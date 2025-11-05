5 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Ion Vlădoiu împlinește 57 de ani, Tilda Swinton 65. Bryan Adams face 66 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 5 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ion Vlădoiu este un fost fotbalist român, născut la 5 noiembrie 1968, în Câmpulung Muscel. A fost unul dintre cei mai prolifici atacanți ai anilor ‘90, remarcându-se prin forță şi determinare. Vlădoiu și-a început cariera la FC Argeș Pitești, unde a debutat în Divizia A, iar consacrarea a venit odată cu transferul la Steaua București, una dintre cele mai puternice echipe ale perioadei. De-a lungul carierei, a mai evoluat pentru formații importante precum Rapid, Dinamo și Universitatea Craiova – performanță rară, având în vedere rivalitățile dintre aceste cluburi. A cucerit mai multe titluri de campion al României și a fost golgheterul Diviziei A în sezonul 1995-1996, când a marcat 25 de goluri. De asemenea, a făcut parte din lotul naționalei României, bifând prezențe la Campionatul Mondial din 1994, în Statele Unite. După retragerea din activitate, Ion Vlădoiu a rămas implicat în fotbal, activând ca antrenor și conducător.

Tilda Swinton, născută la 5 noiembrie 1960, în Londra, este o actriță britanică renumită pentru versatilitatea și originalitatea sa. Cu un stil unic și o prezență aparte, Swinton s-a impus ca una dintre cele mai inovatoare figuri ale cinematografiei contemporane. A debutat în anii ‘80 în filmele regizorului Derek Jarman, devenind rapid un simbol al cinemaului independent. A câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar în 2008, pentru interpretarea din Michael Clayton. De-a lungul carierei, a jucat în producții diverse, de la filme de autor precum Orlando și We Need to Talk About Kevin, până la blockbustere precum The Chronicles of Narnia și Doctor Strange. Tilda Swinton este admirată nu doar pentru talentul ei actoricesc, ci și pentru atitudinea nonconformistă față de identitate, gen și artă. Prin alegerile sale curajoase și stilul său inconfundabil, ea continuă să inspire și să redefinească limitele actoriei moderne.

Bryan Adams, născut la 5 noiembrie 1959, în Kingston, Canada, este un cântăreț, compozitor și chitarist care a cucerit lumea cu vocea sa inconfundabilă și melodiile pline de emoție. Cu o carieră de peste patru decenii, el este considerat unul dintre cei mai apreciați artiști rock ai anilor ‘80 și ‘90. A devenit faimos odată cu albume precum Reckless (1984) și Waking Up the Neighbours (1991), care conțin hituri legendare precum Summer of ‘69, Heaven, și (Everything I Do) I Do It for You – cântec care a dominat topurile mondiale. Pe lângă succesul muzical, Bryan Adams este și un talentat fotograf, a realizat expoziții internaționale și a colaborat cu reviste de modă prestigioase, precum Vogue și Harper’s Bazaar. Este cunoscut pentru implicarea sa în campanii caritabile și de protecție a mediului.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1880: Mihail Sadoveanu 🇷🇴✒️

🎂1913: Vivien Leigh 🇬🇧🎬 2 Oscaruri pentru cea mai bună actriță: Scarlett O’Hara în Pe aripile vântului (1939) și Blanche DuBois în Un tramvai numit dorință (1951). Leigh s-a simțit adesea limitată datorită frumuseții sale foarte apreciate, despre care credea că o împiedică în a fi luată în serios în cariera sa ca actriță. Sănătatea ei șubredă s-a dovedit a fi, însă, cel mai mare obstacol

🎂1938: Joe Dassin 🇫🇷🎤 La începutul anilor 1970 cântecele sale au atins primele poziții ale topurilor din Franța, devenind un artist renumit în această țară. Faptul că era poliglot l-a ajutat să înregistreze cântece și în limbile germană, rusă, spaniolă, italiană și greacă, pe lângă cele în franceză și engleză. A murit de infarct, la doar 41 de ani

🎂1938: César Luis Menotti 🇦🇷⚽️ A câștigat Campionatul Mondial de Fotbal 1978 cu Argentina, ca antrenor

🎂1941: Art Garfunkel 🇺🇸🎤 cel mai cunoscut ca membru al trupei de muzică folk Simon & Garfunkel. Este de origine româno-evreiască, bunicii săi paternali fiind originari din Iași

🎂1946: Gram Parsons 🇺🇸🎸🎤(The Birds)

🎂1952: Oleg Blohin 🇺🇦⚽️ A primit Balonul de Aur în 1975, fiind primul jucător ucrainean care a câștigat acest trofeu

🎂1955: Kris Jenner 🇺🇸📺 A devenit cunoscută jucând în reality-showul Keeping Up with the Kardashians

🎂1957: Jon-Erik Hexum 🇺🇸🎬 A murit tragic, la doar 26 de ani, în timp ce filma, jucându-se cu pistolul încărcat cu gloanțe oarbe, neștiind că pot cauza moartea, a lipit țeava la tâmplă și a apăsat tragaciul

🎂1958: Robert Patrick 🇺🇸🎬 T-1000 în Terminatorul 2: Ziua Judecății

🎂1959: Bryan Adams 🇨🇦🇬🇧🎤 Everything I do, I do it for you (1991), piesa care s-a clasat pe primul loc timp de 16 săptămâni consecutive în UK Single Charts a rămas și până astăzi un record

🎂1960: Tilda Swinton 🇬🇧🎬 Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar, 2007, pentru rolul din Michael Clayton⁠

🎂1964: Famke Janssen 🇳🇱🎬 Rolul care i-a adus faima a fost cel al lui Xenia Onatopp din GoldenEye (1997), jucat alături de Pierce Brosnan

🎂1966: Nicola 🇷🇴🎤

🎂1968: Ion Vlădoiu 🇷🇴⚽️

🎂1977: Mihai Covaliu 🇷🇴🤺 laureat cu aur la Jocurile Olimpice din 2000 și bronz la Olimpiada din 2008 și campion mondial în 2005

🎂1987: Kevin Jonas 🇬🇧🎤 (Jonas Brothers)

Decese 🕯

🕯️1879: James Clerk Maxwell 🇬🇧⚡️ Ecuațiile lui Maxwell pentru electromagnetism au fost numite „a doua mare unire în fizică”, după cea realizată de Isaac Newton

🕯️1956: Maria Filotti 🇷🇴🎭 Jocul său a îmbinat forța temperamentală cu aprofundarea psihologică a rolului

🕯️2010: Adrian Păunescu 🇷🇴✒️ poet, prozator, jurnalist, traducător și politician

🕯️2018: Alexandru Vișinescu 🇷🇴 torționar comunist, fost comandant al penitenciarului Râmnicu Sărat, care a deținut și alte poziții în sistemul penitenciar comunist, activând în unitățile carcerale Mislea și Jilava, la începutul anilor 1950

🕯️2022: Aaron Carter 🇺🇸🎤 fratele mai tânăr al lui Nick Carter din trupa Backstreet Boys. Moarte accidentală, înecat în cadă, la 34 de ani

Evenimente📋

📋🇬🇧 Marea Britanie – Complotul prafului de pușcă – Remember, remember, The Fifth of November, Gunpowder treason and plot; For I see no reason Why Gunpowder Treason Should ever be forgot. – a fost o tentativă de asasinat împotriva regelui Iacob I al Angliei și al VI-lea al Scoției de către un grup de catolici englezi provinciali conduși de Robert Catesby. Planul era să arunce în aer Camera Lorzilor în timpul deschiderii lucrărilor Parlamentului Angliei la 5/15 noiembrie 1605, ca preludiu pentru o revoltă populară în Midlands în urma căreia fiica de nouă ani a lui Iacob, prințesa Elisabeta, urma să fie pusă pe tron ca șef de stat catolic

📋💬 Ziua mondială a limbii „romani”

Calendar 🗒

🗒1720: Tratatul de pace de la Constantinopol („Pace Veșnică”) între Rusia și Imperiul Otoman

🗒1912: Woodrow Wilson este ales al 28-lea președinte SUA

🗒1913: Ludwig al III-lea este proclamat rege al Bavariei, după o modificare constituțională. Țara are temporar doi regi, deoarece predecesorul său, bolnav mintal, Otto al Bavariei, rămâne și el conducător până la moartea sa

🗒1914: Marea Britanie a anexat insula Cipru, care făcuse parte din Imperiul Otoman, și a declarat război Puterilor Centrale în aceeași zi

🗒1930: Aparatul german Dornier Do X, cel mai mare, mai greu și mai puternic hidroavion din lume la acea dată, pornește de la Lacul Constanța (de pe Rin) în primul său zbor de promovare spre Amsterdam

🗒1940: Democratul Franklin D. Roosevelt este ales în funcția de președinte pentru o a treia legislatură, fapt unic în istoria SUA

🗒1968: Republicanul Richard Nixon este ales în funcția de președinte al SUA

🗒1970: La Vatican a fost introdus serviciul divin în limba națională a fiecărei comunități catolice

🗒1994: Pugilistul George Foreman în vârstă de 45 de ani, a devenit cel mai în vârstă campion la categoria grea a WBA

🗒1996: Bill Clinton este reales președinte al SUA

🗒2003: Radio Contact își schimbă numele și echipa și devine Kiss FM

🗒2006: Saddam Hussein, fostul președinte al Irakului, și co-inculpații Barzan Ibrahim al-Tikriti și Awad Hamed al-Bandar, sunt condamnați la moarte în procesul pentru rolul lor în masacrul a 148 de musulmani șiiți din 1982

🗒2018: Potrivit NASA, nava spațială Voyager 2 ajunge în heliopauza Sistemului Solar și avansează în spațiul interstelar

🗒2021: România a depășit 50.000 de decese cauzate de virusul SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei

