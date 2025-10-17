5,5 milioane de locuitori ar putea fi adăpostiți în 50.000 de buncăre. Ce țară NATO își poate proteja populația în caz de război

O țară membră NATO are peste 50.000 de buncăre, suficiente pentru aproape toți cei 5,5 milioane de locuitori. Finlanda are 50.000 de buncăre. Acestea pot adăposti întreaga populație în cazul unui război.

Încă de la Războiul de Iarnă din 1939/1940, când Armata Roșie a invadat țara lor, finlandezii au continuat să construiască buncăre până au ajuns la această cifră care asigură siguranța pentru întreaga populație.

20 de metri sub Helsinki

Unul dintre cele mai mari buncăre civile de protecție din țară se află la 20 de metri adâncime sub capitala finlandeză Helsinki. Aici pot supraviețui 6.000 de persoane în caz de urgență.

„Chiar și în cazul unui atac nuclear”, spune instructorul de protecție civilă Tomi Rask, care este șeful aici.

În țara aceasta fiecare complex de clădiri mai mare de 1.200 de metri pătrați este legal obligat să aibă un adăpost, fie că este într-o zonă rezidențială sau la locul de muncă.

Întreținerea Buncărului din Helsinki, construit între 2003 și 2006, este costisitoare. De aceea, când este vreme de pace, buncărul poate fi folosit în mai multe moduri: studio de fitness, loc de joacă pentru copii, teren de hochei și handbal și parcare subterană.

Mai mult, există și planuri privind momentul în care rețeaua de telefonie mobilă de urgență va fi activată sau dezactivată.

Finlanda s-a gândit la toate, chiar și la situația în care Kremlinul ar fi capabil de campanii masive de dezinformare. De aceea, există chiar și un fel de program pentru normalitate în circumstanțe excepționale. Acestea includ opt ore de muncă, opt ore de somn, opt ore de timp liber.

