarist, câștigând numeroase premii Emmy și Globuri de Aur. Dincolo de actorie, a fost gazda emisiunii Scientific American Frontiers și a fondat “Alan Alda Center for Communicating Science”, unde încurajează oamenii de știință să explice clar și empatic ideile complexe. În ultimii ani, a vorbit deschis despre lupta sa cu boala Parkinson, devenind o voce importantă pentru conștientizare și acceptare.

Răzvan Ciobanu a fost unul dintre cei mai importanți creatori de modă din România, o personalitate complexă care a influențat profund industria fashion autohtonă. S-a născut pe 28 ianuarie 1976, la București, și a devenit cunoscut la începutul anilor 2000, într-o perioadă în care moda românească era încă în formare. Prin viziunea sa modernă, occidentală și nonconformistă, a contribuit decisiv la ridicarea standardelor din domeniu. A prezentat colecții în cadrul unor evenimente importante precum Romanian Fashion Week și a colaborat cu numeroși artiști, vedete și publicații de profil, devenind un reper de stil și profesionalism. A fost și stilist, consultant de imagine și jurat în emisiuni de televiziune, unde s-a făcut remarcat prin discursul său direct, lucid și exigent. Viața sa personală a fost adesea în atenția publicului, iar el a vorbit deschis despre luptele sale interioare, dependențe și dorința de reinventare. Răzvan Ciobanu a murit la 43 de ani, în aprilie 2019, într-un accident rutier petrecut în zona localității Săcele, dar influența și moștenirea sa artistică rămân relevante și astăzi.

La 28 ianuarie 1986 a avut loc una dintre cele mai grave tragedii din istoria explorării spațiului: catastrofa navetei spațiale “Challenger”. La doar 75 de secunde de la lansare, naveta a explodat deasupra Oceanului Atlantic, în timpul misiunii STS-51-L, provocând moartea tuturor celor șapte membri ai echipajului. Accidentul a fost cauzat de defectarea unui inel de etanșare (O-ring) la una dintre rachetele de rapel, problemă agravată de temperaturile extrem de scăzute din dimineața lansării. Tragedia, transmisă în direct la televiziune, a șocat întreaga lume și a dus la suspendarea temporară a programului spațial american. Dezastrul “Challenger” a determinat schimbări majore în procedurile de siguranță ale NASA și rămâne un moment de reflecție asupra riscurilor explorării spațiului.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1608: Giovanni Alfonso Borelli 🇮🇹🧮 considerat întemeietorul biomecanicii. Cam prin 1640 face cunoștință cu Galileo Galilei la Florența. Marele om de știință avea să-l influențeze în ceea ce privește aplicarea metodei științifice în cercetare

🎂1811: Ioan Maiorescu 🇷🇴✒️ profesor de istorie, director al Școlii Centrale din Craiova, agent diplomatic al guvernului Țării Românești pe lângă dieta germană de la Frankfurt pe Main, tatăl lui Titu Maiorescu

🎂1880: Camil Ressu 🇷🇴🎨 prin întreaga sa activitate artistică, pedagogică și socială, a fost una din personalitățile marcante ale artei românești

🎂1887: Arthur Rubinstein 🇵🇱🇺🇸🎹 unul dintre cei mai mari pianiști ai secolului al XX-lea

🎂1886: Martha Bibescu 🇷🇴✒️ S-a distins prin întreaga ei operă ca o prezență de o mare noblețe de spirit, una din primele femei-mason ale României și una dintre cele mai frumoase și cunoscute românce ale începutului de secol XX

🎂1912: Jackson Pollock 🇺🇸🎨 unul dintre exponenții majori ai expresionismului abstract

🎂1936: Alan Alda 🇺🇸🎬 faimos în special pentru rolul Hawkeye Pierce din serialul M*A*S*H

🎂1955: Nicolas Sarkozy 🇫🇷🗣

🎂1976: Răzvan Ciobanu 🇷🇴👗 creator de modă, a decedat la 43 de ani, accident rutier

🎂1978: Gianluigi Buffon 🇮🇹⚽️ unul dintre cei mai buni portari din toate timpurile. Este jucătorul cu cele mai multe selecții la Echipa națională de fotbal a Italiei

🎂1981: Elijah Wood 🇺🇸🎬 Frodo Baggins, în trilogia Stăpânul Inelelor

🎂1992: Matilda Lutz 🇮🇹🎬 Revenge (2017), Reptile (2023), Magpie (2024), Red Sonja (2025)

🎂1993: Will Poulter 🇺🇸🎬 We’re the Millers (2013), Black Mirror: Bandersnatch (2018), Midsommar (2019)

Decese 🕯

🕯️814: Carol cel Mare ♛ fondator al Imperiului Carolingian. În timpul domniei sale a cucerit Italia și a fost încoronat Imperator Augustus de papa Leon al III-lea pe 25 decembrie 800, unii istorici văzând aceasta ca o încercare de a reînvia Imperiul Roman de Apus. Este considerat uneori ca părintele fondator al Franței și al Germaniei. Unii istoriografi îl consideră drept părinte al Europei. A fost primul conducător al unui imperiu în Europa occidentală, de la prăbușirea Imperiului Roman cu capitala la Roma

🕯️1725: Petru cel Mare 🇷🇺♛

🕯️1898: Alexandru Flechtenmacher 🇷🇴🎼 compozitor, violonist, dirijor și pedagog din Regatul României, autorul muzicii pentru Hora Uniri

🕯️1931: Henri Mathias Berthelot 🇷🇴🇫🇷✩ începând cu octombrie 1916 a fost detașat în România, ca șef al Misiunii Militare Franceze. Pe toată durata misiunii în România a asigurat și rolul de consilier militar al regelui Ferdinand, comandantul de căpetenie al Armatei României. A fost decorat cu cele mai înalte distincții ale statului român, a fost declarat cetățean de onoare al României și a fost ales membru de onoare al Academiei Române

🕯️1988: Klaus Fuchs 🇩🇪🇬🇧☢️ specialist în fizica nucleului atomic, participant la Proiectul Manhattan și spion sovietic

Evenimente📋

📋🆘☢️ Ziua internațională a mobilizării împotriva războiului nuclear

📋🌐 Ziua mondială a protecției datelor

Calendar 🗒

🗒1813: Jane Austen publică pentru prima dată în UK Mândrie și prejudecată

🗒1865: S-a întemeiat Societatea culturală „Ateneul Român”, din inițiativa lui Constantin Esarcu, Nicolae Kretzulescu și V.A. Urechia

🗒1871: Războiul franco-prusac: Parisul capitulează în fața armatelor prusace

🗒1933: Guvernul condus de Alexandru Vaida-Voievod semnează, sub auspiciile Ligii Națiunilor, „Acordul de la Viena”, care asigura împrumuturile capitaliștilor străini, contractate în vederea „asanării economico-financiare a țării”, prin reducerea salariilor, concedierea a 30% dintre muncitori și funcționari, sporirea și încasarea regulată a impozitelor

🗒1933: După o întâlnire cu președintele Paul von Hindenburg, cancelarul german Kurt von Schleicher demisionează și recomandă numirea lui Adolf Hitler în calitate de cancelar

🗒1941: După rebeliunea legionară din 21 ianuarie – 23 ianuarie 1941, se constituie un nou guvern, prezidat de generalul Ion Antonescu, format exclusiv din militari și tehnicieni

🗒1986: Are loc catastrofa navetei spațiale „Challenger”, a cărei explozie, la 75 de secunde de la lansare, a provocat moartea celor 7 astronauți aflați la bord

🗒1983: Are loc primul zbor cu pasageri al primului avion de pasageri produs în România, RomBac 1 – 11, pe ruta București – Timișoara

🗒1990: În Piața Victoriei din București, se înfruntă două tabere: una a simpatizanților FSN și cealaltă a partidelor politice care protestează împotriva hotărîrii FSN de a participa la alegeri

🗒1999: Este înființată, la București, Academia Română de Aviație

🗒2001: Naufragiul vasului ucrainean Pamiat Merkuria, în Marea Neagră, soldat cu decesul a 16 de persoane și dispariția altor 3

