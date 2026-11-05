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Călin Georgescu, zi cu repetiție la Tribunalul București. Cere eliberarea din arest după alte trei momente în care putea fi eliberat. De trei ori, Curtea de Apel București a explicat că ancheta DIICOT trebuie efectuată cu fostul candidat în arest preventiv

Catalin Lupasteanu
Călin Georgescu, zi cu repetiție la Tribunalul București. Cere eliberarea din arest după alte trei momente în care putea fi eliberat. De trei ori, Curtea de Apel București a explicat că ancheta DIICOT trebuie efectuată cu fostul candidat în arest preventiv
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Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 revine, joi dimineață, în fața unui judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul București unde cere, pentru a doua oară înlocuirea măsurii arestării preventive din dosarul de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat.

Decizia în cazul cererii sale nu va fi executorie și indiferent care va fi aceasta o potențială lăsare în libertate va opera doar după analizarea cererii și a soluției și de către Curtea de Apel București.

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Până la acest moment Tribunalul București a stabilit de trei ori eliberarea sub o formă sau alta a fostului candidat la alegeri în vreme ce, în egală măsură, Curtea de Apel București a stabilit, definitiv, că ancheta DIICOT trebuie efectuată cu cei doi inculpați arestați preventiv.

Este vorba despre momentul propunerii arestării preventive, când Tribunalul a respins propunerea DIICOT, dar Curtea a admis-o și a emis mandatele pentru Călin Georgescu și Ionel Rusen, despre momentul când Georgescu a făcut prima sa cerere de înlocuire a măsurii arestării preventive, când Tribunalul a admis-o iar ulterior Curtea a respins-o și momentul prelungirii măsurii arestării preventive, când Tribunalul București a respins propunerea DIICOT iar Curtea, recent, a întors decizia la 180 de grade și a stabilit că Georgescu trebuie să rămână după gratii încă o lună.

Călin Georgescu și Ionel Rusen cer la Tribunal înlocuirea arestării preventive. Când ajung cei doi în fața judecătorilor

Călin Georgescu și Ionel Rusen cer la Tribunal înlocuirea arestării preventive

Cine va analiza a doua cerere a lui Georgescu

Cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive a lui Călin Georgescu va fi analizată la Tribunalul București de judecătoare de drepturi și libertăți Diana Nicoleta Costea.

Numele judecătoarei apare pe lista semnatarilor de la Tribunalul București a scrisorii de susținere a judecătorilor Beșiu și Moroșanu, care au devoalat numeroase situații inadvertente ce ar avea loc la Curtea de Apel București.

Prin asumarea semnării acestui document, magistratul Costea a aderat la ideea colegei pe care a susținut-o, judecătoarea Moroșanu, aceea că la Curtea de Apel București ar avea loc o serie de nereguli.

Printre semnatarii respectivei scrisori s-a numărat și procurorul șef al EPPO la acea vreme, Laura Codruța Kovesi. „Problemele trebuie rezolvate, nu să fie sancționați cei care le semnalează”, au cerut magistrații în respectiva scrisoare publică.

Reacția masei de magistrați a apărut urmare gestului fără precedent al judecătoarei Raluca Moroșanu de a devoala o serie de nereguli de la Curtea de Apel București.

Evoluția magistratului Costea

Potrivit propriilor detalii de pe contul profesional de pe platforma Linkedin magistratul Diana Costea, activează de zece ani în Justiție ea soluționând spețe la diferite instanțe de judecată.

Astfel, în perioada 2012 – 2013 aceasta a absolvit masterul cu specializare în dreptul Muncii, al Universității București, concomitent, în perioada 2012 – 2014 ea a urmat și cursurile de formare a Institutului Național al Magistraturii.

Ea a urmat cursurile Universității de Drept din București în perioada 2007 -2011 iar anterior, în perioada 2003 – 2007 ea a absolvit liceul teoretic din Zimnicea, unde s-a specializat în „matematică și științe informatice”.

După ce a acces în Justiție judecătoarea a activat în perioada 2014 – 2015 la Judecătoria Tulcea, în 2016 la Judecătoria Ploiești după care, din 2016, timp de opt ani, la Judecătoria Sectorului 4 din București.

Din octombrie 2024 și până în prezent Diana Nicoleta Costea este magistrat al Tribunalului București, la Secția I Penal, unde a soluționat numeroase cauze, între acestea neexistând spețe de interes major.

Ce va cere Georgescu judecătoarei Costea

Călin Georgescu și Ionel Rusen cer la Tribunal înlocuirea arestării preventive. Reamintim că, în urmă cu doar câteva zile, s-a decis ca arestul preventiv să fie prelungit cu încă 30 de zile pentru fostul candidat prezidențial.

Cererea lui Călin Georgescu a primit termen pentru analizare în data de 5 noiembrie, în vreme ce cererea lui Ionel Rusen va fi luată în discuție în data de 10 noiembrie.

Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale. Sursă foto: Mediafax Foto.

În oricare dintre cele două cazuri, decizia judecătorilor de drepturi și libertăți de la Tribunal nu va fi una definitivă și nici executorie. De amintit este și faptul că, recent, Curtea de Apel București a respins o cerere similară a lui Călin Georgescu și l-a menținut pe acesta în arest preventiv pe fondul acuzațiilor din dosarul DIICOT.

Georgescu în arest pentru încă 30 de zile

Călin Georgescu va rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT în dosarul în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Decizia este definitivă și a fost transmisă pe 28 octombrie. Toate detaliile pot fi accesate AICI.

„CAB în dosarul nr 44381/3/2026 admite contestația DIICOT -Central desființează în totalitate decizia judecătorului de drepturi și libertăți de la TMB și după rejudecare admite cererea DIICOT de prelungirea măsuri arestului preventiv pentru inculpați Georgescu S Calin și Rusen Ionel, pănă la o nouă verificare dar nu mai târziu de 30 de zile 28.11.2026 inclusiv. Respinge contestația inculpatului Rusen Ionel de revocarea măsuri. Decizia este definitivă”, se arată în decizia Curții de Apel București.

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