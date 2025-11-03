3 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Sore Mihalache împlinește 36 de ani. Este adoptat mesajul SOS ca semnal internațional de forță majoră

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 3 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Sore Mihalache, născută pe 3 noiembrie 1989 în București, este o cântăreață, actriță și dansatoare, cunoscută pentru activitatea sa în trupa LaLa Band și pentru rolul din serialul “Pariu cu viața” difuzat de PRO TV între 2011 și 2014. Și-a început cariera muzicală la o vârstă fragedă, dar adevărata afirmare a venit odată cu lansarea proiectului solo. Stilul său combină elemente de pop, R&B, muzică electronică și influențe latino, ceea ce o face versatilă și apreciată de un public larg. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără Dor să-ți fie dor, Când vremea e rea, Noapte caldă și Different. Colaborează frecvent cu alți artiști români și internaționali, ceea ce îi amplifică vizibilitatea în industria muzicală. A participat la emisiuni de televiziune, show-uri muzicale și proiecte de film sau teatru. Este activă pe rețelele sociale, menținând o legătură apropiată cu fanii și promovând adesea proiecte de responsabilitate socială și inițiative culturale. Este mamă a unei fetițe pe nume Erin, născută în 2016.

În 1906, a doua conferință internațională despre telegrafia fără fir a stabilit adoptarea semnalului SOS ca standard internațional pentru situații de urgență. Inițial interpretat ca acronim pentru “Save Our Souls” sau “Save Our Ship”, SOS a fost ales datorită simplității și ușurinței de transmitere în cod Morse: trei puncte – trei linii – trei puncte (··· – ···). SOS a înlocuit semnalele anterioare mai complicate și mai greu de transmis și recunoscut, devenind astfel standardul global pentru situațiile de pericol, mai ales în accidente maritime. În anii care au urmat, semnalul a fost utilizat în numeroase naufragii și incidente, contribuind direct la salvarea vieților. Această decizie a reprezentat un pas major în uniformizarea comunicațiilor internaționale și în creșterea siguranței navigației maritime.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1921: Charles Bronson 🇺🇸🎬 House of Wax (1953), The Magnificent Seven (1960), The Great Escape (1963), The Dirty Dozen (1967), Once Upon a Time in the West (1968), Rider on the Rain (1970), Red Sun (1971), The Mechanic (1972), Death Wish (1974), Hard Times (1975), The White Buffalo (1977), Death Hunt (1981), 10 to Midnight (1983), The Evil That Men Do (1984), Murphy’s Law (1986)

🎂1933: Jeremy Brett 🇬🇧🎬 devenit celebru pentru interpretarea lui Sherlock Holmes în patru seriale

🎂1936: Roy Emerson 🇦🇺🥎 a câștigat 12 titluri de Grand Slam la simplu și 16 la dublu. Este singurul jucător de sex masculin care a finalizat un Grand Slam în carieră (câștigând titluri la toate cele patru Grand Slam) atât la simplu, cât și la dublu, și primul dintre cei 3 jucători de sex masculin care a finalizat un Grand Slam dublu în carieră la simplu (urmat mai târziu de Rod Laver și Novak Djokovic)

🎂1945: Gerd Müller 🇩🇪⚽️ a cucerit 3 Cupe ale Campionilor Europeni consecutiv cu Bayern München, 1974, 1975 și 1976. Cu echipa Germaniei a câștigat Campionatul Mondial din 1974 și Campionatul European din 1972

🎂1971: Dwight Yorke 🇬🇧⚽️ Aston Villa, Manchester United, Blackburn Rovers F.C., Birmingham City, Sydney FC și Sunderland A.F.C

🎂1979: Emilian Dolha 🇷🇴⚽️

🎂1986: Mihai Lazăr 🇷🇴🏉 A participat la Cupa Mondială de Rugby 2011, marcând un eseu în meciul cu Scoția

🎂1989: Sore Mihalache 🇷🇴🎤🎬

🎂1995: Kendall Jenner 🇺🇸💃🏻

Decese 🕯

🕯️1854: Anton Pann 🇷🇴✒️ poet român de origine bulgară sau aromână, profesor de muzică religioasă, protopsalt, compozitor de muzică religioasă, folclorist, literat și publicist, compozitor al muzicii imnului național al României. A fost supranumit de Mihai Eminescu „finul Pepelei, cel isteț ca un proverb” în poemul Epigonii

🕯️1954: Henri Matisse 🇫🇷🎨 unul dintre principalii inițiatori ai artei moderne

🕯️1998: Bob Kane 🇺🇸🦇 grafician pentru benzi desenate și scriitor, creditat alături de Bill Finger ca fiind creatorul lui Batman

🕯️2019: Sorin Frunzăverde 🇷🇴🗣

Evenimente📋

📋🇷🇴🪖 Ziua Vânătorilor de Munte Arma a fost înființată la 3 noiembrie 1916, când Marele Cartier General a decis transformarea Școlii Militare de Schiori din București în „Corpul Vânătorilor de Munte”. Organizarea inițială era pe 3 batalioane a câte 3 companii fiecare, cu un efectiv de 2000 de soldați

📋🇵🇦 Ziua naţională a Republicii Panama; aniversarea proclamării independenţei (1903)

Calendar 🗒

🗒1883: Spania: Antonio Gaudí, arhitectul modernist, primește aprobarea de a continua construcția „templului” barcelonez Sagrada Familia

🗒1834: A fost fondat în București Muzeul de Istorie Naturală și Antichități

🗒1863: A apărut, la București, prima revistă umoristică editată de B.P. Hasdeu, „Aghiuță”

🗒1863: Americanul J.T. Alden a brevetat metoda de obținere a drojdiei

🗒1903: Cu sprijin din partea SUA, Panama se desprinde de Columbia și își proclamă independența

🗒1906: Alois Alzheimer prezintă la Congresul de medicină de la Tübingen datele fundamentale ale bolii care îi va purta numele

🗒1906: A doua conferință internațională despre telegrafia fără fir adoptă mesajul SOS („Save Our Souls”, „Save Our Ship”) ca semnal internațional de forță majoră

🗒1918: Primul Război Mondial: Semnarea armistițiului între Imperiul Austro-Ungar și aliați, armistițiu care pune capăt războiului

🗒1918: Ca urmare a Primului Război Mondial se dizolvă monarhiile dunărene

🗒1918: Revolta marinarilor se extinde asupra muncitorilor din Kiel și marchează în Germania începutul Revoluției din Noiembrie

🗒1918: Polonia își declară independența față de Rusia

🗒1919: Istoricul Vasile Pârvan își inaugurează cursul de istorie la nou înființata Universitate a Daciei Superioare din Cluj cu prelegerea: „Datoria vieții noastre”, în care a adus și un omagiu jertfei depuse de tinerii ostași români la înfăptuirea unității naționale a statului

🗒1920: Se înființează Școala Politehnică din Timișoara

🗒1935: Grecia: Cu întoarcerea regelui George al II-lea la tron se încheie perioada Republicii grecești

🗒1936: Franklin Delano Roosevelt este reales președinte

🗒1946: Japonia: suveranitatea Împăratului japonez trece în mâna Parlamentului

🗒1950: România a aderat la Convenția cu privire la prevenirea și reprimarea genocidului

🗒1954: Japonia: Premiera primei părți a filmului Godzilla

🗒1956: A fost înființată Opera Română din Iași, spectacolul inaugural fiind Tosca, de Giacomo Puccini

🗒1957: URSS a trimis primul animal în spațiul cosmic, câinele Laika

🗒1958: La Paris este inaugurat Palatul UNESCO

🗒1964: SUA: Lyndon B. Johnson este ales președinte, luând astfel locul lui John Kennedy, care fusese asasinat

🗒1964: Bolivia: René Barrientos Ortuño preia puterea în urma unei lovituri de stat militare

🗒1978: URSS și Vietnam semnează un tratat de asistență și cooperare pe 25 de ani

🗒1979: Carolina de Nord: Adepții Ku Klux Klan protestează împotriva comuniștilor, care organizaseră demonstrația „Moarte Clanului“

🗒1983: Dizidenți palestinieni îl atacă, cu ajutor sirian și libian, pe Yasser Arafat pe câmpia libanului

🗒1992: Bill Clinton devine al 42-lea președinte al SUA

🗒1992: Carol Moseley-Braun este prima femeie de culoare aleasă in Senatul american

🗒1994: Pe piața informatică este oferit Red Hat Linux 1.0

🗒1998: La Strasbourg este inaugurată Curtea Europeană a Drepturilor Omului

🗒1998: Iridium lansează pe piață primul serviciu de telefonie „via satelit”

🗒1999: Judecătorul spaniol Baltasar Garzón judecă 98 de militari argentinieni pentru masacre pe timpul dictatorului Pinochet

🗒2005: Rămășițile pământești ale lui Nicolaus Copernic au fost descoperite într-o catedrală din Polonia

🗒2014: One World Trade Center se deschide oficial în New York City, înlocuind Turnurile Gemene după ce au fost distruse în timpul atacurilor din 11 septembrie

🗒2020: Au loc alegerile prezidențiale din SUA între democratul Joe Biden și republicanul Donald Trump

