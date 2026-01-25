25 Ianuarie, calendarul zilei: Se înregistrează cea mai scăzută temperatură din România: -38,5 °C. Volodimir Zelenski împlinește 48 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 25 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Pe 25 ianuarie 1942, s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură măsurată vreodată pe teritoriul României: –38,5 °C, la stația meteorologică din Bod, situată în Depresiunea Brașovului. Acest record termic negativ a fost consemnat în timpul unei ierni deosebit de aspre, caracterizată prin valuri de aer polar și condiții meteorologice extreme. Temperatura extrem de scăzută a avut efecte semnificative asupra populației, agriculturii și infrastructurii, marcând una dintre cele mai dificile perioade climatice din istoria țării. Evenimentul rămâne un reper important în climatologia României, fiind frecvent menționat în studiile meteorologice ca exemplu al potențialului climatic extrem al regiunilor depresionare din centrul țării.

Volodimir Zelenski este un politician și fost actor ucrainean, cunoscut pe plan internațional ca președinte al Ucrainei din anul 2019. S-a născut la 25 ianuarie 1978, în orașul Krîvîi Rih, și a fost inițial o figură populară în lumea divertismentului, devenind celebru ca actor și producător de televiziune. A intrat în politică într-un context de nemulțumire publică față de clasa politică tradițională, câștigând alegerile prezidențiale cu un mesaj axat pe reformă, lupta împotriva corupției și apropierea de valorile democratice europene. După declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în 2022, el s-a remarcat prin rolul său de lider ferm și prin capacitatea de a mobiliza sprijin intern și internațional. Astăzi, Volodimir Zelenski este considerat un simbol al rezistenței și al determinării poporului ucrainean în fața agresiunii externe.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1882: Virginia Woolf 🇬🇧✒️ una dintre figurile moderniste literare de frunte ale secolului al XX-lea

🎂1931: Ion Hobana 🇷🇴✒️ antologator, autor, critic literar, scriitor și teoretician literar contemporan, specializat în analizarea literaturii științifico-fantastice

🎂1938: Etta James 🇺🇸🎤 Cunoscută pentru vocea sa gravă, caracteristică contraltelor

🎂1942: Eusébio 🇵🇹⚽️ A ajutat Portugalia să ajungă pe locul 3 la Mondialul de fotbal din 1966, devenind golgheterul turneului, și a fost ales Fotbalistul European al Anului în 1965. A jucat la Benfica Lisabona timp de 15 ani și este golgheterul all-time al echipei, înscriind 727 de goluri în 715 meciuri numai în campionatul Portugaliei

🎂1944: Ion Dolănescu 🇷🇴🎤

🎂1978: Volodimir Zelenski 🇺🇦🗣

Decese 🕯

🕯️1947: Al Capone 🇺🇸💰 unul din cei mai faimoși gangsteri americani din anii 1920-1930. Fiu al unei familii de imigranți italieni din zona Napoli, a dominat lumea interlopă din Chicago, ajungând conducătorul unei mari rețele de crimă organizată

🕯️1990: Ava Gardner 🇺🇸🎬 a devenit cunoscută prin filmele „The Snows of Kilimanjaro” (Zăpezile de pe Kilimanjaro), unde a jucat alături de Gregory Peck, sau în „Mogambo” alături Clark Gable. Pentru acesta a fost nominalizată în 1953 la Oscar

🕯️2012: Emil Hossu 🇷🇴🎭🎬

🕯️2015: Demis Roussos 🇬🇷🎤 a vândut peste 60 de milioane de albume în lumea întreagă, lansând cântece precum „Forever And Ever”, „Goodbye, My Love, Goodbye” și „My Friend the Wind”

🕯️2017: John Hurt 🇬🇧🎬 cunoscut pentru roluri ca Joseph Merrick în The Elephant Man, Winston Smith în 1984, Mr. Braddock în The Hit, Stephen Ward în Scandal și Quentin Crisp în The Naked Civil Servant și An Englishman in New York

🕯️2018: Neagu Djuvara 🇷🇴🇫🇷✒️ diplomat, filosof, istoric, jurnalist și romancier, s-a născut într-o familie avută, cu rudele din partea tatălui de origine aromână, comercianți așezați în țările române la sfârșitul secolului al XVIII-lea, ce a dat mulți oameni politici, diplomați și universitari de prestigiu. A trăit 101 ani

Calendar 🗒

🗒41: Claudius este acceptat ca împărat roman de către Senat

🗒1515: La Catedrala din Reims are loc încoronarea lui Francisc I al Franței, unde noul monarh este uns cu uleiul lui Clovis și încins cu sabia lui Carol cel Mare

🗒1554: Misionarii iezuiți José de Anchieta și Manuel da Nóbrega au înființat o misiune pe coasta de est a Braziliei, misiune ce avea apoi să devină orașul São Paulo

🗒1755: La sugestia lui Mihail Vasilievici Lomonosov, printr-un decret al împărătesei Elisabeta I, se înființează la Moscova, prima universitate din Rusia

🗒1858: „Marșul nupțial”, de Felix Mendelssohn, devine marșul popular al nunților după ce este cântat la căsătoria fiicei Reginei Victoria, Prințesa Victoria, cu Prințul Friedrich al Prusiei

🗒1859: Alexandru Ioan Cuza îl numește pe Ioan Alexandru Filipescu drept prim-ministru al Țării Românești

🗒1864: A fost inaugurat Spitalul Colentina din București

🗒1918: Republica Populară Ucraineană își declară independența față de Rusia sovietică

🗒1919: Președintele SUA Woodrow Wilson propune la Conferința de pace de la Paris crearea Ligii Națiunilor

🗒1924: Au început primele Jocuri Olimpice de Iarnă în Franța, la Chamonix

🗒1942: Se înregistrează cea mai scăzută temperatură din România: -38,5 °C la Bod, în Depresiunea Brașovului

🗒1949: Au fost acordate primele premii Emmy

🗒1949: Este creat Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER), de către țările central și est-europene, satelite ale Rusiei

🗒1970: Are loc premiera filmului „MASH” (regizor Robert Altman)

🗒1988: Inaugurarea Bibliotecii Române din Paris

🗒1999: Cutremur cu magnitudinea de 6 grade pe scara Richter în Columbia. Au decedat 1.171 de oameni

🗒2004: Roverul Opportunity a aterizat pe suprafața planetei Marte, într-un mic crater

🗒2006: Unitatea teroristă radicală Hamas, care pune sub semnul întrebării dreptul Israelului la existență, câștigă alegerile pentru consiliul legislativ din teritoriile palestiniene cu o largă majoritate și înlocuiește Fatah, care a condus până atunci

