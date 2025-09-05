5 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Michael Keaton împlinește 74 de ani/ Se sting Ivan Patzaichin și Ion Caramitru

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 5 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Michael Keaton, născut Michael John Douglas, la 5 septembrie 1951 în Pennsylvania, este un actor american de film și televiziune. A devenit celebru la începutul anilor ‘80 cu roluri de comedie, dar consacrarea a venit odată cu interpretarea lui Bruce Wayne/Batman în filmele regizate de Tim Burton: Batman (1989) și Batman Returns (1992). De-a lungul carierei, Keaton a demonstrat o capacitate remarcabilă de a alterna între comedie, dramă și roluri de erou. Un punct de cotitură a fost filmul Birdman (2014), pentru care a câștigat Globul de Aur și a fost nominalizat la Oscar, interpretând un actor în declin care fusese celebru pentru rolul unui supererou, o trimitere subtilă la propria sa carieră. Michael Keaton a jucat în numeroase producții apreciate, precum Beetlejuice (1988), Jackie Brown (1997), Spotlight (2015) și The Founder (2016). Deține o fermă în Montana, unde își petrece mult timp. Este implicat în protejarea mediului și a biodiversității, fiind cunoscut ca un susținător al cauzelor ecologice.

Ivan Patzaichin a fost unul dintre cei mai mari sportivi români, canoist de performanță și ulterior antrenor, supranumit “Amiralul Flotilei Românești”. Născut la 1 noiembrie 1949, în Mila 23, județul Tulcea, în inima Deltei Dunării, Patzaichin și-a legat întreaga viață de apă și de sportul cu pagaia. A participat la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice (1968–1984), unde a câștigat patru medalii de aur și trei de argint, devenind un simbol al canotajului mondial. Cariera sa este marcată de tenacitate și spirit de sacrificiu – celebră este cursa din 1972, când a vâslit cu pagaia ruptă și a reușit să câștige medalia de aur. După retragerea din activitatea sportivă, a fost antrenor al lotului național de kaiac-canoe, formând generații de campioni. Mai târziu, s-a implicat în proiecte de dezvoltare a sportului și a turismului în Delta Dunării, promovând tradițiile locale și un stil de viață apropiat de natură. A murit pe 5 septembrie 2021, la vârsta de 71 de ani, după ce a fost diagnosticat cu o formă de cancer pulmonar.

Ion Caramitru a fost unul dintre cei mai importanți actori și regizori români, dar și o personalitate marcantă a vieții publice. S-a născut la 9 martie 1942, în București, și a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică. De-a lungul carierei, a interpretat numeroase roluri de referință pe scena Teatrului Bulandra și în cinematografie, fiind apreciat pentru forța și rafinamentul artistic. Printre cele mai cunoscute apariții ale sale se numără rolul lui Hamlet, dar și interpretări memorabile în filme precum Mere roșii (1976) sau Extemporal la dirigenție (1987). După 1989, Caramitru a fost implicat în viața publică: a fost ministru al culturii între 1996 și 2000 și, începând din 2005, director al Teatrului Național “I.L. Caragiale” din București, pe care l-a modernizat și transformat într-un spațiu cultural de referință. A murit pe 5 septembrie 2021, la vârsta de 79 de ani, lăsând în urmă o moștenire culturală remarcabilă și fiind amintit ca o voce puternică a teatrului românesc.



Nașteri 🎂

🎂1638: Ludovic al XIV-lea al Franței 🇫🇷♛ A condus Franța timp de 72 de ani, una dintre cele mai lungi domnii din istoria europeană. Supranumit Regele Soare (Le Roi Soleil) sau Ludovic cel Mare (Louis Le Grand), i-a urmat la tron tatălui său în 1643, când era un copil de aproape 5 ani, dar a condus personal guvernul din 1661, până la moartea sa

🎂1735: Johann Christian Bach 🇩🇪🎼 A fost al unsprezecelea și cel mai tânăr fiu al lui Johann Sebastian Bach. O mare parte a vieții a trăit la Londra

🎂1846: Jack Daniel 🇺🇸🥃 om de afaceri american din Tennessee, fondator Jack Daniel’s (Whiskey)

🎂1858: Alexandru Vlahuță 🇷🇴✒️ una dintre cele mai cunoscute cărți ale sale fiind România Pitorească, despre care Dumitru Micu spune că este un „atlas geografic comentat, traversat de o caldă iubire de țară”

🎂1867: Arthur Verona 🇷🇴🎨 s-a afirmat ca pictor în România începând cu ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, în momentul în care realizările lui Nicolae Grigorescu au început să se impună în pictura românească

🎂1931: Constantin Codrescu 🇷🇴🎭🎬 Dintre rolurile memorabile pot fi amintite cel din filmul La moara cu noroc și cel al lui Hamlet, jucat în versiune radiofonică la Radio România. A trăit 91 de ani

🎂1940: Raquel Welch 🇺🇸🎬 a fost între anii 1960 – 1970 un sex-symbol în filmele americane și europene. La sfârșitul anilor 1970, se retrage din cinematografie. În 1979 poate fi văzută aproape goală în reviste playboy, iar prin anii 1980 produce benzi video de aerobic. A trăit 82 de ani

🎂1942: Werner Herzog 🇩🇪🎥 a primit Ordinul de Merit al Republicii Federale Germania în grad de Ofițer, Premiul Sindicatului American al Regizorilor

🎂1946: Freddie Mercury (Farrokh Bulsara) 🇹🇿🇬🇧🎤 Născut în Zanzibar (la acea vreme colonie britanică), Tanzania, recunoscut pentru calitățile vocale remarcabile de tenor (putând cânta și în regim de bariton), acoperind patru octave, cât și pentru prestațiile live. Queen a reușit să vândă până în prezent aproximativ o jumătate de miliard de albume. Trupa a petrecut mai multe săptămâni în UK Album Chart decât oricine altcineva în istoria muzicii. Două dintre cântecele lui Freddie, We Are the Champions și Bohemian Rhapsody, au fost recunoscute drept cele mai bune cântece din toate timpurile de asociații importante precum Sony și Guinness World Records

🎂1951: Michael Keaton 🇺🇸🎬 De două ori Bruce Wayne / Batman. Nominalizat la Oscar, cel mai bun actor de rol principal, pentru Birdman (2014), peliculă câștigătoare a patru premii Oscar

🎂1967: Matthias Sammer 🇩🇪⚽️ Balonul de Aur, 1996

🎂1969: Leonardo 🇧🇷⚽️ 1997 este unul dintre cei mai importanți ani ai carierei sale. Primește tricoul cu numărul 10 la naționala Braziliei cu care câștigă Copa America, și se transferă la AC Milan, unde în 1999 devine campion al Italiei, chiar în anul în care „rossonerri” împlineau 100 de ani

🎂1973: Corneliu Papură 🇷🇴⚽️ a jucat pentru Echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal 1994

🎂1973: Valentin Velcea 🇷🇴⚽️

🎂1978: John Carew 🇳🇴⚽️ Lyon, Valencia, Rosenborg, Aston Villa, AS Roma. A jucat 91 de meciuri pentru echipa națională de fotbal a Norvegiei, marcând 24 de goluri

🎂1986: Cătălin Fercu 🇷🇴🏈 rugbist, a strâns 82 de selecții pentru „Stejarii”. A marcat 143 de puncte, inclusiv 28 de eseuri, egalând recordul României deținut de Gabriel Brezoianu

🎂1986: Kamelia (Camelia Adina Hora) 🇷🇴🎤 A devenit cunoscută după colaborarea cu rapperul Puya. În 2009, piesa „Change”, în colaborare cu Puya și George Hora s-a clasat pe locul 19 în top 100 cele mai difuzate piese din România. În 2014 a fost nominalizată în topul celor mai sexy o sută de femei ale anului din România, realizat de revista FHM, unde în urma voturilor s-a situat pe locul 12

Decese 🕯

🕯️1938: Gheorghe Mărdărescu 🇷🇴✩ general al armatei române, decorat de Regele Ferdinand și Regina Maria cu Ordinul militar Mihai Viteazul clasa a III-a pentru acțiunea contra regimului bolșevic al lui Béla Kun

🕯️1992: Fritz Leiber 🇺🇸✒️ scriitor american de literatură științifico-fantastică, fantezie și horror. Romanul său „The Big Time” a câștigat Premiul Hugo pentru cel mai bun roman în anul 1958. Romanul său „The Wanderer” a câștigat Premiul Hugo pentru cel mai bun roman în anul 1965. Este cel mai renumit pentru seria eroică sword-and-sorcery „Fafhrd and the Gray Mouser”, care a fost scrisă de-a lungul a peste 50 de ani

🕯️1994: Elena Ilinoiu Codreanu 🇷🇴 membră a Mișcării Legionare și soția lui Corneliu Zelea Codreanu

🕯️1997: Maica Tereza 🇦🇱🇮🇳🇹🇷✝️ a fondat în 1950 ordinul Misionarele Carității la Calcutta, India. Timp de peste 45 de ani a îngrijit săracii, bolnavii, orfanii și muribunzii, conducând și extinderea Misionarelor Carității, mai întâi în toată India, apoi și în alte țări

🕯️1997: Radu Boureanu 🇷🇴🎭✒️ actor de scenă, dramaturg, eseist, scriitor și traducător

🕯️2021: Ivan Patzaichin 🇷🇴🚣🏻‍♂️ cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vară din 1968, 1972, 1980 și 1984 și triplu laureat cu argint. A murit la spitalul Elias din București după ce a pierdut lupta necruțătoare cu cancerul pulmonar

🕯️2021: Ion Caramitru 🇷🇴🎭🎬 a jucat în peste 40 de filme de lung metraj, făcându-și debutul cu un rol secundar în Pădurea spânzuraților în regia lui Ciulei (1964). Printre cele mai cunoscute roluri sunt Romache în Diminețile unui băiat cuminte (1966), Gheorghidiu în Între oglinzi paralele (1978), Ștefan Luchian în Luchian (1981) și Socrate în seria Liceenii (1985-1987)

Calendar 🗒

🗒1661: Nicolas Fouquet, ministrul de finanțe al regelui Ludovic al XIV-lea al Franței, este arestat la Nantes de D’Artagnan, căpitan al muschetarilor regelui

🗒1666: Se termină Marele incendiu din Londra: 10.000 clădiri inclusiv Catedrala Saint Paul din Londra sunt distruse, însă numai 6 oameni au murit

🗒1698: Țarul Petru cel Mare al Rusiei a introdus un impozit pe bărbi, cu excepția clerului și a țărănimii, pentru a-și determina poporul să renunțe la obiceiurile orientale

🗒1793: Revoluția franceză: Convenția națională franceză inițiază domnia terorii

🗒1839: Regatul Unit declară război dinastiei Qing din China

🗒1905: Sub medierea președintelui SUA Theodore Roosevelt, războiul ruso-japonez a luat sfârșit prin semnarea tratatului de la Portsmouth

🗒1914: A început prima bătălie de pe Marna, în care au murit 550.000 de soldați, după ce armata franceză a atacat armata germană care avansa spre Paris

🗒1939: Japonia și SUA își declară neutralitatea în „războiul european”

🗒1944: Armata a IV-a română oprește ofensiva germano-ungară din centrul Transilvaniei

🗒1944: Belgia, Țările de Jos și Luxemburg constituie Benelux

🗒1946: Tratatul Gruber-De Gasperi: Italia recunoaște limba germană, alături de limba italiană, ca limbă oficială în Trentino-Tirolul de Sud. Locuitorilor le este permis în mod expres să revină la vechile nume, de dinaintea italienizării forțate practicate de regimul Mussolini

🗒1972: Jocurile Olimpice de la München: Opt teroriști arabi, reprezentând grupul militant „Septembrie Negru”, au pătruns în Satul Olimpic, au ucis 2 membri ai delegației Israelului și i-au luat ostateci pe alți 9. În timpul operațiunii de salvare au murit ostaticii, 5 teroriști și un polițist

🗒1977: Programul Voyager: NASA lansează nava spațială Voyager 1. Va fi primul obiect creat de om care va ajunge în spațiul interstelar

🗒1980: Inaugurarea tunelului St. Gotthard din Elveția; cel mai lung tunel de autostradă din lume (16,22 km)

