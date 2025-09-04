Prima pagină » Actualitate » 4 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Beyoncé împlinește 44 de ani/ 19 ani de la decesul lui Steve Irwin

Elena Stănică-Ezeanu
04 sept. 2025, 07:15, Actualitate
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 4 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Beyoncé Knowles-Carter este una dintre cele mai influente și apreciate artiste ale generației sale. Născută pe 4 septembrie 1981, la Houston, Texas, ea a devenit cunoscută la sfârșitul anilor ‘90 ca membră a trupei Destiny’s Child, unul dintre cele mai de succes grupuri feminine din istoria muzicii pop și R&B. Ulterior, și-a construit o carieră solo impresionantă, combinând vocea puternică, talentul de performer și o prezență scenică inconfundabilă. De-a lungul timpului, Beyoncé a lansat albume premiate, precum Dangerously in Love, B’Day, Lemonade și Renaissance, fiecare demonstrând evoluția ei artistică și implicarea în teme precum identitatea, feminismul și cultura afro-americană. Este câștigătoare a zeci de premii Grammy și deține recorduri istorice în industrie. Beyoncé este și o figură importantă în modă, film și filantropie, promovând constant independenţa femeilor și dreptatea socială. Este căsătorită cu rapperul și producătorul Jay-Z şi împreună au trei copii.

Steve Irwin, cunoscut ca “Vânătorul de crocodili”, a fost unul dintre cei mai iubiți și pasionați conservatori ai faunei sălbatice. Născut pe 22 februarie 1962, în Australia, el și-a dedicat viața protejării animalelor și educării publicului despre importanța conservării naturii. Împreună cu soția sa, Terri, a condus faimosul Australia Zoo și a realizat documentare care au cucerit milioane de spectatori prin entuziasmul și curajul său inconfundabil. Irwin a devenit celebru la nivel mondial prin seria „The Crocodile Hunter”, unde își demonstra abilitățile în manipularea reptilelor și, mai ales, dragostea autentică pentru toate viețuitoarele. Din păcate, viața sa s-a încheiat tragic pe 4 septembrie 2006, când a fost înțepat mortal de o pisică de mare în timp ce filma sub apă. Moștenirea sa continuă prin familia lui, soția și copiii ducând mai departe misiunea de a proteja animalele și mediul.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1927: John McCarthy 🇺🇸💻 informatician este cel care a propus termenul de inteligență artificială la conferința de la Dartmouth din 1956 și a inventat limbajul de programare LISP
🎂1953: Fatih Terim 🇹🇷⚽️ a primit o nominalizare pentru managerul UEFA al anului 2008, iar Eurosport l-a numit cel mai bun antrenor la UEFA Euro 2008. În decembrie 2008, a fost clasat al șaptelea cel mai bun manager de fotbal din lume de World Soccer Magazine
🎂1977: Adrian Hădean 🇷🇴🍜 chef, gastronom, blogger culinar
🎂1978: Wes Bentley 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolurile din American Beauty (1999) și The Hunger Games (2012)
🎂1981: Beyoncé Knowles 🇺🇸🎤 Laureată a 32 de premii grammy, este considerată una dintre cele mai influente și versatile artiste ale secolului 21. Beyoncé a ajuns cunoscută în postura de componentă a Destiny’s Child, formația de fete cu cele mai mari vânzări din istorie
🎂1988: Adelina Cojocariu 🇷🇴🚣🏻‍♀️ medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de vară din 2016 în proba de 8+1
🎂1992: Eduard-Michael Grosu 🇷🇴🚴🏻‍♂️ primul ciclist român participant la profesioniști

Decese 🕯

🕯️1963: Robert Schuman 🇫🇷🇩🇪🗣 politician, om de stat, avocat și diplomat, considerat drept unul din părinții fondatori ai Uniunii Europene
🕯️1978: Ștefan Odobleja 🇷🇴🩺 precursor mondial al ciberneticii generalizate pe care el însuși a denumit-o „psihologia consonantistă”. Datorită contribuțiilor sale remarcabile, îndelung ignorate și nerecunoscute, a fost ales membru post-mortem al Academiei Române în 1990
🕯️1989: Georges Simenon 🇧🇪✒️ scriitor prolific, a publicat o sută nouăzeci și două de romane, o sută cincizeci și opt de povestiri și numeroase articole și rapoarte. Este cunoscut pentru crearea comisarului Maigret, personajul principal al romanelor și povestirilor sale polițiste
🕯️2006: Steve Irwin 🇦🇺🐊”Vânătorul de crocodili”, prezentator de televiziune, ecolog și proprietar de grădină zoologică, a fost înțepat în piept de o pisică de mare
🕯️2014: Joan Rivers 🇺🇸🎬 În 2017, revista Rolling Stone a clasat-o pe locul al șaselea pe lista celor mai buni 50 de comici din toate timpurile

Calendar 🗒

🗒476: Generalul foederati dintr-un neam germanic Odoacru l-a înlăturat de pe tron pe împăratul roman Romulus Augustus, punând capăt Imperiului Roman clasic de Apus
🗒1541: Asupra Transilvaniei se instaurează suzeranitatea Porții otomane
🗒1774: În timpul celui de-al doilea voiaj al său, exploratorul englez James Cook a descoperit la 1200 km est de Australia, insulele din Pacific. El le numește Noua Caledonie după numele latin al Scoției (Caledonia)
🗒1870: Împăratul Napoleon al III-lea al Franței ester detronat și se declară cea de-A Treia Republică Franceză
🗒1886: Războaiele indienilor americani: După aproape 30 de ani de lupte împotriva armatelor americane și mexicane, războinicul apaș Geronimo s-a predat generalului Nelson Miles din Arizona
🗒1890: Un incendiu de proporții a provocat daune grave în orașul grec Salonic. 20.000 de oameni au rămas fără adăpost
🗒1919: Înființarea, la București, a „Societății Opera – artiștii asociați”
🗒1929: Călătoria de 35 de zile prin lume a dirijabilului german LZ 127 Graf Zeppelin se încheie la Friedrichshafen. Aproximativ 40.000 de oameni vor asista la revenirea lui
🗒1940: Regele Carol al II-lea demite guvernul Gigurtu și-l însărcinează pe generalul Ion Antonescu să formeze un nou guvern
🗒1950: Un taifun, în Japonia, a cauzat moartea a 250 de persoane și peste 5.000 de răniți
🗒1958: S-a desfășurat la București, prima ediție a Festivalului internațional George Enescu
🗒1962: Prima vizită de stat efectuată de Charles de Gaulle în Germania
🗒1972: Înotătorul american Mark Spitz câștigă cea de-a șaptea medalie de aur la Olimpiada de vară de la München, devenind primul olimpic care câștigă șapte medalii de aur la o singură Olimpiadă
🗒1991: Mihail Gorbaciov recunoaște independența celor trei state baltice: Estonia, Letonia și Lituania
🗒1997: Echipa feminină de gimnastică a României cucerește medalia de aur la Campionatele Mondiale, desfășurate la Lausanne, Elveția
🗒1998: Larry Page și Serghei Brin au înființat compania Google cu scopul de a promova motorul de căutare pe care l-au dezvoltat ca proiect de cercetare la Universitatea Stanford
🗒1998: Popularul spectacol-concurs TV de cultură generală Vrei să fii milionar? are premiera la postul ITV în Marea Britanie
🗒2002: A fost prezentată opiniei publice Doctrina Bush, prin care SUA își rezervă dreptul de a întreprinde lovituri militare preventive împotriva statelor care găzduiesc pe teritoriul lor baze teroriste
🗒2002: UE face apel la SUA pentru a efectua un atac împotriva Irakului numai cu aprobarea ONU

