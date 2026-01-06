6 Ianuarie, calendarul zilei: Adriano Celentano împlinește 88 de ani, Rowan Atkinson 71. Ilie Dumitrescu face 57 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 6 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Adriano Celentano este una dintre cele mai emblematice figuri ale culturii italiene, cunoscut ca interpret, actor, regizor și prezentator de televiziune. Născut la 6 ianuarie 1938, la Milano, el a devenit celebru în anii ‘50-‘60, fiind considerat unul dintre pionierii rock and roll-ului italian. Stilul său nonconformist, vocea inconfundabilă și atitudinea rebelă l-au transformat rapid într-un simbol al muzicii moderne din Italia. De-a lungul carierei, a lansat numeroase albume de succes și cântece care au ajuns în topurile italiene și internaționale, fiind apreciat atât pentru melodii ritmate, cât și pentru balade cu mesaj social. A jucat în peste 40 de filme, mai ales comedii, unde a interpretat adesea personaje carismatice, nonconformiste, aflate în contrast cu normele societății. Artistul s-a remarcat și prin implicarea în dezbateri publice, abordând teme precum ecologia, politica și schimbările din societatea modernă. Cu o carieră ce se întinde pe mai multe decenii, Celentano rămâne o personalitate influentă și respectată în cultura europeană.

Rowan Atkinson este un actor, comediant și scenarist britanic, cunoscut la nivel mondial pentru stilul său unic de umor vizual. S-a născut la 6 ianuarie 1955, în Anglia, și a devenit celebru mai ales prin personajul Mr. Bean, un om aparent naiv, care comunică aproape exclusiv prin gesturi și expresii faciale. Rowan Atkinson a interpretat roluri memorabile în serialele Blackadder și The Thin Blue Line, demonstrând un umor inteligent și satiric. A jucat și în numeroase filme, inclusiv seria Johnny English, unde parodiază genul filmelor cu spioni. În afara carierei artistice, este pasionat de mașini, deținând o colecție impresionantă de automobile de lux și participând uneori la evenimente auto. De asemenea, este cunoscut pentru inteligența sa, simțul critic și interesul pentru libertatea de exprimare.

Ilie Dumitrescu este un fost fotbalist român de renume și una dintre figurile importante ale sportului românesc din anii ‘90. Născut la 6 ianuarie 1969, la București, el s-a remarcat ca mijlocaș ofensiv, apreciat pentru tehnica sa, viteza și șutul precis. A cunoscut celebritatea internațională la Campionatul Mondial din 1994, unde a avut un rol esențial în parcursul de excepție al echipei naționale a României, marcând goluri decisive. La nivel de club, Ilie Dumitrescu a jucat pentru echipe importante precum Steaua București, Tottenham Hotspur și Sevilla. După retragerea din activitatea de jucător, a activat ca antrenor și ulterior ca analist sportiv, fiind o prezență constantă în mass-media. Ilie Dumitrescu rămâne un simbol al generației de aur a fotbalului românesc.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1412: Ioana d’Arc 🇫🇷⚔️ eroină națională a Franței

🎂1760: Ioan Budai Deleanu 🇷🇴✒️ scriitor, teolog, filolog, lingvist, istoric și jurist, corifeu al Școlii Ardelene

🎂1802: Ion Heliade Rădulescu 🇷🇴✒️ scriitor, filolog și om politic român, membru fondator al Academiei Române și primul său președinte, considerat cea mai importantă personalitate din cultura română prepașoptistă

🎂1848: Hristo Botev 🇧🇬✒️ poet și revoluționar bulgar. Pentru mult timp, a locuit într-o moară abandonată de lângă București, împreună cu Vasil Levski, conducătorul insurgențelor bulgărești

🎂1881: Ion Minulescu 🇷🇴✒️ reprezentant important al simbolismului românesc

🎂1897: Ionel Teodoreanu 🇷🇴✒️ romancier și avocat interbelic, cunoscut mai ales pentru scrierile sale evocatoare ale copilăriei și adolescenței

🎂1905: Matei Balș 🇷🇴🩺 personalitate de referință în istoria celui mai vechi spital de boli infecțioase din România, Spitalul de Boli Infecțioase Colentina (1880)

🎂1915: Alan Watts 🇬🇧🇺🇸✒️ cunoscut mai ales pentru popularizarea filozofiei orientale printre europeni

🎂1923: Ion Gavrilă Ogoranu 🇷🇴 liderul unui grup anticomunist de luptători în munți, activând în Munții Făgăraș, membru al tineretului Mișcării Legionare, precum și ideolog de extrema dreaptă

🎂1925: John DeLorean 🇺🇸🚗 a fondat compania auto DeLorean Motor Company. S-a născut în Detroit, tatăl său, Zachary, fiind român originar din Șugag, Județul Alba, iar mama sa, Kathryn (n. Pribak) de origine maghiară

🎂1927: David Ohanesian 🇷🇴🎼 alături de Octav Enigărescu și Nicolae Herlea, a făcut parte din triada de aur a celor mai mari baritoni ai României

🎂1938: Adriano Celentano 🇮🇹🎤 are cele mai mari vânzări dintre toți cântăreții italieni de sex masculin

🎂1940: Doina Badea 🇷🇴🎤 cântăreață de muzică ușoară. Dispare tragic, împreună cu soțul ei și copiii, pe data de 4 martie 1977, la cutremur. Locuia în centrul Bucureștiului în blocul „Continental” (care s-a prăbușit), vecină de bloc fiind cu alți doi mari dispăruți care au avut, prematur și în plină putere creatoare, aceeași tragică soartă: Toma Caragiu și Alexandru Bocăneț, inovator regizor de emisiuni de divertisment ale TVR

🎂1943: Terry Venables 🇬🇧⚽️ a antrenat în întreaga sa carieră pe FC Barcelona, Tottenham Hotspur, Naționala Angliei, Echipa națională a Australiei, Middlesbrough, Leeds United și Crystal Palace

🎂1955: Rowan Atkinson 🇬🇧🎬 devenit celebru prin personajul Mr. Bean. A fost ales de The Observer ca unul dintre cei mai amuzanți 50 actori din comedia britanică

🎂1969: Ilie Dumitrescu 🇷🇴⚽️

🎂1969: Norman Reedus 🇺🇸🎬 Boondock Saints (1999), The Walking Dead (2010 – 2022)

🎂1977: Tom Boxer 🇷🇴🎧 DJ, a lansat o serie de single-uri, printre care și „Morena”, care a ajuns pe prima poziție în Bulgaria, Polonia și România

Decese 🕯

🕯️1852: Louis Braille 🇫🇷🔤 a inventat și dezvoltat alfabetul Braille, de tipărire și scriere pentru nevăzători

🕯️1884: Gregor Mendel 🇦🇹✒️ părintele geneticii

🕯️1919: Theodore Roosevelt 🇺🇸🗣 al 26-lea președinte al SUA

🕯️1949: Victor Fleming 🇺🇸🎥 cel mai notabil pentru regizarea filmelor Vrăjitorul din Oz (1939) și Pe aripile vântului (1939) – pentru ambele câștigând Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor

🕯️2021: Iulian Șerban 🇷🇴🚣‍♂️ paracanoist, campion mondial de 4 ori. A fost obligat să treacă la paracanoe după un accident de tren suferit la de 21 de ani, când și-a pierdut un picior. „Nu știam că trenul staționează atât de puțin în gară, am vrut să îl prind din mers, aveam telefonul într-o mână, eram pe scară și nu am mai putut să mă țin cum trebuie. Am căzut, am simțit o durere imensă, mi-am văzut piciorul drept de cealaltă parte a șinei și am rămas conștient până a venit Salvarea”. A murit la 35 de ani, de infarct

🕯️2022: Sidney Poitier 🇧🇸🇺🇸🎬 primul actor de culoare care a câștigat Oscarul (1964)

🕯️2023: Gianluca Vialli 🇮🇹⚽️ s-a transferat la Juventus pentru o sumă record de 12,5 milioane £ în 1992. Cu Juve el a câștigat Serie A, Cupa Italiei, Supercupa Italiei, Liga Campionilor și Cupa UEFA. În 1996 s-a alăturat lui Chelsea, devenind jucător-antrenor pentru sezonul următor. Cu ”aristocrații” a câștigat Cupa Angliei, Cupa Ligii Angliei, Cupa Cupelor 1997-1998 și Supercupa Europei 1998. Astfel, este unul din cei nouă fotbaliști care au câștigat cele trei competiții de club europene majore și este unicul jucător din istoria fotbalului european care a devenit campion și vice-campion în toate cele trei competiții de club europene majore. A murit la 58 de ani de cancer pancreatic

Evenimente📋

📋✝️ Boboteaza În grecește, cuvântul Bobotează este numit Teofanie sau Epifanie, care se traduce prin „Arătarea Domnului”, adică a Sfintei Treimi

Calendar 🗒

🗒1492: Monarhii catolici Ferdinand și Isabella intră în Granada la încheierea războiului de la Granada

🗒1714: Inginerul englez Henry Mill a patentat mașina de scris. Prima mașină de scris comercială a fost patentată abia în 1868 de inginerul mecanic american Christopher Latham Sholes

🗒1838: Americanul Alfred Vail și colegii demonstrează un sistem de telegraf folosind puncte și liniuțe (acesta este precursorul codului Morse)

🗒1912: New Mexico este admis drept cel de-al 47-lea stat al SUA

🗒1912: Geofizicianul german Alfred Wegener prezintă pentru prima dată teoria derivei continentale

🗒1926: Crearea companiei aeriene „Lufthansa”

🗒1929: Maica Tereza ajunge pe mare la Calcutta, India, pentru a-și începe munca printre cei mai săraci și bolnavi din India

🗒1942: „Pan American Airlines” devine prima companie aeriană comercială care efectuează zboruri în jurul lumii

🗒1960: Zborul 2511 al companiei National Airlines este distrus în aer de o bombă, în timp ce se afla pe ruta New York – Miami

🗒1990: România: Reînființarea oficială a Partidului Național Liberal

🗒1992: Președintele Georgiei, Zviad Gamsakhurdia, fuge din țară ca urmare a loviturii de stat militare

🗒1994: Patinatoarea americană Nancy Kerrigan, dublu medaliată olimpică, este atacată și rănită la piciorul stâng de o persoană plătită de fostul soț al rivalei ei, Tonya Harding, în timpul Campionatelor de patinaj artistic din SUA

🗒1995: Un incendiu chimic într-un complex de apartamente din Manila, Filipine, duce la descoperirea planurilor pentru Proiectul Bojinka, un atac terorist în masă

🗒2021: Susținătorii președintelui american Donald Trump atacă Capitoliul Statelor Unite pentru a perturba certificarea alegerilor prezidențiale din 2020, atac soldat cu cinci morți și evacuarea Congresului SUA

