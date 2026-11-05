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Am aflat tariful lui Theo Rose, artista care s-a scuzat că a cântat la petrecerea PSD. Câți bani ia vedeta Pro TV, pentru a cânta la un botez sau la o nuntă

Am aflat tariful lui Theo Rose, artista care s-a scuzat că a cântat la petrecerea PSD. Câți bani ia vedeta Pro TV, pentru a cânta la un botez sau la o nuntă
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Iată care este tariful lui Theo Rose, artista care s-a scuzat că a cântat la petrecerea PSD. Câți bani ia vedeta Pro TV, pentru a cânta la un botez sau la o nuntă.

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Tariful pentru un program susținut de Theo Rose la evenimente private (nunti, botezuri sau petreceri) variază în funcție de cerințele, perioada calendaristică și complexitatea formației care o însoțește.

Așadar, pentru un recital sau un program artistic de aproximativ 45 de minute, tarifele vehiculate în industrie și prin agențiile de impresariat se situează, în general, între 5.000 (pt 45 de minute) și 12.000 de euro (pentru toată petrecerea).

La aceste sume se pot adăuga costuri suplimentare de transport, în funcție de contract. De asemenea, se adauga și costul formației: prezența instrumentiștilor și a trupei se ridică la aproximativ 5.000 de euro, la care se adaugă onorariul artistei și eventuale costuri de producție sau sunet.

Sumele exacte se stabilesc punctual, direct cu impresarii artistei, în funcție de localitatea în care are loc evenimentul și de anvergura acestuia.

În aceste costuri nu sunt incluse, de regulă, dedicațiile muzicale făcute în timpul petrecerii.

Theo Rose s-a scuzat public pentru că a cântat la petrecerea PSD

Deoarece nu numai politicienii care au participat la botezul fiului lui Alfred Simonis, din weekendul trecut, au devenit o țintă pentru opinia publică, și artista Theo Rose, care a cântat la acest eveniment, s-a simțit nevoită să ofere explicații, transmițând un un mesaj ferm, într-un comentariu pe TikTok, celor care au criticat-o. Ea a subliniat că prezența ei la botezul liderului social-democrat nu a reprezentat un gest de susținere politică. Theo Rose a mai adăugat că nu „depinde” de banii pe care i-a primit la eveniment, dar că oamenii din echipa ei au nevoie să lucreze, pentru a-și câștiga existența.

„Eu am cântat la un botez în Timișoara. Că la orice botez la care sunt invitată să cânt, nu primesc dinainte lista invitaților. Am știut numele copilului, nu și cine urma să participe la eveniment.

M-am dus împreună cu cei 15 oameni care pleacă cu mine la fiecare cântare, să ne facem treaba.”, a afirmat artista.

În plus, Theo Rose a menționat că a solicitat aceeași sumă pe care o cere, de obicei, la astfel de evenimente. Artista a mai adăugat că, deși nu depinde de banii pe care i-a câștigat la botezul respectiv, ea s-a simțit responsabilă față de muzicienii din echipa ei, care au nevoie să lucreze la aceste evenimente pentru a-și întreține familiile.

„Pe aceiași bani pe care îi luam peste tot. Bani de care eu nu depindeam, e adevărat, dar oamenii ăștia care muncesc cu mine, da. Din asta își întrețin familiile, plătesc ratele și dările la stat.

N-am cântat la un eveniment politic și prezența mea acolo nu e sub nicio forma o declarație de susținere pentru vreun partid sau pentru faptele vreunui om politic”, a scris Theo Rose într-un comentariu pe TikTok la un videoclip despre prestația ei de la botez.

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