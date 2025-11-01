1 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Gabriel Cotabiță ar fi împlinit 70 de ani. Mihaela Runceanu este ucisă în garsoniera sa din București

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 1 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Gabriel Cotabiță, născut pe 1 noiembrie 1955 în Târgoviște, România, a fost un cântăreț, compozitor și interpret remarcabil, cunoscut pentru contribuția sa la muzica rock și pop românească. Cariera sa a debutat în anii 1970, iar de-a lungul decadelor a devenit unul dintre artiștii cei mai apreciați ai generației sale. A colaborat cu numeroase trupe și artiști români, printre care Vox și Holograf, și a lansat piese de succes precum O fată ca ea, Noapte albastră și Te rog, domnișoară, nu pleca. Cotabiță era apreciat pentru vocea sa puternică și expresivă, precum și pentru abilitatea de a transmite emoție prin interpretare. A fost implicat și în proiecte de televiziune, consolidându-și imaginea de artist complet. Gabriel Cotabiță a încetat din viață pe 23 noiembrie 2024, la vârsta de 69 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență din București, dar contribuția sa artistică rămâne vie în inimile fanilor.

Mihaela Runceanu, născută pe 4 mai 1955 în Buzău, România, a fost o cântăreață și profesoară de canto apreciată pentru talentul său vocal și sensibilitatea interpretărilor. A devenit cunoscută în anii 1980 datorită pieselor de succes precum Fericirea, De-ar fi să vii și Vine-vine primăvara, care i-au adus popularitate în întreaga țară. Pe lângă cariera muzicală, a fost și cadru didactic, instruind generații de tineri artiști. Vocea sa distinctă și prezența carismatică au transformat-o într-un simbol al muzicii ușoare românești. Viața Mihaelei Runceanu s-a încheiat prematur pe 1 noiembrie 1989, când a fost ucisă în garsoniera sa din București, la vârsta de 34 de ani. A lăsat în urmă o moştenire muzicală remarcabilă, compoziţiile sale continuând să fie ascultate și apreciate.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1823: Lascăr Catargiu 🇷🇴🗣 om politic, prim-ministru al Principatelor Unite și al Regatului României

🎂1918: Alexander Vraciu 🇺🇸🛩 pilot-as al US NAVY de origine română care a distrus în perioada celui de-al Doilea Război Mondial 19 avioane. A doborât în opt minute șase avioane de vânătoare japoneze

🎂1918: Ken Miles 🇬🇧🏁 pilot de curse auto, introdus în Motorsports Hall of Fame of America. A decedat la 47 de ani, testând modelul Ford J-Car

🎂1934: Umberto Agnelli 🇮🇹🚗 om de afaceri, politician și președinte al FIAT, din 2003 până la decesul lui

🎂1942: Larry Flynt 🇺🇸📰 publicist și șeful editurii „Larry Flynt Publications”, care publică peste 20 de reviste, printre care revista pentru bărbați Hustler

🎂1955: Gabriel Cotabiță 🇷🇴🎤

🎂1962: Anthony Kiedis 🇺🇸🎤 (Red Hot Chili Peppers)

🎂1963: Rick Allen 🇬🇧🥁 (Def Leppard) faimos pentru modul în care s-a perfecționat în a cânta cu o singură mână, după ce a suferit un accident grav de mașină, unde și-a pierdut în totalitate brațul stâng

🎂1972: Toni Collette 🇺🇸🎬 De la o vârstă fragedă, și-a arătat talentul pentru actorie. Și-a înscenat o apendicită, la 11 ani, și a fost atât de convingătoare încât doctorii i-am scos apendicele, deși testele nu au arătat nimic în neregulă cu ea

🎂1973: Aishwarya Rai 🇮🇳🎬 model și actriță, Miss World 1994

🎂1976: Logan Marshall-Green 🇺🇸🎬 Devil (2010), Prometheus (2012), The Invitation (2015), Upgrade (2018), Intrusion (2021), The Odyssey (2026)

Decese 🕯

🕯️1918: Ionel Nicolae Romanescu 🇷🇴🛩 aviator și pionier al aviației române. În 1910 a construit și a zburat pentru prima datǎ în România cu un planor. Executǎ primul zbor planat din România cu un om la bord într-un aparat mai greu decât aerul și fără motor. Primește titlul de cel mai tânăr zburător din lume din partea Federației aeronautice din Paris. Moare eroic în regiunea Sissonne-Rethel din nordul Franței în timpul unei lupte aeriene, la 23 de ani

🕯️1972: Ezra Pound 🇺🇸✒️ reprezentant de marcă al modernismului literar al secolului XX

🕯️1982: King Vidor 🇺🇸🎥 regizor, producător de film și scenarist, a cărui carieră întinsă pe o perioadă de 67 de ani a cuprins cu succes perioadele filmului mut și a celui sonor

🕯️1989: Mihaela Runceanu 🇷🇴🎤 28 octombrie 1989: participă la spectacolul-maraton de mare succes „Start Melodii ’89”, care are loc la Sala Radio. Are un succes răsunător, fiind bisată de trei ori. De emoție, Mihaela va îngenunchea la aplauzele publicului. Acesta este ultimul spectacol susținut. Pe 1 noiembrie, este asasinată în garsoniera sa din București

Evenimente📋

📋✝️ Sărbătoarea Tuturor Sfinților (calendarul romano-catolic și anglican)

📋🎙 Ziua Radioului Național Primele cuvinte în eter (1928) au fost rostite de profesorul Dragomir Hurmuzescu, promotorul radiofoniei româneşti, acesta fiind urmat de un recital de versuri compuse de Horia Furtună, în care Radioul românesc era definit „Un suflet nou”

📋❌🥩 Ziua internațională a veganismului. Reprezintă marcarea înfiinţării, în 1944, în Marea Britanie, a Societăţii Vegane

📋🇩🇿 Ziua Revoluţiei – Ziua naţională a Algeriei

Calendar 🗒

🗒333 î.Hr.: Bătălia de la Issos, a 12-a victorie a lui Alexandru cel Mare asupra perșilor

🗒996: Împăratul Otto al III-lea acordă Diecezei de Freising 30 “ținuturi regale” printr-un document în care se pomenește pentru prima oară denumirea „Ostarrîchi”, din care provine numele Austriei

🗒1337: Regele Angliei Eduard al III-lea îl provoacă pe Filip al VI-lea de Valois. Începutul Războiului de o sută de ani (1337-1453) dintre Franța și Anglia

🗒1512: Opera lui Michelangelo de pe plafonul Capelei Sixtine a fost arătată pentru prima dată publicului

🗒1520: Fernando Magellan descoperă Strâmtoarea Magellan denumită „Estreito de Todos los Santos”

🗒1599: Intrarea triumfală în Alba Iulia a lui Mihai Viteazul. Transilvania intra sub stăpânirea domnului muntean

🗒1604: La Whitehall Palace din Londra, este prezentată pentru prima dată, tragedia Othello a lui William Shakespeare

🗒1755: Marele cutremur din Lisabona, soldat cu moartea a 30.000 de persoane și distrugerea unei mari părți a orașului

🗒1800: A fost inaugurată Casa Albă, reședința președinților SUA, situată în Washington, D.C.. Clădirea a fost construită după planurile arhitectului James Hoban, lucrările începând în anul 1792

🗒1834: A fost înființată prima școală de fete de la noi din Ro. Fondatorul acestei instituții a fost Gheorghe Asachi

🗒1835: A apărut, la București, prima revistă românească de teatru, Gazeta Teatrului Național, condusă de Ion Heliade Rădulescu

🗒1848: Inaugurarea primei școli medicale din lume pentru instruirea femeilor (New England)

🗒1864: A fost reînființat Conservatorul de Muzică și Declamațiune din București, sub conducerea lui Alexandru Flechtenmacher

🗒1894: Nicolae al II-lea devine noul țar al Rusiei după moartea tatălui său, Alexandru al III-lea

🗒1897: Este fondat clubul de fotbal Juventus Torino

🗒1916: În Rusia, Pavel Miliukov rostește în Duma de Stat celebrul discurs „prostie sau trădare”, precipitând căderea guvernului lui Boris Stürmer

🗒1922: Ultimul sultan al Imperiului Otoman, Mehmed al VI-lea, abdică

🗒1928: Inaugurarea Radio România

🗒1928: Legea privind adoptarea și implementarea alfabetului turc, înlocuiește alfabetul arab cu alfabetul latin

🗒1936: Într-un discurs, dictatorul italian Benito Mussolini vorbește pentru prima dată despre „axa Berlin-Roma”. De aici s-a dezvoltat termenul de Puterile Axei în Al Doilea Război Mondial

🗒1949: A apărut primul număr al publicației germane Frankfurter Allgemeine Zeitung

🗒1950: Tentativă de asasinat la adresa președintelui american Harry Truman

🗒1952: Testarea armelor nucleare: În atolul Eniwetok, Statele Unite detonează cu succes Ivy Mike, primul dispozitiv termonuclear. Explozia a avut un randament de zece megatone echivalent TNT

🗒1956: Revoluția maghiară: Imre Nagy anunță neutralitatea Ungariei și retragerea din Pactul de la Varșovia. Trupele sovietice încep să reintre în Ungaria, contrar asigurărilor guvernului sovietic

🗒1960: A intrat în vigoare Tratatul de constituire a Benelux ca uniune economică, semnat de Belgia, Olanda și Luxemburg la 3 februarie 1958

🗒1962: Din Rusia a fost lansată, pentru prima oară, o rachetă cosmică cu destinația planeta Marte

🗒1963: Se deschide oficial Observatorul Arecibo din Arecibo, Puerto Rico, cu cel mai mare radiotelescop construit până la acea vreme; recordul a durat până în 2016, odată cu inaugurarea radiotelescopului chinezesc Telescopul FAST

🗒1993: A luat ființă Uniunea Europeană, în urma Tratatului de la Maastricht

🗒2005: Astronomi ai NASA au anunțat că au descoperit încă doi sateliți ai planetei Pluto

🗒2020: Fostul prim-ministru și ministru al educației Maia Sandu este aleasă în funcția de al 6-lea președinte al Republicii Moldova, devenind prima femeie care a deținut vreodată această funcție

🗒2021: Pandemia de COVID-19: numărul global de decese înregistrate din cauza COVID-19 depășește 5 milioane

