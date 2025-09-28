28 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Brigitte Bardot împlinește 91 de ani, Naomi Watts 57/ Moare Coolio

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 28 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Brigitte Bardot, născută pe 28 septembrie 1934 la Paris, este una dintre cele mai emblematice actrițe ale cinematografiei franceze și un adevărat simbol al anilor ‘50 și ‘60. Cu o prezență magnetică și un stil nonconformist, Bardot a redefinit imaginea femeii pe ecran, provocând fascinație, dar și controverse. A cunoscut faima internațională odată cu filmul Și Dumnezeu… a creat femeia (1956), regizat de Roger Vadim, care i-a lansat cariera și a atras atenţia prin îndrăzneala rolului interpretat. De-a lungul anilor, a colaborat cu regizori renumiți și a jucat în peste 40 de filme, impunându-se ca un adevărat sex-simbol european. În 1973, la doar 39 de ani, Brigitte Bardot s-a retras din actorie și s-a dedicat apărării drepturilor animalelor, devenind o activistă vocală și fondatoarea Fundației Brigitte Bardot. A renunțat la viața publică, dar a rămas o figură influentă, respectată pentru sinceritatea și curajul său.

Naomi Watts, născută pe 28 septembrie 1968 în Marea Britanie și crescută în Australia, este una dintre cele mai respectate actrițe ale generației sale. Cu o carieră ce îmbină subtilitatea interpretării și intensitatea emoțională, Watts s-a remarcat prin roluri complexe în filme de autor, dar și în producții de mare succes. A devenit cunoscută la nivel internațional în 2001, datorită rolului din Mulholland Drive, regizat de David Lynch, considerat un punct de cotitură în cariera sa. A urmat o serie de interpretări puternice în filme precum 21 Grams, The Impossible, King Kong sau Birdman. Nominalizată la premiile Oscar și BAFTA, Naomi Watts este apreciată pentru profunzimea cu care își construiește personajele și pentru naturalețea prezenței sale pe ecran. Dincolo de actorie, este implicată și în proiecte umanitare, fiind ambasadoare a bunăvoinței pentru ONU în domeniul sănătății materne.

Coolio, pe numele său real Artis Leon Ivey Jr., s-a născut pe 1 august 1963 în Compton, California, și a devenit una dintre figurile emblematice ale muzicii rap din anii ‘90. A cunoscut faima internațională cu piesa Gangsta’s Paradise (1995), un hit care a marcat cultura pop și i-a adus un premiu Grammy. Piesa, inclusă pe coloana sonoră a filmului Dangerous Minds, a fost apreciată nu doar pentru sound-ul său distinct, ci și pentru mesajul social puternic, într-o perioadă în care hip-hop-ul începea să aibă un impact major asupra societății americane. De-a lungul carierei, a lansat mai multe albume de succes și a fost activ și în televiziune, participând la emisiuni și reality show-uri. În ciuda declinului comercial din anii 2000, a rămas o figură respectată în industria muzicală. Coolio a murit pe 28 septembrie 2022, la vârsta de 59 de ani, din cauza unei supradoze accidentale.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1882: Vasile Pârvan 🇷🇴✒️ istoric, arheolog, epigrafist și eseist, membru titular al Academiei Române. Pasionat în totalitate de munca de pe șantier, a ignorat apendicita de care suferea. A ajuns în final pe masa de operație, însă a fost mult prea târziu pentru a-i fi salvată viața. A decedat la doar 45 de ani

🎂1901: Ed Sullivan 🇺🇸📺 gazdă a The Ed Sullivan Show timp de 23 de ani, între 1948 și 1971, fiind cel mai lung show de varietăți din SUA

🎂1905: Max Schmeling 🇩🇪🥊 considerat ca unul dintre cei mai populari sportivi germani

🎂1924: Marcello Mastroianni 🇮🇹🎬 protagonist multilateral de mare talent în cinematografia din a doua jumătate a secolului al XX-lea

🎂1934: Brigitte Bardot 🇫🇷🎬 A atins nivelul de star internațional în 1957 odată cu rolul controversat din Și Dumnezeu…a creat femeia (1956). Stârnește interesul intelectualilor francezi, fiind chiar subiectul eseului din 1959, Sindromul Lolita, de Simone de Beauvoir. Este văzută ca un model și declarată prima femeie liberă din Franța de după război. După retragere, devine activistă pentru drepturile animalelor. În anii 2000 generează controverse pentru afirmațiile rasiste împotriva imigranților arabi din Franța

🎂1952: Sylvia Kristel 🇳🇱🎬 cunoscută mai ales pentru interpretarea rolului principal în 4 din cele 7 filme din seria Emmanuelle

🎂1960: Jennifer Rush 🇺🇸🎤 cel mai bine cunoscută pentru cântecul „The Power of Love”

🎂1967: Mira Sorvino 🇺🇸🎬

🎂1968: Naomi Watts 🇬🇧🎬

🎂1968: Carré Otis 🇺🇸💃🏻🎬 supermodel. Wild Orchid (1986)

🎂1987: Hilary Duff 🇺🇸🎬🎤

🎂1988: Marin Čilić 🇭🇷🥎 a câștigat 20 titluri ATP la simplu, inclusiv US Open 2014. A fost finalist la Wimbledon 2017 și la Australian Open 2018. Cea mai înaltă poziție în clasamentul ATP este locul 3

Decese 🕯

🕯️1876: Costache Negri 🇷🇴✒️ scriitor, om politic și patriot

🕯️1891: Herman Melville 🇺🇸✒️ cunoscut mai ales pentru romanul său Moby Dick, care l-a făcut celebru postum

🕯️1895: Louis Pasteur 🇫🇷🧫 pionier în domeniul microbiologiei

🕯️1953: Edwin Hubble 🇺🇸🔭 fondatorul astronomiei extragalactice

🕯️1956: William Boeing 🇺🇸✈️ constructor de avioane; a fondat compania Boeing

🕯️1991: Miles Davis 🇺🇸🎺 una din cele mai influente, inovatoare și originale personalități muzicale din istoria jazz-ului

🕯️2000: Pierre Trudeau 🇨🇦🗣 a ocupat funcția de prim-ministru al Canadei în două legislaturi, mai întâi din 1968 până în 1979 și apoi între 1980 și 1984

🕯️2003: Elia Kazan (Elia Kazanjoglou) 🇺🇸🇬🇷🎥regizor de film și teatru, dramaturg, producător de film și teatru, scenarist și nuvelist , câștigător de trei ori al Oscarului, de cinci ori al Tony Award, de patru ori al Golden Globe Award. Pe plan internațional, laureat a numeroase premii și nominalizării, așa cum sunt cele de la Cannes și Veneția

🕯️2016: Șimon Peres 🇵🇱🇮🇱🗣 președinte al Israelului, laureat al Premiului Nobel pentru Pace

🕯️2022: Coolio (Artis Leon Ivey Jr.) 🇺🇸🎤 Gangsta’s Paradise (1995). A decedat la 59 de ani, supradoză

🕯️2024: Kris Kristofferson 🇦🇺🎬

Evenimente📋

📋🧠 Ziua Internaţională a Dreptului de a Şti

Calendar 🗒

🗒480 î.Hr.: Victoria flotei grecești, condusă de Temistocle, asupra perșilor, la Salamina

🗒1066: Wilhelm Cuceritorul a debarcat cu o flotă de 600 de vase pe insula Marea Britanie în zona orașului Pevensey, declanșând cucerirea normandă a Angliei

🗒1871: Senatul brazilian adoptă Lei do Ventre Livre ca prim pas către abolirea sclaviei. Ulterior, din acest moment, copiii sclavelor se nasc liberi

🗒1885: Ca un pas suplimentar către abolirea sclaviei, Brazilia adoptă Lei dos Sexagenários (Legea celor șaizeci de ani), potrivit căreia toți sclavii cu vârsta peste 60 de ani sunt eliberați

🗒1928: Alexander Fleming a observat în laboratorul său cum contaminarea cu mucegaiuri Penicillium rubens a unei culturi bacteriene (Staphylococcus aureus) părea să omoare bacteriile. Cercetările sale ulterioare conduc la dezvoltarea agentului antibacterian penicilină

🗒1961: În urma loviturii militare de la Damasc, Siria părăsește Republica Arabă Unită – uniunea dintre Egipt și Siria

🗒2000: În Danemarca, un procent de 53,2% din populația care a votat, refuză aderarea la euro

