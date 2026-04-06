Amendă de 15.000 lei pentru toți românii care stau la curte și comit această neglijență, crezând că nu îi vede nimeni

Așa cum arată legea, cetățenii români sunt sancționați dacă întreprind anumite activități care pun în pericol viața și sănătatea. De pildă, poate fi aplicată o amendă de 15.000 de lei persoanelor care locuiesc la curte și comit o anumită negljență, crezând că nu sunt observați.

Amendă de 15.000 lei pentru această neglijență

Persoanele fizice care încalcă legea și provoacă arderi de vegetație pot fi sancționate sever. În acest sens, cazuri similari au avut loc și în ultimii ani, când reprezentanții IGSU au atras atenția asupra unor incendii izbucnite de oameni. În acest sens, sunt aplicate amenzi între 7.500 și 15.000 de lei, în cazul persoanelor fizice. În cazul persoanelor juridice, amenda poate fi cuprinsă între 50.000 și 100.000 de lei, notează Greennews.ro.

„Trebuie să reţineţi că au fost situaţii când, în urma unor astfel de incendii, din cauza propagării focului sub acţiunea vântului şi pe fondul temperaturilor ridicate, s-au înregistrat victime omeneşti şi importante pagube materiale. Totodată, nu trebuie omis faptul că aceste arderi necontrolate pot constitui cauze ale unor accidente rutiere şi ele soldate cu victime, ca urmare a scăderii vizibilităţii pe drumurile publice”, a avertizat IGSU, atunci.

Autorul recomandă: