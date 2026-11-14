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4.000 de oameni s-au strâns în Parcul Izvor. Palatul Parlamentului este înconjurat complet de jandarmi. Trafic blocat

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Câteva mii de oameni s-au strâns, la această oră, în zona Parcului Izvor din Capitală. Mitingul de susținere a lui Călin Georgescu este programat sâmbătă, de la ora 14, în fața Palatului Parlamentului. Jandarmii au asigurat complet clădirea, care este înconjurată din toate părțile de forțele de ordine publică. 

Update 13:05: În jur de 4.000 de persoane s-au strâns la manifestația de la Palatul Parlamentului. Valuri de oamenc continuă să vină la Parcul Izvor, mulți dintre ei cu autocarele. Au venit autocare din județele Constanța, Mehedinți, Cluj-Napoca. Fiecare afișează bannere cu județul pe care îl reprezintă.

Oamenii continuă să vină la mitingul AUR

Update 12:40: Jandarmii au instalat garduri, împrejmuind practic complet zidul Palatului Parlamentului.

Manifestanții, simpatizanți ai AUR și ai lui Călin Georgescu, afișează steaguri și pancarte cu poza fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Din boxe se aude, potrivit Hotnews, „Miluiește-ne pe noi!”. Oamenii strigă „Eliberați-l!”, „Ați arestat poporul!” și „Călin Georgescu este președinte!” și au pancarte pe care scrie „Demsia Nicușor Dan” sau „Ați arestat poporul”.

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Mesajul lui Simion: Mulți, uniți, puternici

Liderul AUR, George Simion, a acuzat anterior că manifestația nu a primit autorizație de la Primăria Capitalei și că „nu vrea nimeni să discute cu cei care își asumă organizarea protestului.

„O să vin aici, o să particip și eu și mi se pare normal să fim și noi păziți și să se ia măsurile necesare“. 

Reaminting că Primăria Capitalei nu a autorizat mitingul de astăzi. Primarul general Ciprian Ciucu a declarat vineri că au fost depuse 3 cereri de autorizare a protestului. Acestea au fost respinse din motive de siguranță publică, în contextul meciului România-Polonia, a motivat primarul.

Acum câteva ore, președintele AUR a postat un mesaj pe contul său de Facebook. „ Vom avea o zi frumoasă zi. Mulți, uniți, puternici”, a transmis Simion.

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