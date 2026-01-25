Prima pagină » Actualitate » 25 Ianuarie, calendarul zilei: Se înregistrează cea mai scăzută temperatură din România: -38,5 °C. Volodimir Zelenski împlinește 48 de ani

25 Ianuarie, calendarul zilei: Se înregistrează cea mai scăzută temperatură din România: -38,5 °C. Volodimir Zelenski împlinește 48 de ani

Elena Stănică-Ezeanu
25 ian. 2026, 07:15, Actualitate
25 Ianuarie, calendarul zilei: Se înregistrează cea mai scăzută temperatură din România: -38,5 °C. Volodimir Zelenski împlinește 48 de ani
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 25 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Pe 25 ianuarie 1942, s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură măsurată vreodată pe teritoriul României: –38,5 °C, la stația meteorologică din Bod, situată în Depresiunea Brașovului. Acest record termic negativ a fost consemnat în timpul unei ierni deosebit de aspre, caracterizată prin valuri de aer polar și condiții meteorologice extreme. Temperatura extrem de scăzută a avut efecte semnificative asupra populației, agriculturii și infrastructurii, marcând una dintre cele mai dificile perioade climatice din istoria țării. Evenimentul rămâne un reper important în climatologia României, fiind frecvent menționat în studiile meteorologice ca exemplu al potențialului climatic extrem al regiunilor depresionare din centrul țării.

Volodimir Zelenski este un politician și fost actor ucrainean, cunoscut pe plan internațional ca președinte al Ucrainei din anul 2019. S-a născut la 25 ianuarie 1978, în orașul Krîvîi Rih, și a fost inițial o figură populară în lumea divertismentului, devenind celebru ca actor și producător de televiziune. A intrat în politică într-un context de nemulțumire publică față de clasa politică tradițională, câștigând alegerile prezidențiale cu un mesaj axat pe reformă, lupta împotriva corupției și apropierea de valorile democratice europene. După declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în 2022, el s-a remarcat prin rolul său de lider ferm și prin capacitatea de a mobiliza sprijin intern și internațional. Astăzi, Volodimir Zelenski este considerat un simbol al rezistenței și al determinării poporului ucrainean în fața agresiunii externe.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1882: Virginia Woolf 🇬🇧✒️ una dintre figurile moderniste literare de frunte ale secolului al XX-lea
🎂1931: Ion Hobana 🇷🇴✒️ antologator, autor, critic literar, scriitor și teoretician literar contemporan, specializat în analizarea literaturii științifico-fantastice
🎂1938: Etta James 🇺🇸🎤 Cunoscută pentru vocea sa gravă, caracteristică contraltelor
🎂1942: Eusébio 🇵🇹⚽️ A ajutat Portugalia să ajungă pe locul 3 la Mondialul de fotbal din 1966, devenind golgheterul turneului, și a fost ales Fotbalistul European al Anului în 1965. A jucat la Benfica Lisabona timp de 15 ani și este golgheterul all-time al echipei, înscriind 727 de goluri în 715 meciuri numai în campionatul Portugaliei
🎂1944: Ion Dolănescu 🇷🇴🎤
🎂1978: Volodimir Zelenski 🇺🇦🗣

Decese 🕯

🕯️1947: Al Capone 🇺🇸💰 unul din cei mai faimoși gangsteri americani din anii 1920-1930. Fiu al unei familii de imigranți italieni din zona Napoli, a dominat lumea interlopă din Chicago, ajungând conducătorul unei mari rețele de crimă organizată
🕯️1990: Ava Gardner 🇺🇸🎬 a devenit cunoscută prin filmele „The Snows of Kilimanjaro” (Zăpezile de pe Kilimanjaro), unde a jucat alături de Gregory Peck, sau în „Mogambo” alături Clark Gable. Pentru acesta a fost nominalizată în 1953 la Oscar
🕯️2012: Emil Hossu 🇷🇴🎭🎬
🕯️2015: Demis Roussos 🇬🇷🎤 a vândut peste 60 de milioane de albume în lumea întreagă, lansând cântece precum „Forever And Ever”, „Goodbye, My Love, Goodbye” și „My Friend the Wind”
🕯️2017: John Hurt 🇬🇧🎬 cunoscut pentru roluri ca Joseph Merrick în The Elephant Man, Winston Smith în 1984, Mr. Braddock în The Hit, Stephen Ward în Scandal și Quentin Crisp în The Naked Civil Servant și An Englishman in New York
🕯️2018: Neagu Djuvara 🇷🇴🇫🇷✒️ diplomat, filosof, istoric, jurnalist și romancier, s-a născut într-o familie avută, cu rudele din partea tatălui de origine aromână, comercianți așezați în țările române la sfârșitul secolului al XVIII-lea, ce a dat mulți oameni politici, diplomați și universitari de prestigiu. A trăit 101 ani

Calendar 🗒

🗒41: Claudius este acceptat ca împărat roman de către Senat
🗒1515: La Catedrala din Reims are loc încoronarea lui Francisc I al Franței, unde noul monarh este uns cu uleiul lui Clovis și încins cu sabia lui Carol cel Mare
🗒1554: Misionarii iezuiți José de Anchieta și Manuel da Nóbrega au înființat o misiune pe coasta de est a Braziliei, misiune ce avea apoi să devină orașul São Paulo
🗒1755: La sugestia lui Mihail Vasilievici Lomonosov, printr-un decret al împărătesei Elisabeta I, se înființează la Moscova, prima universitate din Rusia
🗒1858: „Marșul nupțial”, de Felix Mendelssohn, devine marșul popular al nunților după ce este cântat la căsătoria fiicei Reginei Victoria, Prințesa Victoria, cu Prințul Friedrich al Prusiei
🗒1859: Alexandru Ioan Cuza îl numește pe Ioan Alexandru Filipescu drept prim-ministru al Țării Românești
🗒1864: A fost inaugurat Spitalul Colentina din București
🗒1918: Republica Populară Ucraineană își declară independența față de Rusia sovietică
🗒1919: Președintele SUA Woodrow Wilson propune la Conferința de pace de la Paris crearea Ligii Națiunilor
🗒1924: Au început primele Jocuri Olimpice de Iarnă în Franța, la Chamonix
🗒1942: Se înregistrează cea mai scăzută temperatură din România: -38,5 °C la Bod, în Depresiunea Brașovului
🗒1949: Au fost acordate primele premii Emmy
🗒1949: Este creat Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER), de către țările central și est-europene, satelite ale Rusiei
🗒1970: Are loc premiera filmului „MASH” (regizor Robert Altman)
🗒1988: Inaugurarea Bibliotecii Române din Paris
🗒1999: Cutremur cu magnitudinea de 6 grade pe scara Richter în Columbia. Au decedat 1.171 de oameni
🗒2004: Roverul Opportunity a aterizat pe suprafața planetei Marte, într-un mic crater
🗒2006: Unitatea teroristă radicală Hamas, care pune sub semnul întrebării dreptul Israelului la existență, câștigă alegerile pentru consiliul legislativ din teritoriile palestiniene cu o largă majoritate și înlocuiește Fatah, care a condus până atunci

CITEȘTE ȘI:

24 Ianuarie, calendarul zilei: Nastassja Kinski împlinește 65 de ani. Deșteaptă-te, române! devine imn de stat al României

23 Ianuarie, calendarul zilei: Tiffani Thiessen împlinește 52 de ani. Ilfov devine al șaptelea sector al Capitalei

22 Ianuarie, calendarul zilei: Diane Lane împlinește 61 de ani. Moare Heath Ledger, la 28 de ani

Recomandarea video

Citește și

DECES Viceamiralul în retragere Dorin Dănilă a murit, la vârsta de 72 de ani. A fost șef al Forțelor Navale Române, în perioada 2006-2010
07:47
Viceamiralul în retragere Dorin Dănilă a murit, la vârsta de 72 de ani. A fost șef al Forțelor Navale Române, în perioada 2006-2010
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „NATO a fost o alianță unică în istorie și trebuia să se încheie în anii 1990”
07:30
Ion Cristoiu: „NATO a fost o alianță unică în istorie și trebuia să se încheie în anii 1990”
INTERVIU EXCLUSIV Povestea misteriosului inventator român care s-a tras în poză la Davos cu liderii Europei. A creat pastila care „construieşte” super-creiere rezistente la stres şi oboseală
05:00
Povestea misteriosului inventator român care s-a tras în poză la Davos cu liderii Europei. A creat pastila care „construieşte” super-creiere rezistente la stres şi oboseală
INCIDENT UPDATE | Copilul de 11 ani dat dispărut în București a fost găsit
21:06
UPDATE | Copilul de 11 ani dat dispărut în București a fost găsit
TEHNOLOGIE Alertă pentru utilizatorii Gmail. 149 de milioane de conturi au fost expuse online
20:53
Alertă pentru utilizatorii Gmail. 149 de milioane de conturi au fost expuse online
FLASH NEWS Descindere ca în filme într-un apartament din Capitală. Mascații au intrat peste un bărbat care își răpise concubina și copilul
19:12
Descindere ca în filme într-un apartament din Capitală. Mascații au intrat peste un bărbat care își răpise concubina și copilul
Mediafax
Papa Leon, speriat de AI! „Ne controlează viitorul...”
Digi24
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi reformate companiile într-un an, minte
Cancan.ro
Imaginile durerii cu tatăl lui Mario Berinde, adus din penitenciar sub escortă la înmormântarea fiului
Prosport.ro
FOTO. Fosta iubită a lui Gabi Torje, devastată de relația cu Alex Pițurcă: „Mi-a făcut rău!”
Adevarul
Cum ajung coafezele și neprofesioniștii să conducă România. Specialist în angajări la stat: „În 99% din cazuri, partidul alege”
Mediafax
Fostul senator a fost hirotonisit preot, la 70 de ani. Cine este Ilie Niță
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”
Cancan.ro
Schimbul de mesaje dintre Mario Berinde și călăul său, înainte de crimă. Cum a încercat adolescentul de 13 ani să-și acopere urmele
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
De ce hibridele sunt mai fiabile decât mașinile normale? Explicația unui mecanic
Descopera.ro
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Un fenomen mai „periculos” decât vortexul polar urmează în luna februarie
ACTUALITATE Adrian Năstase: „Războiul din Ucraina este un război de așteptare pentru ca americanii să-i câștige pe ruși de partea lor”
07:00
Adrian Năstase: „Războiul din Ucraina este un război de așteptare pentru ca americanii să-i câștige pe ruși de partea lor”
JOBURI Cele șapte greșeli pe care nu ar trebui să le faci niciodată la un interviu de angajare. Iată ce indică eticheta de business
05:51
Cele șapte greșeli pe care nu ar trebui să le faci niciodată la un interviu de angajare. Iată ce indică eticheta de business
EXCLUSIV Victimele lui Dani Mocanu atacă sentința definitivă cu recurs în casație. Avocat: “Inculpații susținuți de magistrați au primit pedepse sub minimul legal”
05:00
Victimele lui Dani Mocanu atacă sentința definitivă cu recurs în casație. Avocat: “Inculpații susținuți de magistrați au primit pedepse sub minimul legal”
MILITAR USS Zumwalt al Marinei SUA, primul distrugător hipersonic stealth, a finalizat testele pe mare. „Implicații semnificative pentru doctrina viitoare a războiului de suprafață”
05:00
USS Zumwalt al Marinei SUA, primul distrugător hipersonic stealth, a finalizat testele pe mare. „Implicații semnificative pentru doctrina viitoare a războiului de suprafață”
METEO Prognoză meteo Paște 2026 | Pe ce dată pică Paștele anul acesta și cum va fi vremea în România, potrivit meteorologilor Accuweather
00:00
Prognoză meteo Paște 2026 | Pe ce dată pică Paștele anul acesta și cum va fi vremea în România, potrivit meteorologilor Accuweather
BANI Bogdan Ivan, Ministrul Energiei, a anunțat că vor fi oferite ajutoare de până la 50 și 100 de lei, lunar, pentru consumatorii vulnerabili
23:13
Bogdan Ivan, Ministrul Energiei, a anunțat că vor fi oferite ajutoare de până la 50 și 100 de lei, lunar, pentru consumatorii vulnerabili

Cele mai noi

Trimite acest link pe