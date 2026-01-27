27 Ianuarie, calendarul zilei: Florin Piersic împlinește 90 de ani, Cătălin Măruță 48. Andrei Pavel face 52 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 27 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Florin Piersic este una dintre cele mai reprezentative și iubite figuri ale culturii române, actor de teatru și film cu o carieră excepțională, întinsă pe parcursul a peste 60 de ani. Născut pe 27 ianuarie 1936, la Cluj-Napoca, el a cucerit publicul prin carisma sa inconfundabilă, vocea caldă și prezența scenică impunătoare. Talentul său i-a adus roluri importante în teatre de prestigiu, precum Teatrul Național din București și Teatrul Național din Cluj-Napoca. În cinematografie, a devenit extrem de popular datorită filmelor istorice și de aventură. Un rol definitoriu pentru cariera sa este cel al lui Mărgelatu, personaj justițiar și misterios, care a devenit un adevărat simbol al filmului românesc. De asemenea, a interpretat roluri memorabile în filme precum De-aș fi Harap-Alb, Haiducii, Colierul de turcoaze, Pintea sau Drumul oaselor. Aparițiile sale publice sunt adesea presărate cu amintiri savuroase, umor și reflecții despre viață, ceea ce îl fac extrem de îndrăgit de generaţii întregi. De-a lungul carierei, Florin Piersic a primit numeroase premii și distincții, fiind declarat cetățean de onoare al mai multor orașe din România.

Cătălin Măruță este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați prezentatori de televiziune din România. Născut pe 27 ianuarie 1978, la Târgu Jiu, a urmat cursurile Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din București, punând astfel bazele unei cariere solide în domeniu. Cariera sa a început în radio, unde și-a format abilitățile de prezentator și moderator, iar trecerea către televiziune i-a adus rapid notorietate. Consacrarea a venit odată cu emisiunea “La Măruță”, difuzată pe Pro TV, una dintre cele mai longevive și urmărite emisiuni de divertisment din România. Este activ în mediul online, unde comunică frecvent cu fanii săi și promovează diverse proiecte și campanii sociale. Este căsătorit cu artista Andra, relația lor fiind intens mediatizată, dar și apreciată pentru stabilitate și discreție. Împreună au doi copii, David și Eva, care apar ocazional în mediul public, mai ales în postările din social media ale părinților.

Andrei Pavel este un fost jucător profesionist de tenis din România, recunoscut pentru seriozitatea, eleganța și spiritul său competitiv. Născut pe 27 ianuarie 1974, la Constanța, el a fost unul dintre cei mai valoroși tenismeni români ai anilor 1990-2000, reușind să se mențină constant în elita tenisului mondial. A câștigat trei titluri ATP la simplu și mai multe la dublu, impunându-se pe suprafețe diferite. Cea mai bună clasare a sa în clasamentul mondial a fost locul 13 ATP, atins în anul 2004. A obținut victorii importante împotriva unor jucători de top ai vremii și a fost recunoscut pentru jocul său solid de pe linia de fund și pentru inteligența tactică. A reprezentat România cu succes în Cupa Davis, unde a devenit un adevărat lider al echipei naționale. După retragerea din activitatea competițională, el a rămas implicat în tenis ca antrenor și căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis a României, contribuind la formarea noilor generații de sportivi.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1756: Wolfgang Amadeus Mozart 🇦🇹🎼 Geniu al muzicii clasice. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian. Începând din luna noiembrie 1791 sănătatea i s-a degradat progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă, cu insuficiență renală. Cauza decesului nu este clară. Diagnosticul medicului constatator a fost hitziges Frieselfieber („febră cu eczemă”). Moare la doar 35 de ani

🎂1834: Dimitri Mendeleev 🇷🇺📃 a publicat un tabel periodic al elementelor asemănător cu cel actual. Majoritatea previziunilor sale au fost confirmate de descoperirile ulterioare din chimie

🎂1859: Wilhelm al II-lea 🇩🇪♛ împărat al Germaniei, rege al Prusiei

🎂1861: Constantin Prezan 🇷🇴✯ unul dintre mareșalii României, erou al Primului Război Mondial

🎂1903: Silvia Șerbescu 🇷🇴🎹 A fost printre primii pianiști clasici importanți produși de școala română de pian; interpretările date de ea compozițiilor lui Rahmaninov, Prokofiev și Debussy sunt memorabile

🎂1929: Mohamed Al-Fayed 🇪🇬💷 om de afaceri egiptean cu o avere estimată la 900 milioane £

🎂1936: Florin Piersic 🇷🇴🎭🎬 De-a lungul timpului a primit titlul de „cetățean de onoare” al mai multor orașe precum:Bacău, Cluj-Napoca, Caracal, Sighet, Suceava, Baia Mare, Oradea, București, Galați și Iași; în 2012, prin decretul președintelui Nicolae Timofti, actorului i s-a acordat cetățenia Republicii Moldova

🎂1942: Alexandru Mironov 🇷🇴✒️ A desfășurat o bogată activitate de popularizare a științei și a „science fiction”-ului în cadrul Radiodifuziunii și a TVR

🎂1944: Nick Mason 🇬🇧🥁 bateristul Pink Floyd. A fost singurul membru constant al trupei de la formarea acesteia în 1964. A concurat și în curse de automobilism la evenimente cum ar fi Cursa de 24 de ore de la Le Mans

🎂1957: Janick Gers 🇬🇧🎸 Iron Maiden

🎂1964: Bridget Fonda 🇺🇸🎬 The Godfather Part III (1990), Singles (1992), Point of No Return (1993), Jackie Brown (1997)

🎂1972: Mark Owen 🇬🇧🎤 Take That

🎂1974: Andrei Pavel 🇷🇴🥎 Cea mai bună poziție în clasamentul ATP a fost în anul 2004 când a ocupat locul 13. Are trei titluri ATP câștigate la simplu: Tokyo 1998, Sankt Poelten 2000 și Montreal 2001 și șase la dublu: București 1998, Kitzbühel 2005, Auckland 2006, München 2006, Gstaad 2006, Barcelona 2007

🎂1975: Narcisa Suciu 🇷🇴🎤 A cântat la deschiderea concertului extraordinar susținut de Joan Baez în România pe data de 22 iunie 1997. În prezent locuiește în Finlanda

🎂1978: Cătălin Măruță 🇷🇴📺

🎂1979: Rosamund Pike 🇬🇧🎬 În 2014 a jucat în filmul lui David Fincher Gone Girl, fiind nominalizată la Oscar pentru cea mai bună actriță

🎂1980: Marat Safin 🇷🇺🥎 A fost pe poziția 1 ATP timp de 9 săptămâni. A câștigat 15 de titluri la simplu, dintre care 2 în turneele de Mare Șlem la U.S. Open și Australian Open

🎂1990: Mihai Onicaș 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️98: Nerva 🇮🇹♛ îl adoptă și-l desemnează coregent și succesor la tron pe Ulpius Traianus, guvernatorul provinciei Germania Superior, unul dintre cei mai talentați generali ai Imperiului

🕯️1901: Giuseppe Verdi 🇮🇹🎼 vestit mai ales pentru creațiile sale în muzica de operă. Pentru festivitățile prilejuite de deschiderea Canalului de Suez, în 1869, compune opera Aida

🕯️1983: Louis de Funès 🇫🇷🎬 Într-un sondaj de opinie din 1968 a fost votat cel mai popular actor francez. Deși de Funès putea interpreta și roluri serioase cu o subtilitate suficientă, a fost renumit mai ales pentru grimasele și expresiile faciale exagerate

🕯️2000: Aurel Grigoraș 🇷🇴🎼 dirijor, a condus vreme de 35 de ani Corul Radiodifuziunii Române

🕯️2010: J. D. Salinger 🇺🇸✒️ cunoscut mai ales pentru romanul său De veghe în lanul de secară (The Catcher in the Rye, 1951) și firea solitară

🕯️2017: John Hurt 🇬🇧🎬 cunoscut pentru roluri ca Joseph Merrick în The Elephant Man, Winston Smith în 1984, Mr. Braddock în The Hit, Stephen Ward în Scandal și Quentin Crisp în The Naked Civil Servant și An Englishman in New York

Evenimente📋

📋🕎 Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului

Calendar 🗒

🗒98: După moartea lui Nerva pe tronul Imperiului Roman a urcat Marcus Ulpius Traianus (98 – 117). În timpul domniei lui, Imperiul a căpătat cea mai mare extindere teritorială. În 106 intră în componența sa și Dacia

🗒1302: Dante Alighieri este exilat din Florența

🗒1343: Papa Clement al VI-lea emite bula papală Unigenitus pentru a justifica puterea papei și utilizarea indulgențelor. Aproape 200 de ani mai târziu, Martin Luther avea să protesteze împotriva acestui lucru

🗒1785: Abraham Baldwin a fondat Universitatea din Georgia, prima universitate publică din SUA

🗒1820: O expediție rusă condusă de Fabian Gottlieb von Bellingshausen și Mihail Lazarev descoperă continentul Antarctica, apropiindu-se de coasta Antarcticii

🗒1855: Conducerea Școlii ostășești din București solicită Eforiei școalelor publicarea lucrării lui Nicolae Bălcescu „Puterea armată și artă militară la români”. Lucrarea era folosită pentru predarea cursului de istorie militară

🗒1880: Lui Thomas Edison i-a fost acordat brevetul de invenție pentru sursa sa de iluminare incandescentă

🗒1926: Inginerul englez John Logie Baird a experimentat într-un studio din Londra primele transmisiuni televizate

🗒1945: Eliberarea de către forțele sovietice a lagărului de exterminare de la Auschwitz din Polonia

🗒1967: Trei astronauți americani, Gus Grissom, Ed White și Roger Chaffee, au murit, fiind carbonizați în incendiul izbucnit la bordul navetei spațiale „Apollo 1”, în timpul simulării unei lansări a acesteia de la Cape Canaveral

🗒1967: Semnarea de către URSS, SUA și Marea Britanie a Tratatului privind utilizarea pașnică a spațiului cosmic pentru urmatorii 60 de ani

🗒1973: La Paris, a fost semnat acordul de pace care a dus la încheierea Războiului din Vietnam

🗒1987: Mongolia a stabilit relatii diplomatice cu SUA

🗒1987: Republica Malta s-a declarat stat neutru

🗒1990: A început procesul celor patru demnitari ai regimului comunist: Ion Dincă, Tudor Postelnicu, Emil Bobu și Manea Mănescu; la 2 februarie au fost condamnați la închisoare pe viață. După scurt timp, au fost puși în libertate

🗒1992: A fost semnat Tratatul de prietenie, colaborare și bună vecinătate cu Bulgaria

