Pagina de Facebook a lui Călin Georgescu ar fi urmărită chiar de judecătoarea care analizează, azi, cererea sa de eliberare din arest

Pagina oficială a lui Călin Georgescu de pe o rețea de socializare ar fi urmărită de judecătoarea Diana Nicoleta Costea, magistratul de la Tribunalul București la care a fost repartizată pentru analiză noua cerere a lui Călin Georgescu prin care cere lăsarea sa în libertate, în dosarul de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea a unui grup infracțional organizat, cercetat de procurorii DIICOT.

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Judecătoarea folosește pe respectiva rețea un cont cu denumirea ”Diana Paraschiv”, dar care deține fotografiile acesteia. Surse judiciare au confirmat pentru Gândul legătura dintre cele două nume și persoana înfățișată.

În afară de documentele oficiale care se regăsesc pe internet, numele judecătoarei Costea figurează pe lista celor 885 de actuali și foști magistrați (judecători și procurori în funcție sau pensionați – n.r) care au semnat scrisoarea publică de susținere a judecătorilor care au denunțat problemele din Justiție.

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Semnatară pentru susținerea judecătoarei Moroșanu

Mai mulți judecători de la Tribunalul București au semnat această scrisoare iar printre aceștia se află și judecătoarea Diana Nicoleta Costea. Prin asumarea semnării acestui document magistratul Costea a aderat la ideea colegei pe care a susținut-o, judecătoarea Moroșanu, aceea că la Curtea de Apel București ar avea loc o serie de nereguli.

Printre semnatarii respectivei scrisori s-a numărat și procurorul șef al EPPO la acea vreme, Laura Codruța Kovesi. „Problemele trebuie rezolvate, nu să fie sancționați cei care le semnalează”, au cerut magistrații în respectiva scrisoare publică.

Reacția masei de magistrați a apărut urmare gestului fără precedent al judecătoarei Raluca Moroșanu de a devoala o serie de nereguli de la Curtea de Apel București.

Judecătoarea a acuzat abuzuri și presiuni chiar în fața conducerii instanței și a jurnaliștilor care transmiteau în direct, moment la care tensiunea publică a fost inflamată după momentul în care, în timpul acelei conferințe, șefa instanței supreme, Lia Savonea, ar fi dat un telefon unei dintre artizanele conferinței, care a fost surprinsă spunând „a sunat Lia”.

Legături de…cont

În altă ordine de idei, Gândul a verificat și în mediul online de socializare paginile pe care judecătoarea Costea are conturi și se poate observa că aceasta este înregistrată pe platforma profesională Linkedin, cu un cont fără poză, dar și pe o rețea de socializare.

În vreme ce pe contul profesional aceasta are detalii despre evoluția în carieră, pe contul de pe rețeaua socială se poate observa că aceasta urmărește pagina personală de cont al fostului candidat Călin Georgescu.

Gândul a verificat în ambele direcții, respectiv din contul judecătoarei Costea, unde la secțiunea „Following” (traducere: de urmărit – n.r), între multe alte canale aceasta ar urmări și pagina de cont a fostului prezidențiabil.

Verificând invers, în pagina de cont a lui Călin Georgescu, unde sunt peste 580.000 de urmăritori se pare că apare și contul magistratului care a primit spre analiză dosarul cu cererea de punere în libertate a celui căruia i-a dat „follow” (traducere: urmărire – n.r).

Este important de precizat că de pe contul lui Georgescu nu există interes de urmărire a contului judecătoarei, iar contul acesteia nu figurează în secțiunea „following” (de urmărit – n.r) în contul oficial al lui Georgescu.

Paginile de socializare ale unor politicieni, în atenția judecătoarei

Parcurgând întreaga listă de persoane și pagini de socializare urmărite de magistrat Gândul observă că magistratul a dat spre „urmărire” și paginile lui Marcel Ciolacu, George Simion, Diana Iovanovici Șoșoacă, a Anamariei Gavrilă, a Laviniei Șandru și pe cea a președintelui României, Nicușor Dan.

Evoluția magistratului Costea

Potrivit propriilor detalii de pe contul profesional de pe platforma Linkedin magistratul Diana Costea, activează de 10 ani în Justiție ea soluționând spețe la diferite instanțe de judecată.

Astfel, în perioada 2012 – 2013 aceasta a absolvit masterul cu specializare în dreptul Muncii, al Universității București, concomitent, în perioada 2012 – 2014 ea a urmat și cursurile de formare a Institutului Național al Magistraturii.

Ea a urmat cursurile Universității de Drept din București în perioada 2007 -2011 iar anterior, în perioada 2003 – 2007 ea a absolvit liceul teoretic din Zimnicea, unde s-a specializat în „matematică și științe informatice”.

După ce a acces în Justiție judecătoarea a activat în perioada 2014 – 2015 la Judecătoria Tulcea, în 2016 la Judecătoria Ploiești după care, din 2016, timp de opt ani, la Judecătoria Sectorului 4 din București.

Din octombrie 2024 și până în prezent Diana Nicoleta Costea este magistrat al Tribunalului București, la Secția I Penal, unde a soluționat numeroase cauze, între acestea neexistând spețe de interes major.

Ce va cere Georgescu judecătoarei Costea

Călin Georgescu și Ionel Rusen cer la Tribunal înlocuirea arestării preventive. Reamintim că, în urmă cu doar câteva zile, s-a decis ca arestul preventiv să fie prelungit cu încă 30 de zile pentru fostul candidat prezidențial.

Cererea lui Călin Georgescu a primit termen pentru analizare în data de 5 noiembrie, în vreme ce cererea lui Ionel Rusen va fi luată în discuție în data de 10 noiembrie.

În oricare dintre cele două cazuri, decizia judecătorilor de drepturi și libertăți de la Tribunal nu va fi una definitivă și nici executorie. De amintit este și faptul că, recent, Curtea de Apel București a respins o cerere similară a lui Călin Georgescu și l-a menținut pe acesta în arest preventiv pe fondul acuzațiilor din dosarul DIICOT.

Georgescu în arest pentru încă 30 de zile

Călin Georgescu va rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT în dosarul în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Decizia este definitivă și a fost transmisă pe 28 octombrie. Toate detaliile pot fi accesate AICI.

„CAB în dosarul nr 44381/3/2026 admite contestația DIICOT -Central desființează în totalitate decizia judecătorului de drepturi și libertăți de la TMB și după rejudecare admite cererea DIICOT de prelungirea măsuri arestului preventiv pentru inculpați Georgescu S Calin și Rusen Ionel, pănă la o nouă verificare dar nu mai târziu de 30 de zile 28.11.2026 inclusiv. Respinge contestația inculpatului Rusen Ionel de revocarea măsuri. Decizia este definitivă”, se arată în decizia Curții de Apel București.