26 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Dana Rogoz împlinește 40 de ani\ Decedează Paul Newman și Ioan Gyuri Pascu

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 26 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Născută pe 26 septembrie 1985 la București, Dana Rogoz este o actriță, regizoare, prezentatoare și personalitate publică din România. La 3 ani a intrat în grupul Minisong, sub conducerea lui Ioan Luchian-Mihalea. La 9 ani a obținut rolul Abramburicăi în serialul Abracadabra, difuzat de TVR. În film, debutul ei notabil a fost în Dulcea saună a morții (2003), în rolul Ioana. A apărut și în producții ca Teoria supremă, Octav sau Mo. În televiziune, a avut roluri în seriale cunoscute precum La bloc (rolul Mimi Curcă), Îngerașii, State de România, Moștenirea. Pe lângă actorie, Dana Rogoz s-a implicat și în alte domenii: este designer și a lucrat și ca prezentatoare TV. Este căsătorită cu regizorul Radu Dragomir din 2012 şi împreună au doi copii.

Născut pe 26 ianuarie 1925 în Ohio, SUA, Paul Newman a fost unul dintre cei mai apreciați actori americani, cunoscut pentru carisma sa pe ecran și pentru rolurile din filme clasice precum Cool Hand Luke, Butch Cassidy and the Sundance Kid și The Hustler. Pe lângă succesul său artistic, Newman a fost și regizor, producător și filantrop. A câștigat un premiu Oscar pentru rolul din The Color of Money (1986), iar de-a lungul carierei a primit numeroase alte distincții. În afara cinematografiei, a avut o pasiune pentru sporturile cu motor, participând la curse auto. Totodată, a fondat brandul alimentar “Newman’s Own”, ale cărui profituri au fost direcționate către cauze caritabile, cumulând sute de milioane de dolari donați. Viața sa personală a fost marcată de o căsnicie de peste 50 de ani cu actrița Joanne Woodward, cu care a format unul dintre cele mai respectate cupluri de la Hollywood. Paul Newman a murit pe 26 septembrie 2008, la vârsta de 83 de ani, din cauza unui cancer pulmonar.

Ioan Gyuri Pascu, născut pe 31 august 1961, în Agnita, județul Sibiu, a fost un artist român polivalent: actor, muzician, scriitor și umorist, cunoscut mai ales pentru activitatea sa în cadrul grupului Divertis. Cu un umor inteligent și o prezență scenică inconfundabilă, Pascu a devenit un simbol al satirii românești postdecembriste. Pe plan muzical, a abordat diverse genuri, de la rock și blues, la reggae și muzică spirituală, lansând albume apreciate și fondând casa de discuri Tempo Music. De asemenea, a jucat în teatru și film, remarcându-se în producții ca Occident (2002), regizat de Cristian Mungiu. A fost adept și practicant al metodei de autoreglare energetică promovată de maestrul vietnamez Luong Minh Dang. Ioan Gyuri Pascu a murit subit pe 26 septembrie 2016, la doar 55 de ani, în urma unui stop cardiac. Suferea de mai multe probleme de sănătate, inclusiv afecțiuni cardiace, iar în 2010 suferise un prim accident vascular cerebral.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1849: Ivan Pavlov 🇷🇺🐶 I-a fost acordat Premiul Nobel pentru Medicină în 1904 pentru cercetări referitoare la sistemul digestiv. Pavlov a fost cunoscut pentru că a fost primul care a studiat fenomenul condiționării clasice, în experimentele pe care le-a făcut cu câini

🎂1886: Archibald Vivian Hill 🇬🇧🔬 unul din fondatorii biofizicii și ai cercetării operaționale. Pentru studiul mecanismelor energiei musculare, i s-a decernat, în 1922, Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină

🎂1888: T.S. Eliot 🇬🇧✒️ laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (1948), prin arta sa remarcabilă, a revoluționat întreaga poezie modernă engleză

🎂1889: Martin Heidegger 🇩🇪✒️ unul din cei mai importanți filozofi germani din secolul al XX-lea. Lucrarea sa capitală, „Sein und Zeit” („Ființă și timp”, 1927), a contribuit la reconsiderarea fenomenologiei

🎂1907: Dan Botta 🇷🇴✒️ poet, eseist și traducător din perioada interbelică, frate al actorului și poetului Emil Botta

🎂1928: Niculae Nedeff 🇷🇴🤾🏻‍♂️ unul dintre cei mai titrați antrenori de handbal din lume, câștigând șapte titluri de campion mondial la handbal, dintre care trei cu echipa națională feminină (1956, 1960 și 1962) și patru cu echipa națională masculină (1961, 1964, 1970 și 1974), plus alte medalii la Campionatele Mondiale și la Jocurile Olimpice

🎂1948: Olivia Newton-John 🇬🇧🇦🇺🎬 câștigătoare a patru Grammy și nominalizată la Globul de Aur. A fost o activistă convinsă atât pe domeniul problemelor ecologice, cât și pe cel al cancerului la sân

🎂1948: Maurizio Gucci 🇮🇹👞 împușcat la 46 de ani de un asasin plătit de către fosta sa soție, Patrizia Reggiani

🎂1950: Dan Grecu 🇷🇴🤸🏻 antrenor coordonator al Lotului olimpic masculin de gimnastică, vicepreședinte al Federației Române de Gimnastică, arbitru internațional și fost gimnast de valoare mondială, laureat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Montreal, 1976

🎂1956: Linda Hamilton 🇺🇸🎬 Sarah Connor din Terminator 1, 2

🎂1968: Jim Caviezel 🇺🇸🎬 cel mai cunoscut pentru portretizarea lui Iisus Hristos în filmul din 2004 regizat de Mel Gibson, Patimile lui Hristos

🎂1976: Michael Ballack 🇩🇪⚽️ și-a clădit renumele pe postul de mijlocaș la Bayer Leverkusen, unde juca pe postul de mijlocaș central. A purtat la fiecare echipă tricoul cu numărul 13, în afară de Kaiserslautern. A fost selectat de Pele ca fiind unul dintre cei mai buni 100 fotbaliști în viață

🎂1981: Serena Williams 🇺🇸🥎

🎂1983: Ricardo Quaresma 🇵🇹⚽️ format de Sporting Lisabona, a fost descoperit de Ladislau Bölöni, alături de Cristiano Ronaldo

🎂1985: Dana Rogoz 🇷🇴📺 La nouă ani juca rolul Abramburicăi în serialul TV Abracadabra difuzat de TVR

Decese 🕯

🕯️1996: Nicu Ceaușescu 🇷🇴 al treilea copil al lui Nicolae Ceaușescu

🕯️2003: Robert Palmer 🇬🇧🎤 „Addicted to Love”, ”Bad Case of Loving You”, ”Simply Irresistible”. Fumător înrăit, a decedat la 54 de ani, infarct

🕯️2008: Paul Newman 🇺🇸🎬 premiat cu Oscar (The Color of Money – 1986, regia Martin Scorsese), s-a făcut remarcat și ca antreprenor, filantrop și pilot de curse

🕯️2016: Ioan Gyuri Pascu 🇷🇴🎭🎤 membru al grupului de umor Divertis din anul 1987. S-a lansat în cariera muzicală în anul 1977 și de atunci a abordat diverse stiluri muzicale, printre care: pop, rock, blues și reggae. A fondat mai multe formații de succes în anii 1990. A decedat la 26 septembrie 2016, în urma unui infarct. Avea 55 de ani. A fost adeptul lui Luong Minh Dang, originar din Vietnam, care are peste trei milioane de adepți în 60 de țări. Daniela Marin, fosta soție a lui Gyuri Pascu, este liderul mișcării din România

🕯️2019: Jacques Chirac 🇫🇷🗣

Evenimente📋

📋💬 Ziua Limbilor Europei este o manifestare care celebrează diversitatea lingvistică, plurilingvismul / multilingvismul, învățarea limbilor străine pe durata vieții

📋🆘☢️ Ziua internațională pentru eliminarea totală a armelor nucleare⁠

📋🇷🇴💊 Ziua Națională a Contracepției. Are drept scop reducerea apariţiei sarcinilor nedorite

📋🆘🏔 Ziua mondială a munţilor curaţi

Calendar 🗒

🗒70: Generalul Titus cucerește Ierusalimul

🗒1387: Petru I Mușat, domnul Moldovei, recunoaște suzeranitatea poloneză

🗒1687: Partenonul din Atena, folosit ca depozit de praf de pușcă de către garnizoana otomană, este parțial distrus după ce a fost bombardat în timpul Asediului Acropolei de către forțele venețiene

🗒1874: Are loc, la București, prima competiție internațională din analele sportului românesc – un concurs de tir

🗒1905: Albert Einstein publică a treia lucrare a sa din acest an, „Despre electrodinamica corpurilor în mișcare”, introducând teoria relativității restrânse

🗒1918: Începe Bătălia de la Meuse, care se va termina în noiembrie cu victoria decisivă a Aliaților

🗒1960: La Chicago, Illinois, a avut loc prima dezbatere televizată, înaintea alegerilor prezidențiale din SUA, între Richard Nixon și John F. Kennedy

🗒1960: Fidel Castro anunță sprijinul Cubei pentru U.R.S.S.

🗒1961: Bob Dylan își face debutul

🗒1973: Concorde efectuează prima traversare continuă a Atlanticului într-un timp record, 3,5 ore, de la New York la Paris

🗒1983: Ofițerul Stanislav Petrov al Forțelor de Apărare Antiaeriană Sovietică împiedică un război nuclear când, după ce sistemul său electronic îl avertizează că o rachetă nucleară a fost lansată din SUA, el refuză să-l considere un atac real. Investigații ulterioare au confirmat că avertizarea satelitului a fost cauzată de o defecțiune

🗒1984: Marea Britanie și China sunt de acord cu un transfer de suveranitate asupra Hong Kongului, care va avea loc în 1997

🗒1989: Ultimele trupe vietnameze părăsesc Cambodgia

🗒1991: A patra mineriadă: Minerii revin în Piața Victoriei. Au loc negocieri cu ușile închise, între reprezentanții minerilor și cei ai conducerii țării. Se obține demisia Guvernului Roman, anunțată la orele 12:30, din balconul Palatului Victoria. Seara, minerii încearcă să pătrundă în Televiziunea Română. Au loc scene de violență și de vandalism

🗒2002: Timișoara a devenit primul oraș din România cu un sistem de iluminare stradală inteligentă: pe perioada nopții, când traficul scade foarte mult, are loc o reducere a nivelului de iluminare, fără a afecta însă siguranța circulației, astfel încât consumul de energie electrică se reduce cu până la 30%

🗒2014: În orașul mexican Iguala, 43 de studenți sunt răpiți și ulterior uciși. Evenimentul a stârnit proteste masive în toată țara

CITEȘTE ȘI:

25 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Michael Douglas împlinește 81 de ani, Catherine Zeta-Jones, soția sa, 56/ Este înființată trupa U2

24 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Ilie Dobre împlinește 72 de ani/ Moare Ion Dobran, as al aviației de vânătoare/ Primul transplant de mână

23 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Sofia Vicoveanca împlinește 84 de ani, Julio Iglesias 82/ Bruce Springsteen face 76 de ani