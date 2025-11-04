4 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Matthew McConaughey împlinește 56 de ani, Traian Băsescu 74. Este patentată prima coroană dentară din aur

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 4 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Matthew McConaughey, născut pe 4 noiembrie 1969 în Uvalde, Texas, este unul dintre cei mai carismatici actori de la Hollywood. După ce s-a făcut remarcat în anii ‘90 cu filme precum Dazed and Confused și A Time to Kill, McConaughey a devenit rapid un simbol al comediilor romantice, apărând în titluri populare precum How to Lose a Guy in 10 Days și The Wedding Planner. Începând cu anii 2010, cariera sa a cunoscut o transformare notabilă – adesea numită “McConaissance”. Actorul s-a orientat spre roluri dramatice complexe, culminând cu interpretarea sa din Dallas Buyers Club (2013), pentru care a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor. Alte roluri memorabile includ prestațiile din True Detective, Interstellar și Mud. Dincolo de actorie, McConaughey este profesor la Universitatea din Texas, autor al autobiografiei “Greenlights” și implicat activ în proiecte caritabile. Cu un stil de viață echilibrat și o filozofie personală bazată pe autenticitate, el rămâne o figură inspiratoare atât în cinema, cât și în afara ecranului.

Traian Băsescu, născut la 4 noiembrie 1951 în Basarabi (astăzi Murfatlar), judeţul Constanța, este unul dintre cei mai influenți și controversați politicieni români de după 1989. Fost comandant de navă și ministru al Transporturilor, Băsescu a intrat în atenția publică prin stilul său direct și autoritar. A fost primar general al Bucureștiului între 2000 și 2004, perioadă în care a câștigat popularitate pentru atitudinea sa combativă. În același an, a fost ales președinte al României, funcție pe care a deținut-o timp de două mandate, între 2004 și 2014. Mandatele sale au fost marcate de conflicte politice intense, două suspendări din funcție și o luptă constantă cu opoziția și presa. După încheierea mandatului prezidențial, Băsescu a rămas activ în viața politică, fondând partidul Mișcarea Populară și devenind senator. Deși perceput diferit de opinia publică – pentru unii un reformator hotărât, pentru alții un lider polarizant – Traian Băsescu rămâne o figură centrală a tranziției politice din România postcomunistă.

În anul 1873, dentistul american John B. Beers a revoluționat stomatologia prin patentarea primei coroane dentare din aur. Această invenție a marcat un moment important în evoluția tratamentelor dentare, oferind o soluție durabilă și estetică pentru refacerea dinților deteriorați. Aurul, datorită rezistenței și biocompatibilității sale, s-a dovedit ideal pentru utilizarea în stomatologie, fiind folosit timp de multe decenii. Inovația lui Beers a deschis drumul către dezvoltarea materialelor și tehnologiilor moderne pentru protezele și coroanele dentare de astăzi.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1900: Lucrețiu Pătrășcanu 🇷🇴🗣 politician, avocat, sociolog și economist. A fost primul comunist care a devenit ministru și a deținut portofoliul Justiției

🎂1916: Ruth Handler 🇺🇸💃 femeie de afaceri și inventatoare americană cunoscută în primul rând pentru crearea păpușii Barbie

🎂1923: Fredy Heineken 🇳🇱🍺 magnatul cunoscutei firme de bere olandeză Heineken

🎂1937: Loretta Swit 🇺🇸🎬 Maior Margaret „Hot Lips” Houlihan din M*A*S*H

🎂1946: Laura Bush 🇺🇸🗣 soția președintelui George W. Bush

🎂1951: Traian Băsescu 🇷🇴🗣

🎂1957: Tony Abbott 🇦🇺🗣 politician australian, prim-ministru în perioada 2013-2015

🎂1961: Ralph Macchio 🇺🇸🎬 Karate Kid (1984)

🎂1969: P. Diddy (Sean Combs) 🇺🇸🎤

🎂1969: Matthew McConaughey 🇺🇸🎬

🎂1972: Luis Figo 🇵🇹⚽️ Sporting, Barcelona, Real Madrid și Inter Milano

Decese 🕯

🕯️1465: Maria Oltea 🇷🇴 mama lui Ștefan cel Mare

🕯️1970: Tudor Mușatescu 🇷🇴✒️ A scris schițe, romane, piese de teatru, dar succesul i-a fost adus de teatru

🕯️1982: Dominique Dunne 🇺🇸🎬 Renumită pentru rolul din Poltergeist (1982), a fost strangulată de fostul iubit, la doar 22 de ani

🕯️1995: Ițhak Rabin 🇮🇱🗣 prim ministru al Israelului, laureat al Premiului Nobel (asasinat)

Calendar 🗒

🗒1576: În timpul Războiul de optzeci de ani, mercenarii aflați în slujba regelui Filip al II-lea al Spaniei și care nu au fost plătiți de mult timp, încep să comită acte de violență împotriva populației din Anvers, pentru a strânge bani. Orașul a fost distrus considerabil după trei zile

🗒1737: Italia: este inaugurat Teatrul San Carlo din Napoli, cel mai vechi teatru de operă din Europa

🗒1783: Simfonia nr. 36 a lui Wolfgang Amadeus Mozart este interpretată pentru prima dată la Linz, Austria

🗒1852: Contele Camillo de Cavour a devenit prim-ministru al Regatului Sardinia-Piemont, în jurul căruia s-a cristalizat ulterior statul italian unit

🗒1856: În Galați începe prima conferință a puterilor europene, care înființează Comisia Statelor alăturate Dunării

🗒1862: Inventatorul american Richard Gatling brevetează mitraliera

🗒1869: A apărut primul număr al reputatei reviste științifice Nature

🗒1873: Americanul John B. Beers a patentat prima coroană dentară din aur

🗒1873: Americanul Anthony Iske a patentat mașina de tăiat carne în felii

🗒1879: A fost patentată prima casă de marcat de către James J. Ritty din Dayton, Ohio

🗒1890: S-a dat în folosință City and South London Railway, prima linie de metrou din lume și prima linie a metroului londonez

🗒1899: Sigmund Freud publică cartea Interpretarea viselor

🗒1921: Primul ministru japonez Hara Takashi este asasinat la Tokyo

🗒1922: În Egipt, arheologul britanic Howard Carter și oamenii săi găsesc intrarea în mormântul lui Tutankamon, în Valea Regilor

🗒1938: George Enescu a terminat „Suita a III-a”, „Săteasca”

🗒1948: Lui T.S. Eliot i se decernează Premiul Nobel pentru Literatură

🗒1956: Invadarea Ungariei de către tancurile sovietice și instalarea guvernului contrarevoluționar condus de János Kádár

🗒1966: Inundații în Veneția și Florența. Aproape un milion de volume din colecția de la Biblioteca Națională, documente de la Arhiva de Stat, tablouri au fost acoperite de apă

🗒1979: Un grup de studenți iranieni invadează ambasada SUA la Teheran și iau ostatice 90 de persoane timp de 444 de zile

🗒1980: Republicanul Ronald Reagan este ales ce de-al 40-lea președinte al SUA, învingându-l pe președintele în exercițiu, Jimmy Carter

🗒1995: Premierul israelian Ițhak Rabin a fost asasinat, la Tel Aviv, în cursul unui miting politic, premergător alegerilor

🗒2008: Democratul Barack Obama a fost ales drept cel de-al 44-lea președinte al SUA

🗒2015: Premierul Victor Ponta își depune demisia la presiunea protestelor din centrul Bucureștiului. Tot în aceeași zi și primarul Sectorului 4 Cristian Popescu Piedone își depune demisia

🗒2019: NASA anunță că a primit primul mesaj din spațiul interstelar de la nava sa spațială Voyager 2

🗒2019: Guvernul condus de Ludovic Orban a primit votul de învestitură al Parlamentului, cu 240 de voturi pentru, în condițiile în care numărul minim de voturi necesare era 233. PSD și PRO România au boicotat ședința însă câțiva parlamentari de la cele două partide au votat guvernul liberal

CITEȘTE ȘI:

3 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Sore Mihalache împlinește 36 de ani. Este adoptat mesajul SOS ca semnal internațional de forță majoră

2 NOIEMBRIE, calendarul zilei: 6 ani de la decesul lui Leo Iorga. Este asasinat Pier Paolo Pasolini

1 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Gabriel Cotabiță ar fi împlinit 70 de ani. Mihaela Runceanu este ucisă în garsoniera sa din București