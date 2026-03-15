40.000 lei amendă dacă ai firmă și „uiți" să depui aceste documente, până pe 31 martie 2026. Cine se încadrează

15 mart. 2026, 08:57, Actualitate
40.000 lei amendă dacă ai firmă și „uiți” să depui aceste documente, până pe 31 martie 2026. Cine se încadrează
40.000 lei amendă dacă ai firmă și „uiți” să depui aceste documente

Firmele din domeniul agroalimentar au o obligație importantă la începutul anului 2026. Până la data de 31 martie, acestea trebuie să transmită autorităților raportul privind măsurile adoptate pentru reducerea risipei alimentare în anul precedent.

În caz contrar, sancțiunile pot ajunge până la 40.000 de lei.

Obligația, pentru apoape o jumătate de milion de firme

Astfel, în jur de 400.000-450.000 de operatori economici intră sub incidența legii, dintr-un total de cel mult 1,2 milioane de operatori economici, conform datelor Ministerului Finanțelor. Concret, aproximativ între 33% și 40% din totalul firmelor din România sunt vizate de această măsură.

Raportarea se face public, atât pe platforma statului risipaalimentara.madr.ro, cât și pe website-ul firmei.

Înainte de încărcarea raportării, companiile trebuie să se asigure că datele sunt corecte, complete și susținute de documente interne relevante, care reflectă modul în care au fost gestionate cantitățile de alimente și măsurile adoptate pentru reducerea risipei alimentare, precizează sursa citată.

Sunt obligați să respecte această prevedere toți operatorii economici din sectorul agroalimentar, vizați de Regulamentul (CE) 178/2002, mai exact orice persoană fizică sau juridică implicată în orice etapă a producției, procesării și distribuției alimentelor. Astfel, vor trebui să raporteze cei implicați în producția primară (ferme, producători agricoli):

  • ferme de legume;
  • ferme de fructe;
  • ferme zootehnice;
  • producători de lapte crud;
  • stupine;
  • ferme piscicole;
  • producători de cereale etc.

De asemenea, pe listă se mai află: fabrici de panificație, fabrici de lactate, abatoare, unități de procesare a cărnii, fabrici de conserve, unități de procesare a fructelor (sucuri, piureuri), fabrici de bere sau băuturi răcoritoare etc. Tot în această categorie mai intră: depozite frigorifice, centre logistice, distribuitori de băuturi, distribuitori de produse alimentare, magazine alimentare, supermarketuri, hipermarketuri, magazine de proximitate, cash & carry etc.

Raportări despre reducerea risipei alimentare vor mai face cei din sectorul de industrie hotelieră și servicii de alimentație publică (HoReCa, cantine, restaurante, cofetării, patiserii etc.), respectiv restaurante, fast-food-uri, cantine (școlare, universitare, spitale, firme), cofetării, patiserii, hoteluri cu servicii de masă, unități de catering, cafenele cu produse alimentare, bistrouri, food-truck-uri.

Ce măsuri trebuie luate

Operatorii economici din sectorul agroalimentar au obligația să implementeze cel puțin două măsuri de prevenire și reducere a risipei alimentare:

  • măsuri de responsabilizare pe lanțul agroalimentar (producție, procesare, depozitare, distribuție, comercializare, HoReCa);
  • vânzare cu preț redus a produselor aproape de expirarea termenului de valabilitate;
  • transfer gratuit către operatori receptori;
  • transfer către alți operatori economici, pentru consumul uman.

Alte măsuri vizate sunt:

  • utilizare în hrana animalelor, până la expirarea termenului de valabilitate;
  • direcționarea produselor de origine animală improprii consumului uman către utilizatori înregistrați pentru hrana animalelor din adăposturi;
  • direcționarea produselor improprii consumului uman sau animal către transformare în compost;
  • direcționarea produselor improprii consumului uman sau animal către transformare în biogaz;
  • dirijarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman către o unitate de procesare autorizată.

Amenzile aplicate celor care nu respectă legea sunt cuprinse între 10.000 și 20.000 lei pentru încălcarea regulilor privind transferul alimentelor și între 10.000 și 40.000 lei pentru neîncărcarea planului și rapoartelor în platformă, după 6 luni de la funcționarea platformei.

Amenda pentru neîncărcarea planului/rapoartelor în platformă nu se aplică microîntreprinderilor și întreprinderilor mici.

