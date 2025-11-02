2 NOIEMBRIE, calendarul zilei: 6 ani de la decesul lui Leo Iorga. Este asasinat Pier Paolo Pasolini

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 2 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Leo Iorga, născut pe 2 decembrie 1964 în Ploiești, România, a fost un cântăreț și chitarist român, una dintre cele mai cunoscute voci ale rockului autohton. A fost vocalist al mai multor formații importante, printre care Pacific, Cargo, Compact, Schimbul 3, Pacifica, PACT by Leo Iorga & Adi Ordean și Compact B, lăsând o amprentă puternică în muzica românească. Cariera sa a început în anii 1980, iar notorietatea a crescut odată cu activitatea în trupa Compact, cu hituri precum Fata din vis, Cine ești tu? și Cântec pentru prieteni. A avut proiecte solo și colaborări cu alți artiști, fiind apreciat pentru vocea puternică, expresivitatea și carisma scenică. A fost implicat și în proiecte sociale și caritabile. În ultimii ani, s-a confruntat cu o luptă dificilă împotriva cancerului, continuând să fie activ în muzică și să inspire prin perseverență. Leo Iorga a încetat din viață pe 2 noiembrie 2019, la vârsta de 54 de ani, lăsând în urmă o moștenire muzicală apreciată și respectată de generații întregi de iubitori de rock.

Pier Paolo Pasolini, născut pe 5 martie 1922 la Bologna, a fost un scriitor, poet, eseist, scenarist și regizor de film italian, una dintre cele mai complexe și controversate figuri ale culturii italiene. A abordat în creațiile sale teme sociale, politice și sexuale, concentrându-se adesea pe marginalizarea socială, sărăcia și ipocrizia societății moderne. Pasolini și-a început cariera literară cu poezie și proză, dar s-a afirmat internațional ca regizor de film. Primele sale filme, precum Accattone (1961) și Mamma Roma (1962), reflectă realismul social al periferiei Romei și viața celor excluși. Ulterior, și-a extins explorările artistice în adaptări ale textelor clasice și biblice, cum ar fi The Gospel According to St. Matthew (1964) şi Oedip Rege (1967). Ultimul său film, extrem de controversat, Salò sau cele 120 de zile ale Sodomei (1975), critică brutal puterea, corupția și degradarea morală. Viața lui s-a încheiat tragic pe 2 noiembrie 1975, când a fost ucis în circumstanțe misterioase pe plaja din Ostia, la periferia Romei. Moartea sa a rămas subiect de speculații și teorii, fiind considerată de mulți o crimă legată de activismul său și de natura controversată a operei sale.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1699: Jean-Baptiste-Siméon Chardin 🇫🇷🎨 unul din cei mai mari artiști ai secolului al XVIII-lea. Este în special cunoscut ca maestru al naturilor moarte, al scenelor de viață și al portretelor

🎂1755: Marie Antoinette 🇫🇷♛ La 15 ani s-a măritat cu Ludovic al XVI-lea al Franței, devenind astfel regină a Franței. A murit executată prin ghilotinare, în toiul Revoluției Franceze, în 1793, sub acuzația de înaltă trădare, nedovedită însă

🎂1865: Warren G. Harding 🇺🇸🗣 al 29-lea președinte al SUA. A fost al șaselea președinte american care a decedat în decursul mandatului său prezidențial

🎂1913: Burt Lancaster 🇺🇸🎬 laureat Oscar, binecunoscut publicului pentru fizicul său atletic și zâmbetul cuceritor care l-au transformat într-un adevărat Don Juan al marelui ecran

🎂1964: Lucian Pahonțu 🇷🇴 director al Serviciului de Protecție și Pază (SPP)

🎂1974: Nelly 🇺🇸🎤 unul dintre cei mai bine vânduți rapperi din toate timpurile, având peste 40 de milioane de discuri vândute

Decese 🕯

🕯️1816: Gheorghe Șincai 🇷🇴✒️ Ca director al învățământului greco-catolic din Transilvania, a adus o contribuție fundamentală în acțiunea de răspândire a culturii în mediul rural. A elaborat alături de Samuil Micu prima gramatică tipărită a limbii române: Elementa linguae daco-romanae sive valachicae (Viena, 1780)

🕯️1950: George Bernard Shaw 🇬🇧✒️ unul din cei mai importanți dramaturgi de limbă engleză de la William Shakespeare. S-a făcut cunoscut atât ca autor de piese de teatru, cât și în calitate de critic de artă și publicist politic

🕯️1975: Pier Paolo Pasolini 🇮🇹🎥 Filmele sale au stârnit controverse datorită subiectelor alese, ideilor puse în dezbatere și a raportării la sexualitate. Printre ele se numără Mamma Roma (1962), Teorema (1968), Il Decameron (1970) și Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975). A fost asasinat în 1975, în circumstanțe neclarificate complet până astăzi

🕯️2019: Leo Iorga 🇷🇴🎤 vocalist al formațiilor Pacific, Cargo, Compact, Schimbul 3, Pacifica, PACT by Leo Iorga & Adi Ordean și Compact B. Decedat la 54 de ani, de cancer pulmonar (fuma uneori chiar și 4 pachete de țigări pe zi)

Evenimente📋

📋💀 Ziua Morților („pomenirea tuturor credincioșilor răposați”, sărbătorită în calendarul romano-catolic)

📋🆘 Ziua internaţională a încheierii impunităţii pentru crime împotriva jurnaliştilor

Calendar 🗒

🗒1570: Incendiu care s-a întins din Olanda până în Jütland, în care au fost transformate în cenușă peste 100.000 de locuințe

🗒1721: Țarul Petru cel Mare este proclamat împărat a toate Rusiile

🗒1769: Exploratorul spaniol Gaspar de Portolá a descoperit Golful San Francisco în California

🗒1784: A izbucnit marea Răscoală Țărănească din Transilvania, condusă de Horea, Cloșca și Crișan

🗒1785: Prima luntre de salvare, construită de Lionel Lukin, a fost brevetată la Londra

🗒1789: Adunarea Națională a Revoluției a decretat naționalizarea bunurilor bisericești în Franța

🗒1814: Anglia: Periodicul londonez The Times este primul care folosește tiparnița în editarea sa

🗒1830: Chopin dirijează în premieră la Varșovia

🗒1864: Decret privind înființarea Școlii de Belle Arte din București

🗒1886: Oficiul Imperial de Brevete din Germania i-a acordat lui Carl Benz brevetul de automobile

🗒1889: Dakota de Nord și Dakota de Sud au devenit statele americane cu numerele 39 și 40, în ordinea formării lor

🗒1895: În SUA s-a desfășurat prima cursă de automobile care foloseau benzina drept combustibil

🗒1906: Rusia: Lev Davidovici Troțki este condamnat la deportare pe viață în Siberia

🗒1909: Tratatul de rectificare a granițelor dintre Brazilia și Uruguay

🗒1916: Franța: Trupele franceze ocupă fortăreața de la Verdún

🗒1917: Declarația Balfour: guvernul Marii Britanii se angajează să sprijine înființarea unei patrii a poporului evreu în Palestina

🗒1920: SUA realizează, în Philadelphia (Pennsylvania), prima probă de radiodifuziune folosind stația comercială „KDKA”: în acea primă emisiune radiofonică au fost prezentate știri, muzică și întrețineri (discuții la masa rotundă)

🗒1930: Cel mai mare avion din lume, DO-X, a decolat din Germania spre Amsterdam într-un zbor de probă

🗒1935: China: A fost introdusă bancnota în locul monedei

🗒1947: Ziaristul Howard Hughes face zborul de probă a celui mai mare hidroavion din lume, Hercules, proprietatea și realizarea lui. A fost unicul zbor al acestui gigantic hidroavion

🗒1955: Cercetătorii americani Carlton-Schwerdt și Schaffer obțin în formă cristalină virusul care provoacă poliomielita

🗒1955: Israel: Revenirea la putere a lui David Ben-Gurion

🗒1962: Președintele Kennedy anunță sfârșitul crizei nuclearelor din Cuba

🗒1975: Este ucis Pier Paolo Pasolini pe hidroscala din Ostia

🗒1976: Jimmy Carter, primul candidat din Sud după foarte mulți ani (din timpul războiului de secesiune), îl învinge în alegeri pe Gerald Ford

🗒1976: În India, primul ministru, Indira Gandhi, obține depline puteri dictatoriale

🗒1983: Martin Luther King Day: În Grădina Trandafirilor de la Casa Albă, președintele Ronald Reagan semnează legea care instituie o sărbătoare federală, care să fie celebrată an de an în a treia luni din ianuarie pentru comemorarea lui Martin Luther King

🗒1984: Velma Barfield este prima femeie din SUA condamnată la moarte

🗒1988: Prima propagare de worm pe Internet

🗒1997: Acord între Rusia și Japonia în privința contenciosului Insulelor Kurile

🗒2004: Alegeri prezidențiale în SUA: între senatorul John Kerry și președintele George W. Bush

CITEȘTE ȘI:

1 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Gabriel Cotabiță ar fi împlinit 70 de ani. Mihaela Runceanu este ucisă în garsoniera sa din București

31 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Marco van Basten împlinește 61 de ani. Își pierd viața River Phoenix și Sean Connery

30 OCTOMBRIE, calendarul zilei: 10 ani de la incendiul din clubul Colectiv. 89 de decese cauzate de dezastrul de la Certej