Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 5 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Bryan Adams este un cântăreț, compozitor și chitarist canadian, născut pe 5 noiembrie 1959, în Kingston, Ontario, Canada. Este unul dintre cei mai cunoscuți artiști rock ai generației sale, remarcându-se prin vocea inconfundabilă și melodiile apreciate în întreaga lume. Cariera sa muzicală a început în anii 1970, iar succesul internațional a venit odată cu lansarea albumului “Reckless”, în 1984. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără Summer of ‘69, Heaven, Run to You și (Everything I Do) I Do It for You, aceasta din urmă devenind un hit internațional. De-a lungul carierei, a primit numeroase premii și distincții, inclusiv nominalizări la Premiile Grammy și la Premiile Oscar. Pe lângă muzică, este pasionat de fotografie și s-a remarcat prin proiecte fotografice și acțiuni caritabile. Prin talent, perseverență și contribuția sa la muzica rock, Bryan Adams a devenit unul dintre cei mai apreciați artiști canadieni la nivel internațional.

Tilda Swinton este o actriță britanică, născută pe 5 noiembrie 1960, la Londra, în Regatul Unit. Este recunoscută pentru stilul său actoricesc original și pentru capacitatea de a interpreta personaje diverse, atât în filme independente, cât și în producții cinematografice de mare succes. Cariera sa a început în anii 1980, iar notorietatea internațională a venit odată cu rolurile din filme precum Orlando, The Beach, The Chronicles of Narnia și Doctor Strange. Un moment important al carierei sale a fost anul 2008, când a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar, datorită interpretării din filmul Michael Clayton. De-a lungul timpului, Tilda Swinton a colaborat cu regizori renumiți și a primit numeroase premii pentru activitatea sa artistică. Este apreciată și pentru aparițiile sale neconvenționale în lumea modei. Prin talent, eleganță și originalitate, a devenit una dintre cele mai distinctive și respectate actrițe ale cinematografiei internaționale.

Emerich Jenei a fost un fotbalist și antrenor român, născut pe 22 martie 1937, în localitatea Agrișu Mic, județul Arad. Este cunoscut în special pentru performanța istorică obținută alături de echipa Steaua București. Ca jucător, a evoluat la Steaua București și la formația turcă Kayserispor, fiind și component al echipei naționale a României. Ulterior, și-a construit o carieră importantă de antrenor, pregătind mai multe echipe, printre care Steaua București și reprezentativele României și Ungariei. Cel mai important moment al carierei sale a fost în anul 1986, când a condus Steaua București spre câștigarea Cupei Campionilor Europeni, după finala disputată împotriva formației FC Barcelona, la Sevilla. De asemenea, a pregătit naționala României la Campionatul Mondial din 1990 și la Campionatul European din 2000. Emerich Jenei a încetat din viață pe 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani, la Oradea. A rămas în memoria iubitorilor de fotbal drept unul dintre antrenorii care au contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc pe plan internațional.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1880: Mihail Sadoveanu 🇷🇴✒️

🎂1913: Vivien Leigh 🇬🇧🎬 2 Oscaruri pentru cea mai bună actriță: Scarlett O’Hara în Pe aripile vântului (1939) și Blanche DuBois în Un tramvai numit dorință (1951). Leigh s-a simțit adesea limitată datorită frumuseții sale foarte apreciate, despre care credea că o împiedică în a fi luată în serios în cariera sa ca actriță. Sănătatea ei șubredă s-a dovedit a fi, însă, cel mai mare obstacol

🎂1938: Joe Dassin 🇫🇷🎤 La începutul anilor 1970 cântecele sale au atins primele poziții ale topurilor din Franța, devenind un artist renumit în această țară. Faptul că era poliglot l-a ajutat să înregistreze cântece și în limbile germană, rusă, spaniolă, italiană și greacă, pe lângă cele în franceză și engleză. A murit de infarct, la doar 41 de ani

🎂1938: César Luis Menotti 🇦🇷⚽️ A câștigat Campionatul Mondial de Fotbal 1978 cu Argentina, ca antrenor

🎂1941: Art Garfunkel 🇺🇸🎤 cel mai cunoscut ca membru al trupei de muzică folk Simon & Garfunkel. Este de origine româno-evreiască, bunicii săi paternali fiind originari din Iași

🎂1943: Sam Shepard 🇺🇸✒️🎬 actor, autor, dramaturg, scenarist și regizor de film. A primit de zece ori Premiul Obie pentru scenariu și regie, mai multe decât a primit oricare alt scriitor sau regizor. A scris 58 de piese de teatru, precum și mai multe cărți de povestiri, eseuri și memorii. A primit Premiul Pulitzer pentru dramă în 1979 pentru piesa „Buried Child” și a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea pilotului Chuck Yeager în The Right Stuff (1983)

🎂1946: Gram Parsons 🇺🇸🎸🎤(The Birds)

🎂1952: Oleg Blohin 🇺🇦⚽️ A primit Balonul de Aur în 1975, fiind primul jucător ucrainean care a câștigat acest trofeu

🎂1955: Kris Jenner 🇺🇸📺 A devenit cunoscută jucând în reality-showul Keeping Up with the Kardashians

🎂1957: Jon-Erik Hexum 🇺🇸🎬 A murit tragic, la doar 26 de ani, în timp ce filma, jucându-se cu pistolul încărcat cu gloanțe oarbe, neștiind că pot cauza moartea, a lipit țeava la tâmplă și a apăsat tragaciul

🎂1958: Robert Patrick 🇺🇸🎬 T-1000 în Terminator 2: Judgment Day

🎂1959: Bryan Adams 🇨🇦🇬🇧🎤 Everything I do, I do it for you (1991), piesa care s-a clasat pe primul loc timp de 16 săptămâni consecutive în UK Single Charts a rămas și până astăzi un record

🎂1960: Tilda Swinton 🇬🇧🎬 Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar, 2007, pentru rolul din Michael Clayton⁠

🎂1964: Famke Janssen 🇳🇱🎬 Rolul care i-a adus faima a fost cel al lui Xenia Onatopp din GoldenEye (1997), jucat alături de Pierce Brosnan

🎂1966: Nicola 🇷🇴🎤

🎂1968: Ion Vlădoiu 🇷🇴⚽️

🎂1977: Mihai Covaliu 🇷🇴🤺 laureat cu aur la Jocurile Olimpice din 2000 și bronz la Olimpiada din 2008 și campion mondial în 2005

🎂1987: Kevin Jonas 🇬🇧🎤 (Jonas Brothers)

Decese 🕯

🕯️1879: James Clerk Maxwell 🇬🇧⚡️ Ecuațiile lui Maxwell pentru electromagnetism au fost numite „a doua mare unire în fizică”, după cea realizată de Isaac Newton

🕯️1956: Maria Filotti 🇷🇴🎭 Jocul său a îmbinat forța temperamentală cu aprofundarea psihologică a rolului

🕯️2010: Adrian Păunescu 🇷🇴✒️ poet, prozator, jurnalist, traducător și politician

🕯️2018: Alexandru Vișinescu 🇷🇴 torționar comunist, fost comandant al penitenciarului Râmnicu Sărat, care a deținut și alte poziții în sistemul penitenciar comunist, activând în unitățile carcerale Mislea și Jilava, la începutul anilor 1950

🕯️2022: Aaron Carter 🇺🇸🎤 fratele mai tânăr al lui Nick Carter din trupa Backstreet Boys. Moarte accidentală, înecat în cadă, la 34 de ani

🕯️2025: Emerich Jenei 🇷🇴⚽️ Antrenorul care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua București (1986)

Evenimente📋

📋🇬🇧 Marea Britanie – Complotul prafului de pușcă – Remember, remember, The Fifth of November, Gunpowder treason and plot; For I see no reason Why Gunpowder Treason Should ever be forgot. – a fost o tentativă de asasinat împotriva regelui Iacob I al Angliei și al VI-lea al Scoției de către un grup de catolici englezi provinciali conduși de Robert Catesby. Planul era să arunce în aer Camera Lorzilor în timpul deschiderii lucrărilor Parlamentului Angliei la 5/15 noiembrie 1605, ca preludiu pentru o revoltă populară în Midlands în urma căreia fiica de nouă ani a lui Iacob, prințesa Elisabeta, urma să fie pusă pe tron ca șef de stat catolic

📋💬 Ziua mondială a limbii „romani”

Calendar 🗒️

🗒️1720: Tratatul de pace de la Constantinopol („Pace Veșnică”) între Rusia și Imperiul Otoman

🗒️1912: Woodrow Wilson este ales al 28-lea președinte SUA

🗒️1913: Ludwig al III-lea este proclamat rege al Bavariei, după o modificare constituțională. Țara are temporar doi regi, deoarece predecesorul său, bolnav mintal, Otto al Bavariei, rămâne și el conducător până la moartea sa

🗒️1914: Marea Britanie a anexat insula Cipru, care făcuse parte din Imperiul Otoman, și a declarat război Puterilor Centrale în aceeași zi

🗒️1930: Aparatul german Dornier Do X, cel mai mare, mai greu și mai puternic hidroavion din lume la acea dată, pornește de la Lacul Constanța (de pe Rin) în primul său zbor de promovare spre Amsterdam

🗒️1940: Democratul Franklin D. Roosevelt este ales în funcția de președinte pentru o a treia legislatură, fapt unic în istoria SUA

🗒️1968: Republicanul Richard Nixon este ales în funcția de președinte al SUA

🗒️1970: La Vatican a fost introdus serviciul divin în limba națională a fiecărei comunități catolice

🗒️1994: Pugilistul George Foreman în vârstă de 45 de ani, a devenit cel mai în vârstă campion la categoria grea a WBA

🗒️1996: Bill Clinton este reales președinte al SUA

🗒️2003: Radio Contact își schimbă numele și echipa și devine Kiss FM

🗒️2006: Saddam Hussein, fostul președinte al Irakului, și co-inculpații Barzan Ibrahim al-Tikriti și Awad Hamed al-Bandar, sunt condamnați la moarte în procesul pentru rolul lor în masacrul a 148 de musulmani șiiți din 1982

🗒️2018: Potrivit NASA, nava spațială Voyager 2 ajunge în heliopauza Sistemului Solar și avansează în spațiul interstelar

🗒️2021: România a depășit 50.000 de decese cauzate de virusul SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei