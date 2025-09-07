7 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Angela Gheorghiu împlinește 60 de ani/ Moare Keith Moon, la 32 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 7 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Angela Gheorghiu, născută pe 7 septembrie 1965 în Adjud, este una dintre cele mai renumite soprane ale lumii, apreciată pentru vocea sa caldă, expresivă și pentru prezența scenică deosebită. Absolventă a Conservatorului “Ciprian Porumbescu” din București, și-a făcut debutul internațional la începutul anilor ‘90, atrăgând rapid atenția teatrelor de operă de prestigiu. Consacrarea a venit în 1994, la Royal Opera House din Londra, cu rolul Violettei din La Traviata, care a rămas unul dintre personajele-simbol ale carierei sale. A cântat pe cele mai mari scene, Metropolitan Opera din New York, Scala din Milano, Opera din Viena, și a colaborat cu dirijori celebri precum Georg Solti, Riccardo Muti sau Antonio Pappano. Repertoriul ei include roluri din opere de Verdi, Puccini, Massenet sau Bizet, iar înregistrările realizate au câștigat numeroase premii internaționale.

Keith Moon a fost bateristul legendar al trupei britanice The Who, considerat unul dintre cei mai explozivi și inovatori muzicieni din istoria rockului. Născut la 23 august 1946, la Londra, Moon s-a remarcat prin stilul său energic, haotic, dar extrem de creativ, care a redefinit rolul bateriei în muzica rock. Alături de The Who, a contribuit la albume clasice precum My Generation (1965), Tommy (1969) și Who’s Next (1971), punându-și amprenta atât prin tehnica neconvențională, cât și prin prezența sa scenică spectaculoasă. Dincolo de muzică, Keith Moon a rămas faimos pentru stilul de viață excentric și autodistructiv, care i-a adus porecla de “Moon the Loon”. Cariera sa s-a încheiat tragic la doar 32 de ani, pe 7 septembrie 1978. Cauza morţii a fost o supradoză accidentală de clometiazol, un medicament prescris pentru a-l ajuta să combată sevrajul cauzat de alcoolism.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1811: Prințul Karl Anton de Hohenzollern-Sigmaringen 🇩🇪♛ tatăl regelui Carol I al României

🎂1850: Constantin I. Istrati 🇷🇴🧪 A întemeiat școala de chimie organică de la Universitatea din București, unde era profesor. A fost membru de onoare al mai multor societăți științifice străine. A făcut cercetări asupra bogățiilor naturale ale României (sare, petrol, chihlimbar, ozocherită, etc.)

🎂1909: Elia Kazan (Elia Kazanjoglou) 🇺🇸🇬🇷🎥regizor de film și teatru, dramaturg, producător de film și teatru, scenarist și nuvelist , câștigător de trei ori al Oscarului, de cinci ori al Tony Award, de patru ori al Golden Globe Award. Pe plan internațional, laureat a numeroase premii și nominalizării, așa cum sunt cele de la Cannes și Veneția

🎂1911: Todor Jivkov 🇧🇬🗣 lider comunist bulgar, președinte al statului (1971-1989)

🎂1936: Buddy Holly 🇺🇸🎸🎤 unul dintre primii muzicieni rock and roll, considerat unul dintre cei mai influenți muzicieni ai perioadei. În 3 februarie 1959, zi cunoscută ca „Ziua în care muzica a murit”, Holly și-a pierdut viața într-un accident de avion lângă o fermă de lângă Clear Lake, Iowa, alături de alți doi mari artiști ai vremii, Ritchie Valens (17 ani, renumit pentru piesa La Bamba) și Perry Richardson (28 de ani, poreclit The Big Bopper). Avea doar 22 de ani. A avut o influență majoră asupra unor artiști precum Bob Dylan, Beatles, Rolling Stones și în general asupra întregului fenomen rock and roll

🎂1940: Dario Argento 🇮🇹🎥 cel mai bine cunoscut pentru munca sa în domeniul filmelor de groază, mai ales în subgenul cunoscut sub numele de giallo, și pentru influența sa asupra genului horror modern; tatăl actriței Asia Argento

🎂1949: Gloria Gaynor 🇺🇸🎤 I Will Survive, 1978 (două discuri de platină)

🎂1951: Chrissie Hynde 🇺🇸🇬🇧🎤 The Pretenders

🎂1954: Tudorel Stoica 🇷🇴⚽️ câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, 1986

🎂1960: Nae Caranfil 🇷🇴🎥 E pericoloso sporgersi (1993), Asfalt Tango (1996), Dolce far niente (1999), Filantropica (2002), Restul e tăcere (2008), Closer to the Moon / Alice în țara tovarășilor (2013), 6,9 pe Scara Richter (2016)

🎂1963: Eazy-E 🇺🇸🎤 cunoscut ca unul din fondatorii genului „gangsta rap” și membru fondator al trupei N.W.A. A murit de SIDA în condiții neelucidate, la 30 de ani

🎂1965: Angela Gheorghiu 🇷🇴🎼 La Royal Opera House a triumfat în mult aplaudata Traviata de Giuseppe Verdi, dirijată de Sir Georg Solti, în 1994, spectacol pentru care, ca să poată fi transmis în direct, a fost anulat programul obișnuit de la BBC. De atunci, soprana a fost o prezență constantă în săli de operă și de concert din lumea întreagă

🎂1968: Marcel Desailly 🇫🇷⚽️ star al naționalei Franței cu care a câștigat Campionatul Mondial din 1998 și Campionatul European din 2000

🎂1982: Andreea Antonescu 🇷🇴🎤 ANDRÉ, alături de Andreea Bălan

🎂1987: Evan Rachel Wood 🇺🇸🎬

🎂1988: Silvia Busuioc 🇲🇩🇮🇹🎬

🎂1992: Marius Vasile Cozmiuc 🇷🇴🚣 canotor, medaliat cu argint olimpic în 2021

Decese 🕯

🕯️1831: Petrus Sigerus 🇩🇪✒️🌿 considerat a fi întemeietorul botanicii farmaceutice din Transilvania

🕯️1978: Keith Moon 🇬🇧🥁The Who, considerat unul dintre cei mai mari toboșari din istorie. A murit la 32 de ani, supradoză de clomethiazol, un medicament pentru tratarea sevrajului alcoolic

🕯️1994: James Clavell 🇺🇸🇦🇺✒️🎥 romancier, scenarist, producător de film și regizor de film, fost prizonier de război în al doilea război mondial, devenit celebru prin romanele Shogun și Tai-Pan, respectiv prin scenariile unor filme ca Marea Evadare (The Great Escape) și Domnului profesor, cu dragoste (To Sir, with Love)

🕯️1997: Mobutu Sese Seko 🇨🇩🗣 mareșal și om politic, autoproclamat președinte al Republicii Zair

🕯️2008: Ilarion Ciobanu 🇷🇴🎬 Debutul cinematografic al actorului s-a produs la vârsta de 30 de ani în filmul Setea, în care a jucat alături de Ion Besoiu și Amza Pellea, respectiv alături de Ștefan Ciubotărașu și George Calboreanu în Omul de lângă tine. Au urmat apoi peste 60 de filme în care a deținut roluri principale

Evenimente📋

📋🇧🇷 Brazilia: Ziua națională – aniversarea proclamării independenței față de Portugalia (1822)

Calendar 🗒

🗒1191: A treia cruciadă: Bătălia de la Arsuf, Richard I al Angliei îl învinge pe Saladin la Arsuf

🗒1228: Împăratul Sfântului Imperiu Roman, Frederic al II-lea, ajunge la Acre, Israel, și începe a șasea cruciadă, care are ca rezultat o restaurare pașnică a Regatului Ierusalimului

🗒1631: Războiul de Treizeci de Ani: Bătălia de la Breitenfield – trupele suedeze sub comanda regelui Gustav Adolf obțin o victorie decisivă asupra forțelor catolice

🗒1706: Războiul Succesiunii Spaniole: Asediul de la Torino se încheie, ducând la retragerea forțelor franceze din nordul Italiei

🗒1739: Tratatul de pace de la Belgrad dintre Austria și Imperiul Otoman, care încheia războiul ruso-austro-otoman (1736-1739). Imperiul Habsburgic a fost obligat să restituie Oltenia Țării Românești

🗒1764: Alegerea lui Stanisław August Poniatowski ca ultimul conducător al Commonwealth-ului polono-lituanian

🗒1778: Războiul de independență american: Franța invadează Dominica în Indiile de Vest britanice, înainte ca Marea Britanie să fie conștientă de implicarea Franței în război

🗒1812: Grande Armée a lui Napoleon a obligat armata rusă să se retragă în bătălia de la Borodino. Borodino a fost considerată bătălia cea mai sângeroasă din istoria războaielor napoleoniene

🗒1818: Carol al XIV-lea Ioan al Suediei este încoronat rege al Norvegiei, la Trondheim

🗒1822: Pe malul râului Ipiranga, din São Paulo, Dom Pedro I declară Brazilia independentă de Portugalia

🗒1910: Marie Curie a izolat prima mostră pură de radiu

🗒1911: Poetul francez Guillaume Apollinaire este arestat sub suspiciunea de a fi furat tabloul Mona Lisa de la muzeul Luvru

🗒1923: Se înființează Organizația Internațională a Poliției Criminale (Interpol)

🗒1931: Nicolae Titulescu a fost reales în funcția de președinte al celei de-a XII-a Sesiuni ordinare a Adunării Societății Națiunilor; a fost un caz unic în istoria Ligii Națiunilor, când un fost președinte al Ligii a fost reales pentru o nouă sesiune

🗒1936: „Benjamin”, ultimul lup marsupial, moare în noaptea de 6-7 septembrie la Grădina Zoologică Beaumaris din Hobart, Australia, probabil din cauza neglijenței – îndepărtat din mediul său natural, a fost expus vremii neobișnuit de capricioase din acea perioadă: temperaturi ridicate ziua și foarte scăzute noaptea

🗒1939: România s-a declarat neutră în urma declanșării celei de-a doua conflagrații mondiale (la 1 septembrie) și și-a dat acordul de principiu pentru trecerea pe teritoriul său a materialului de război destinat ajutării Poloniei

🗒1940: Tratatul de la Craiova: Tratatul de frontieră dintre România și Bulgaria, prin care partea de sud a Dobrogei („Cadrilaterul”, adică județele Durostor și Caliacra) intră în componența Bulgariei

🗒1940: În Bătălia Angliei avioanele germane încep atacurile de noapte asupra Londrei și a altor orașe britanice

🗒1944: Șeful Marelui Stat Major, generalul Gheorghe Mihail, și-a înaintat demisia în semn de protest față de modul în care era tratată armata română și față de intrarea acesteia sub ordinele înaltului Comandament Sovietic, la 6/7 septembrie 1944, ora 0. Cererea i-a fost respinsă, trebuind să accepte colaborarea cu Armata Roșie. La 12 septembrie 1944, demisionează pentru a doua oară, exprimându-și refuzul de a accepta „ciuntirea și destrămarea oștirii”

🗒1945: Are loc Parada Victoriei de la Berlin

🗒1949: Este proclamată Republica Federală Germania (cu capitala la Bonn), în urma unificării zonelor de ocupație americană, franceză și engleză

🗒1953: Nikita Hrușciov este ales primul Secretar General al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

🗒1977: Semnarea de către președintele Jimmy Carter, și premierul panamez, Omar Torrijos, a tratatului privind neutralitatea permanentă și funcționarea Canalului Panama, tratat care prevede ca toate trupele americane să părăsească Panama, iar în ceea ce privește controlul Canalului, acesta să revină autorităților panameze, cel mai târziu la 31 decembrie 1999

🗒1982: Vali Ionescu și Anișoara Cușmir s-au situat pe locurile I și, respectiv II, la săritura în lungime la Campionatele europene de atletism de la Atena

🗒2005: În Egipt au loc primele alegeri prezidențiale

