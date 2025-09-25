Prima pagină » Actualitate » 25 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Michael Douglas împlinește 81 de ani, Catherine Zeta-Jones, soția sa, 56/ Este înființată trupa U2

Elena Stănică-Ezeanu
25 sept. 2025, 07:15
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 25 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Michael Douglas este un actor și producător american de film, născut pe 25 septembrie 1944 la New Brunswick, New Jersey. Este fiul celebrului actor Kirk Douglas și al actriței Diana Dill. De-a lungul unei cariere de peste cinci decenii, Michael Douglas s-a remarcat prin roluri memorabile și prin capacitatea de a interpreta atât personaje pozitive, cât și figuri controversate. Succesul său internațional a venit cu filmul Wall Street (1987), unde a interpretat rolul magnatului Gordon Gekko, prestație care i-a adus un Premiu Oscar pentru cel mai bun actor. Ca producător, a câștigat deja un Oscar pentru “Cel mai bun film” cu drama Zbor deasupra unui cuib de cuci (1975), regizată de Miloš Forman. Printre alte filme reprezentative se numără Fatal Attraction (1987), Basic Instinct (1992) și The Game (1997). Dincolo de cariera artistică, Douglas este cunoscut și pentru implicarea sa în cauze sociale și pentru lupta sa personală împotriva cancerului. Este căsătorit cu actrița Catherine Zeta-Jones, cu care are doi copii.

Catherine Zeta-Jones este o actriță galeză de film și teatru, născută pe 25 septembrie 1969 în Swansea, Țara Galilor. A devenit cunoscută la nivel internațional la sfârșitul anilor ‘90, datorită rolurilor din filme de succes precum The Mask of Zorro (1998), alături de Antonio Banderas, și Entrapment (1999), cu Sean Connery. Momentul de consacrare a venit în 2002, când a interpretat-o pe Velma Kelly în musicalul Chicago, rol pentru care a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar. De-a lungul carierei, a mai jucat în producții precum Traffic (2000), Ocean’s Twelve (2004) și Red 2 (2013). Pe lângă cariera cinematografică, Catherine Zeta-Jones este apreciată pentru eleganța și stilul său, devenind un simbol al grației la Hollywood. Din 2000, este căsătorită cu actorul Michael Douglas, cu care are doi copii.

În 1976, în casa bateristului Larry Mullen Jr. din Dublin, s-a născut una dintre cele mai influente trupe rock din lume: U2. Grupul s-a format inițial ca un mic proiect între colegi de liceu, avându-i în componență pe Bono (Paul Hewson) la voce, The Edge (David Evans) la chitară, Adam Clayton la bas și Larry Mullen Jr. la tobe. Inițial numită “Feedback” și apoi “The Hype”, formația și-a găsit identitatea ca U2, debutând pe scenele locale din Dublin. De-a lungul deceniilor, U2 avea să devină un simbol global al rockului, cu albume legendare precum The Joshua Tree și Achtung Baby și cu numeroase premii internaționale câştigate.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1881: Panait Cerna 🇷🇴✒️ un epigon al lui Mihai Eminescu, precum și filosof, critic literar și traducător. Vorbitor nativ al limbii bulgare, a scris cu toate acestea în română și a dezvoltat un stil tradiționalist, care a fost legat de clasicism și neoclasicism
🎂1897: William Faulkner 🇺🇸✒️ laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1949, unul dintre scriitorii reprezentativi ai literaturii americane din secolul XX
🎂1906: Dmitri Dmitrievici Șostakovici 🇷🇺🎼 considerat unul dintre cei mai importanți compozitori ai secolului al XX-lea. Spre sfârșitul vieții sale a avut probleme cronice de sănătate dar nu a renunțat la fumat și vodcă. Începând cu 1958 a suferit o condiție tot mai debilitantă care i-a afectat mâna dreaptă, ceea ce l-a forțat să renunțe la activitatea sa de pianist, iar în 1965 a fost diagnosticat cu poliomielită. În anul următor a suferit un atac de cord și încă unul în 1971, câteva căzături i-au afectat ambele picioare. A decedat în urma unui cancer pulmonar, la 68 de ani
🎂1913: Maria Tănase 🇷🇴🎤 supranumită Pasărea măiastră de către Nicolae Iorga, în 1938. A avut un repertoriu extrem de vast ce-a cuprins cântece din toate regiunile României și din toate categoriile: doine, orații de nuntă, cântece de leagăn, de joc (hore, sârbe, învârtite, jienești), de dragoste, de petrecere, lăutărești, satirice, bocete
🎂1929: Barbara Walters 🇺🇸📺 jurnalistă, personalitate în tv. Cunoscută pentru capacitatea ei de a realiza interviuri remarcabile și popularitatea în rândul telespectatorilor
🎂1932: Glenn Gould 🇨🇦🎹 celebru pianist canadian al secolului al XX-lea. Este cunoscut pentru interpretarea caracterizată de rafinament tehnic și mai ales pentru înregistrările muzicii lui Bach
🎂1944: Michael Douglas 🇺🇸🎬 2 Oscaruri: One Flew Over the Cuckoo’s Nest – Zbor deasupra unui cuib de cuci (1976), ca producător, Wall Street (1988) pentru rol principal
🎂1946: Dan Voiculescu 🇷🇴🗣
🎂1948: Ștefan Birtalan 🇷🇴🤾🏻 a făcut parte din lotul echipei naționale de handbal a României, medaliată cu argint olimpic la Montreal 1976 și cu bronz olimpic la München 1972 și Moscova 1980. În 1974, 1976 și 1977 a primit titlul de cel mai bun sportiv al României. A marcat 993 de goluri pentru România
🎂1949: Pedro Almodóvar 🇪🇸🎥 regizor Los amantes pasajeros, La piel que habito, Los abrazos rotos, Volver, La mala educación, Hable con ella, Todo sobre mi madre, Carne trémula, El espinazo del diablo
🎂1951: Mark Hamill 🇺🇸🎬 cunoscut în special pentru rolul Luke Skywalker din seria Războiul Stelelor
🎂1955: Karl-Heinz Rummenigge 🇩🇪⚽️ Cel mai mare succes l-a avut la Bayern München cu care a câștigat Cupa Intercontinentală, Liga Campionilor, două campionate și două cupe. A fost în Echipa națională a Germaniei cu care a câștigat Campionatul European din 1980 și a făcut parte din echipele care au terminat pe locul doi la Campionatul Mondial din 1982 și 1986. A primit de două ori Balonul de Aur
🎂1952: Christopher Reeve 🇺🇸🎬 cunoscut mai ales pentru interpretarea rolului „Superman”. În 1995, în timp ce filma, are loc un accident în care actorul, căzând de pe cal pe platourile din Charlottesville, rămâne paralizat de la gât în jos pentru tot restul vieții. A trăit 52 de ani
🎂1954: Juande Ramos 🇪🇸⚽️
🎂1955: Zucchero 🇮🇹🎸 două premii World Music Awards, șase IFPI Europe Platinum Awards și o nominalizare la Premiile Grammy
🎂1957: Michael Madsen 🇺🇸🎬 Renumit pentru apariţiile în filmele lui Quentin Tarantino – Reservoir Dogs, Kill Bill, The Hateful Eight, Once Upon a Time in Hollywood
🎂1961: Heather Locklear 🇺🇸🎬 Melrose Place (1992 – 1999)
🎂1968: Will Smith 🇺🇸🎬
🎂1969: Catherine Zeta-Jones 🇬🇧🎬 Oscar rol principal Chicago (2002)
🎂1976: Charlotte Ayanna 🇺🇸🎬
🎂1986: Steve Forrest 🇺🇸🥁 (Placebo, din 2008)
🎂1987: Monica Niculescu 🇷🇴🥎

Decese 🕯

🕯️1849: Johann Strauss tatăl 🇦🇹🎼 compozitor, violonist și dirijor austriac
🕯️1980: John Bonham 🇬🇧🥁 toboșar Led Zeppelin. A murit de asfixie cauzată de alcool, la 32 de ani
🕯️2003: Franco Modigliani 🇮🇹🇺🇸💰 laureat al Premiului Nobel pentru economie (1985)
🕯️2021: Alexandru Sassu 🇷🇴🗣
🕯️2023: David McCallum 🇬🇧🎬 The Great Escape (1963)
🕯️2024: Sever Mureșan 🇷🇴💶 sportiv și om de afaceri. În 1991, a cofondat Banca Dacia Felix, a doua bancă privată românească

Evenimente📋

📋🇷🇴 Ziua Dăruirii în România menită să încurajeze generozitatea şi implicarea socială
📋🖍 Ziua benzilor desenate (Comic Book Day)

Calendar 🗒

🗒1066: Harold Godwinson l-a învins pe Harald al III-lea al Norvegiei în bătălia de la Stamford Bridge, punând capăt invaziei vikinge a Angliei
🗒1396: Bătălia de la Nicopole. Sultanul Baiazid I, „Fulgerul” înfrânge armata cruciată la Nicopole; de partea cruciaților a luptat și un corp de oaste sub comanda lui Mircea cel Bătrân
🗒1559: Moare domnitorul Țării Românești Mircea Ciobanul. Va fi succedat de fiul cel mare, în vârstă de 13 ani, Petru cel Tânăr
🗒1872: Se inaugurează Gara de Nord din București (inițal primește numele de Gara Târgoviște). În 1877, a primit vizita țarului Alexandru al II-lea al Rusiei, iar în 1883 Orient Express a oprit pentru prima dată aici. Popularitatea trenului și a căilor ferate a făcut destul de repede gara neîncăpătoare
🗒1890: Președintele american Benjamin Harrison semnează proiectul de lege privind înființarea Parcului Național Sequoia din California. Flora și fauna, inclusiv arborii gigant de sequoia, trebuie să fie protejate și păstrate pentru posteritate
🗒1950: La exact trei luni de la începerea războiului din Coreea, trupele Națiunilor Unite ocupă Seulul
🗒1957: Central High School din Little Rock, Arkansas, devine școală mixtă, pentru albi și negri; a fost nevoie de intervenția armatei pentru ca localnicii să accepte integrarea rasială
🗒1976: În casa lui Larry Mullen, Jr. din Dublin, s-a înființat U2
🗒1981: Sandra Day O’Connor a devenit prima femeie învestită în funcția de judecător asociat al Curții Supreme de Justiție a SUA
🗒1991: Minerii din Valea Jiului au ajuns în Gara Băneasa cu mai multe garnituri de tren, conduși de liderul lor sindical, Miron Cozma. La sfârșitul zilei, la Palatul Cotroceni, Miron Cozma îi cere președintelui Ion Iliescu demiterea primului ministru Petre Roman în schimbul liniștii din capitală
🗒2005: Fernando Alonso devine cel mai tânăr campion mondial de Formula 1, detronându-l pe Michael Schumacher
🗒2021: La Congresul PNL, Florin Cîțu este ales președinte al partidului, învingându-l pe Ludovic Orban

