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Gigantul Rheinmetall, care a primit 5,7 miliarde de euro de la Guvernul Bolojan, îşi reduce estimările de profit din cauza întârzierilor în contractele de apărare

Gigantul Rheinmetall, care a primit 5,7 miliarde de euro de la Guvernul Bolojan, îşi reduce estimările de profit din cauza întârzierilor în contractele de apărare
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Rheinmetall, grupul german de armament, și-a revizuit în scădere estimările financiare pentru 2026, după ce întârzierile în derularea unor contracte de apărare şi în livrările de muniţie au determinat amânarea unei părţi a veniturilor pentru anul viitor, transmite Reuters. 

Rheinmetall estimează acum venituri de aproximativ 13,2 miliarde de euro în 2026, echivalentul a 14,82 miliarde de dolari, față de prognoza anterioară, care indica încasări cuprinse între 13,7 și 14,2 miliarde de euro.

De asemenea, producătorul german de armament și-a redus și estimarea privind marja operațională pentru 2026, de la aproximativ 19% la 18,5%.

Potrivit companiei, reviziurea perspectivelor financiare este determinată de întârzierile în executarea unor contracte din domeniul apărării și de decalarea livrărilor de muniție.

Rheinmetall a cumpărat șantierul naval Mangalia

Șantierul naval Damen Mangalia a ajuns în proprietatea Rheinmetall, gigantul german din industria de apărare, în urma unei tranzacții de 138 de milioane de euro, finalizată la începutul lunii octombrie.

Șantierul naval Mangalia a intrat în faliment în aprilie 2026, după ce creditorii au respins planul de reorganizare. În perioada următoare, Tribunalul Constanța a aprobat vânzarea accelerată a activelor, iar procedura de licitație a fost reluată în mai multe rânduri.

Primele încercări de vânzare s-au desfășurat la un preț de pornire de aproximativ 184 de milioane de euro. Cum nu a fost identificat un cumpărător, pragul a fost redus la 75% din valoarea de piață, până la aproximativ 138 de milioane de euro. La începutul lunii octombrie, Ziarul Financiar relata că o nouă licitație fusese programată pentru 9 octombrie, cu prețul diminuat cu 46 de milioane de euro față de procedurile precedente.

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