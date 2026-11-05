Vicepremierul landului Bavaria a fost găsit mort într-un hotel. Primele date din anchetă

Hubert Aiwanger, vicepremierul al landului Bavaria, a fost găsit mort miercuri, într-un hotel din Berlin, a anunțat poliția, precizând că a fost deschisă o anchetă.

Cauza morții lui Hubert Aiwanger, în vârstă de 55 de ani nu a fost stabilită deocamdată. Poliția a transmis, într-un comunicat, că politicianul a fost ”găsit mort în camera sa de hotel”, în cartierul Berlin-Mitte. Poliția și procurorii au deschis o anchetă pentru a stabili ”cauza exactă și circumstanțele decesului”, se arată în comunicat.

”Scopul anchetei este de a stabili cauza exactă a morții și circumstanțele în care aceasta s-a produs, precum și de a exclude orice posibilă implicare a unei terțe persoane”, au transmis poliția și procurorii într-o declarație comună. Autoritățile nu au oferit alte detalii, notează The Guardian.

Aiwanger, liderul partidului populist Alegătorii Liberi (Freie Wähler) și ministru al Economiei în Bavaria, se afla la Berlin pentru a participa la inaugurarea unui sediu al formațiunii sale politice. Potrivit cotidianului Bild, acesta nu a mai ajuns la eveniment deoarece nu se simțea bine. Ulterior, trupul său neînsuflețit a fost descoperit de polițiști în hotel, a relatat publicația germană.

Premierul Bavariei, Markus Söder, a descris moartea lui Aiwanger drept ”o tragedie absolută”. ”Suntem cu toții profund șocați. Gândurile noastre se îndreaptă acum, înainte de toate, către familia și copiii săi”, a declarat Söder.

Partidul lui Aiwanger era partenerul minoritar în coaliția care conduce guvernul regional bavarez, alături de Uniunea Creștin-Socială (CSU), formațiunea condusă de Markus Söder.

Cine era Hubert Aiwanger

Hubert Aiwanger conducea filiala bavareză a partidului Alegătorii Liberi din 2006. Sub conducerea sa, formațiunea a intrat pentru prima dată în guvernul regional în 2018, însă nu a reușit niciodată să obțină suficiente mandate pentru a accede în Parlamentul federal al Germaniei.

În 2023, Aiwanger s-a aflat în centrul unui scandal de amploare națională, după apariția unor informații potrivit cărora ar fi redactat, la vârsta de 17 ani, pe când era elev, un pamflet antisemit în care lagărul de exterminare de la Auschwitz era descris drept un „cartier al distracției”.

Politicianul a negat că ar fi scris pamfletul, însă a recunoscut că avusese „unul sau câteva exemplare” ale acestuia în ghiozdanul său. El și-a cerut scuze în legătură cu scandalul, dar a refuzat să demisioneze.

Potrivit presei germane, Hubert Aiwanger avea doi copii și locuia împreună cu partenera sa.