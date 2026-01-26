Prima pagină » Actualitate » 26 Ianuarie, calendarul zilei: José Mourinho împlinește 63 de ani. Moare Kobe Bryant, în urma unui accident de elicopter

Elena Stănică-Ezeanu
26 ian. 2026, 07:15, Actualitate
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 26 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

José Mourinho este un antrenor de fotbal portughez de renume mondial, considerat unul dintre cei mai influenți tehnicieni ai fotbalului modern. Născut la 26 ianuarie 1963, în Setúbal, Portugalia, și-a început cariera ca interpret și asistent tehnic, colaborând cu antrenori importanți precum Bobby Robson și Louis van Gaal. În această perioadă și-a dezvoltat stilul tactic și abilitățile de analiză. Consacrarea a venit la începutul anilor 2000, când a câștigat Liga Campionilor cu FC Porto în 2004, performanță care l-a propulsat în elita fotbalului european. De-a lungul carierei, a antrenat unele dintre cele mai mari cluburi din lume, printre care Chelsea, Inter Milano, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur și AS Roma. Printre realizările sale notabile se numără câștigarea campionatelor în mai multe țări europene și obținerea tuturor competițiilor majore UEFA: Liga Campionilor, Europa League și Conference League. Supranumit “The Special One”, Mourinho este cunoscut pentru discursul său direct, încrederea în sine și abilitatea de a crea o mentalitate de învingător în echipele pe care le conduce.

Kobe Bryant a fost unul dintre cei mai mari baschetbaliști din istoria sportului, simbol al performanței, ambiției și dedicării totale. Născut la 23 august 1978, în Philadelphia, SUA, și-a petrecut întreaga carieră în NBA la echipa Los Angeles Lakers, între anii 1996 și 2016. De-a lungul timpului, a câștigat cinci titluri NBA, a fost desemnat cel mai valoros jucător (MVP) al ligii și a participat de 18 ori la NBA All-Star Game. Cunoscut pentru stilul său de joc spectaculos și pentru mentalitatea competitivă, supranumită “Mamba Mentality”, el a devenit un model pentru generații de sportivi. După retragere, s-a implicat în proiecte educaționale și artistice, câștigând chiar un Premiu Oscar în 2018. Kobe Bryant a decedat pe 26 ianuarie 2020, împreună cu fiica sa Gianna (13 ani) și alte șapte persoane, într-un accident de elicopter în apropiere de Calabasas, California. Moartea sa tragică a avut un impact profund asupra lumii sportului, iar moștenirea sa rămâne una de excepție.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1918: Nicolae Ceaușescu 🇷🇴🗣
🎂1880: Douglas MacArthur 🇺🇸✯ general american și mareșal al Armatei Filipineze, care a avut o carieră lungă, începând cu campania SUA în Mexic și terminându-se în Războiul din Coreea
🎂1925: Paul Newman 🇺🇸🎬 premiat cu Oscar (The Color of Money – 1986, regia Martin Scorsese), s-a făcut remarcat și ca antreprenor, filantrop și pilot de curse
🎂1939: Scott Glenn 🇺🇸🎬 Apocalypse Now (1979), Silverado (1985), The Hunt for Red October (1990), The Silence of the Lambs (1991), Absolute Power (1997), Training Day (2001), The Bourne Ultimatum (2007)
🎂1955: Eddie Van Halen 🇳🇱🇺🇸🎸 A fost conducătorul și cofondatorul, împreună cu fratele său, Alex Van Halen, al trupei hard rock Van Halen
🎂1963: José Mourinho 🇵🇹⚽️
🎂1985: Florin Mergea 🇷🇴🥎
🎂1990: Sergio Pérez 🇲🇽🏎

Decese 🕯

🕯️1891: Nikolaus August Otto 🇩🇪⚙️ inventatorul primului motor cu ardere internă care ardea în mod eficient combustibilul direct într-o cameră cilindrică cu piston mobil, mișcarea efectuându-se de-a lungul generatoarei cilindrului. Conceptul de patru timpi este posibil să fi fost deja discutat la data invenției sale, dar el a fost primul care l-a pus în practică
🕯️2016: Black (Colin Vearncombe) 🇬🇧🎤 cunoscut la nivel mondial datorită melodiei Wonderful Life (1987). A decedat în urma unui accident rutier, la 53 de ani
🕯️2020: Kobe Bryant 🇺🇸⛹🏾‍♂️🚁💥 La 14 decembrie 2014, a devenit al treilea cel mai bun marcator din NBA, depășindu-l pe Michael Jordan (32.292). A murit împreună cu alte opt persoane în urma unui accident de elicopter, în California. În elicopterul care s-a prăbușit se afla și fiica lui de 13 ani, Gianna

Evenimente📋

📋👫🏻 Ziua internațională a partenerilor de viață
📋🛃 Ziua mondială a vămilor
📋🇦🇺 Ziua Națională a Australiei
📋🇮🇳 India: Ziua Republicii

Calendar 🗒

🗒1340: Regele Eduard al III-lea al Angliei se declară rege al Franței la începutul Războiului de 100 de Ani
🗒1500: Navigatorul spaniol Vicente Yáñez Pinzón a descoperit coasta Braziliei (această descoperire și-a revendicat-o însă Portugalia, în luna aprilie a aceluiași an)
🗒1699: Prin Tratatul de pace de la Karlowitz (azi în Serbia), dintre Sfântul Imperiu Roman și Imperiul Otoman, Principatul Transilvaniei intră sub stăpânirea Curții de la Viena
🗒1788: Întemeierea primei colonii engleze în New South Wales; Ziua Națională a Australiei
🗒1790: Premiera, la Viena, a operei comice „Cosi Fan Tutte”, a lui Wolfgang Amadeus Mozart
🗒1837: Michigan a devenit cel de-al 26-lea stat al SUA
🗒1865: Demisia guvernului Mihail Kogălniceanu
🗒1869: S-a întemeiat Partidul Național Român din Banat și Ungaria, sub conducerea lui Alexandru Mocioni
🗒1905: Se descoperă în Africa de Sud cel mai mare diamant din lume, Cullinan. În stare brută cântărea 3.025 carate. Diamantul a fost tăiat în 105 piese – 9 mari și 96 mici
🗒1918: Demisia guvernului Ion I. C. Brătianu-Take Ionescu
🗒1918: Rusia Sovietică rupe legăturile cu Regatul României
🗒1939: Ocuparea Barcelonei, de către fasciști
🗒1950: Proclamarea republicii India. Ziua Națională a Indiei
🗒1952: Republica Populară Română. Hotărârea Consiliului de Miniștri prin care se declanșează reformă monetară, la un raport de 1 leu nou = 20 lei vechi
🗒1956: Austriacul Toni Sailer face senzație la Cortina d’Ampezzo, Italia, unde se desfașoară Jocurile Olimpice de iarnă, câștigând toate cele trei probe de schi alpin: slalom, slalom uriaș și coborâre
🗒1957: Premiera filmului „La Moara cu noroc”, ecranizare de Victor Iliu după nuvela lui Ioan Slavici, o reușită a cinematografiei românești
🗒1965: Hindi devine limba oficială în India
🗒1976: România devine membră a Grupului celor 77
🗒1980: Israel și Egipt stabilesc relații diplomatice
🗒1993: Václav Havel a fost ales președinte al Cehiei
🗒1996: Senatul SUA a aprobat tratatul „START-2″ cu privire la reducerea și limitarea armamentelor strategice ofensive
🗒2001: Cutremur cu magnitudinea de 6,9 grade pe scara Richter în nordul Indiei. Au decedat peste 20.000 de oameni, iar alți peste 167.000 au fost răniți

